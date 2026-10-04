Colombia

Los ‘errores’ que cometieron la esposa e hija de alias Fito, capturadas en Colombia: tenían maletas listas para huir de las autoridades

Las dos ecuatorianas fueron expulsadas de Colombia y entregadas a Ecuador dos días después del operativo, por requerimientos de presunto lavado de activos en el caso Blanqueo, con notificaciones rojas de Interpol

La detención de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta ocurrió en Sabana de Torres mediante una alerta de Interpol - crédito X
La detención de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta ocurrió en Sabana de Torres mediante una alerta de Interpol - crédito X
Guardar

Una semana después de la captura de la esposa e hija de alias Fito, el temido cabecilla de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, se conocen nuevos detalles del caso.

Las dos mujeres fueron ubicadas en una vivienda del municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander (oriente de Colombia), tras una búsqueda que se extendió durante cerca de seis meses por varias ciudades de Colombia. Dos días después del operativo, las autoridades las expulsaron del país y las entregaron a Ecuador.

PUBLICIDAD

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, de 51 años, y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, de 23, eran requeridas en su país por presunto lavado de activos dentro del caso Blanqueo Fito. Ambas tenían notificaciones rojas de Interpol.

En su momento, la Policía Nacional informó que el procedimiento contó con la participación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, autoridades ecuatorianas y el FBI. En Ecuador, la intervención recibió el nombre de operación Gran Fénix 059.

Según una reconstrucción del diario regional Vanguardia a partir del testimonio de un investigador de la Dijín, madre e hija habrían ingresado a Colombia desde Venezuela y pasaron por Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga antes de instalarse en Sabana de Torres.

PUBLICIDAD

La investigación se concentró en establecer cómo se movían, quiénes las ayudaban y si construyeron una red financiera o logística durante su permanencia en Colombia. El investigador consultado por Vanguardia afirmó que las mujeres cambiaban de alojamiento con frecuencia. Preferían hoteles, viviendas de renta corta y otros sitios temporales para evitar una estadía prolongada en un mismo lugar.

La ausencia de rutinas complicó el seguimiento. Las dos evitaban salir juntas, modificaban sus horarios y, en ciertos períodos, reducían al mínimo sus desplazamientos fuera de los inmuebles donde se hospedaban.

Uno de los elementos identificados durante las pesquisas fue una peluca rojiza. De acuerdo con la versión del investigador, las mujeres se turnaban el accesorio para modificar su apariencia de forma temporal.

El objeto fue hallado durante el operativo, aunque el agente que participó en la inspección aclaró que no constituía por sí mismo una prueba de actividad ilícita. Las autoridades también investigan el uso de un documento colombiano a nombre de Paola. Los reportes posteriores al procedimiento indicaron que ambas lo habrían utilizado de forma alternada.

La pesquisa deberá determinar cómo llegó el documento a manos de las dos ecuatorianas, bajo qué circunstancias lo emplearon y si les permitió realizar trámites, desplazamientos u operaciones económicas dentro del país.

Ocho maletas y radios de comunicación quedaron en la vivienda

La vivienda de Sabana de Torres contenía ocho maletas con ropa que, según el investigador, permanecían preparadas para una salida rápida.

“Cogían maleta y se iban saliendo”, relató el investigador de la Dijín a Vanguardia al describir el mecanismo que, según su versión, les permitía abandonar un lugar ante cualquier señal de riesgo.

En el inmueble también fueron encontrados teléfonos celulares y radios de comunicación. Los reportes conocidos después de la captura mencionaron además unos 27 millones de pesos colombianos y 2.500 dólares en efectivo.

Los investigadores todavía verifican si las dos mujeres adquirieron bienes o realizaron operaciones financieras en Colombia. También buscan determinar si alguna estructura local facilitó sus traslados y su permanencia en distintos puntos del país.

Parte de la información sensible, según el testimonio citado por el medio, habría circulado a través de personas de confianza que actuaban como mensajeros. Ese método reducía la exposición a interceptaciones de llamadas o aplicaciones de mensajería.

Vehículos de avanzada alertaban sobre retenes en las carreteras

El esquema de seguridad descrito por el investigador incluía vehículos que circulaban delante del automóvil principal entre 20 y 30 minutos antes. La función de esos carros era detectar retenes, controles policiales u otros riesgos en carretera. La fuente los identificó con una expresión usada en esa clase de movimientos: “las moscas”.

Si los ocupantes de esos vehículos advertían presencia de las autoridades, el automóvil que transportaba a las mujeres podía cambiar la ruta, detenerse o esperar antes de continuar.

La investigación inicial también menciona a por lo menos dos hombres que habrían cumplido labores de protección y transporte. Ninguno estaba en la casa al momento del operativo.

Hasta ahora, no se ha establecido una relación entre esos posibles colaboradores y organizaciones criminales colombianas. Esa es una de las líneas que sigue abierta para las autoridades.

Temas Relacionados

Inda Mariela Peñarrieta TuárezMichelle Jamileth Macías PeñarrietaAlias FitoLos ChonerosColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

La activista Laura Camila Vargas respondió a la actriz y afirmó que las voces masivas deberían reconocer los derechos obtenidos por generaciones de mujeres, en lugar de minimizar una causa ligada a su autonomía

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Un caso sin precedentes en Colombia: pareja espera el nacimiento de cuatrillizos varones con el mismo ADN

María Tapia completa 30 semanas de gestación y será trasladada a Medellín para control especializado, mientras el equipo médico busca prolongar el proceso y definir el procedimiento del nacimiento de los cuatro recién nacidos

Un caso sin precedentes en Colombia: pareja espera el nacimiento de cuatrillizos varones con el mismo ADN

Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad en el centro comercial Diverplaza de Bogotá: todo quedó en video

El señalado habría intimidado a varias personas en el segundo piso del establecimiento comercial de la capital colombiana

Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad en el centro comercial Diverplaza de Bogotá: todo quedó en video

Expertos advierten riesgos ambientales y sanitarios ante un eventual uso de glufosinato de amonio para erradicar los cultivos de cocaína

Dos profesionales consultados por Infobae Colombia señalaron que faltan ensayos de campo para establecer si el compuesto es eficaz contra la hoja de coca y advirtieron sobre posibles afectaciones en zonas rurales

Expertos advierten riesgos ambientales y sanitarios ante un eventual uso de glufosinato de amonio para erradicar los cultivos de cocaína

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Infobae Colombia habló con su fundador y líder Jorge Rodríguez, cantante de la agrupación peruana de cumbia amazónica

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Bogotá vivió la segunda fecha de BTS: así se desarrolló su concierto del 3 de octubre en El Campín

Shakira llevó el ‘sabor’ del Carnaval de Barranquilla a Madrid: así fue la famosa entrada, esta vez junto a los reyes

Nataly Umaña afirmó que su ruptura con Alejandro Estrada fue algo planeado: “Se tenía que hacer así”

Deportes

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"