Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Sinuano Día resultados de hoy sábado 15 de agosto: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este sábado, 15 de agosto de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 15 de agosto de 2026.

Números ganadores: 6603.

Quinta: 6.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

PUBLICIDAD

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rescatan a niña de 3 años de entre los escombros en Cali: con más de 100 horas, ofrece esperanza a voluntarios que aún buscan sobrevivientes

En medio de rescatistas y ciudadanos que celebraron su hallazgo, la menor fue llevada a un ambulancia para ser revisada por profesionales médicos

Rescatan a niña de 3 años de entre los escombros en Cali: con más de 100 horas, ofrece esperanza a voluntarios que aún buscan sobrevivientes

Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Durante su primera fecha en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la Bichota prometió duplicar cada dólar aportado por el público durante los conciertos del fin de semana en la ciudad californiana

Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo sismo se registró en el departamento del Chocó

El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento tuvo una magnitud de 2,7 y se produjo a una profundidad superficial

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo sismo se registró en el departamento del Chocó

Exministro Antonio Sanguino señaló error que cometió Abelardo de la Espriella al anunciar al nuevo director del DNP: “Un curso rápido”

El presidente designó a Julián Buitrago como director de la entidad. Afirmó que, a través de ella, se planeará la reconstrucción de Colombia tras el terremoto que se registró el 10 de agosto

Exministro Antonio Sanguino señaló error que cometió Abelardo de la Espriella al anunciar al nuevo director del DNP: “Un curso rápido”

Defensoría alertó por constantes amenazas contra personeros del Catatumbo tras bombardeos: pidió reforzar su protección

El organismo también reportó nuevas afectaciones a civiles en Sardinata y Tibú, entre ellas seis personas heridas por la explosión de un artefacto lanzado desde un dron y un adulto mayor lesionado por un elemento asociado a minas antipersonal o municiones sin explosionar

Defensoría alertó por constantes amenazas contra personeros del Catatumbo tras bombardeos: pidió reforzar su protección
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

Deportes

Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, rompió en llanto al recordar duro momento en su vida: “No me llamó nadie”

Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, rompió en llanto al recordar duro momento en su vida: “No me llamó nadie”

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

América y Deportivo Cali dejaron de lado la rivalidad: anunciaron campaña de donación por las víctimas del terremoto

Emiliana Arango superó a Venus Williams en Cincinnati y envió mensaje a Colombia: “Hoy más que nunca”

Figura del América de Cali Femenino hará rifa para recaudar millonaria suma para donar a las víctimas del terremoto en Colombia