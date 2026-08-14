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Hallaron sin vida a seis personas que estaban atrapadas en la mina El Porvenir 1 en Cucunubá, Cundinamarca, tras una explosión de gas metano

La Agencia Nacional de Minería abrió una investigación sobre las actividades realizadas en el yacimiento de Cucunubá, clausurado días antes por fallas detectadas en una inspección

Las víctimas de la explosión en la mina en Cucunubá son Duvan Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna
Las víctimas de la explosión en la mina en Cucunubá son Duvan Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna
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Seis mineros en Cucunubá fueron hallados sin vida en la mina El Porvenir 1 tras terminar las labores de rescate, informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en una publicación en X el viernes 14 de agosto de 2026.

Los trabajadores habían quedado atrapados y murieron en el lugar de los hechos. De acuerdo con el funcionario, la explotación además estaba suspendida tras una visita de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM) que detectó aspectos de seguridad por corregir.

“Lamentamos informar que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate”, escribió Rey Ángel en X. Un minero logró escapar con vida.

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Mensaje del gobernador de Cundinamarca tras explosión en una mina de Cucunubá
Mensaje del gobernador de Cundinamarca tras explosión en una mina de Cucunubá

Las víctimas del incidente son Duvan Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna.

Luego de que se confirmara la emegencia en el lugar, la Policía, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y los equipos de Salvamento Minero se movilizaron hasta la mencionada mina para iniciar las labores de búsqueda, que resultó con el hallazgo sin vida de las personas atrapadas.

“​Desde el momento en que se reportó la emergencia, se activó la cadena de llamado y el despliegue del Cuerpo Oficial y Voluntario de Bomberos de la jurisdicción, en articulación estricta con la Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la UNGRD, la Gobernación de Cundinamarca y demás entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (...) ​Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, allegados y a toda la comunidad cucunubense en este doloroso momento", expresó el Cuerpo de Bomberos del departamento.

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De manera preliminar, el estallido podría estar asociado a la presencia de metano. Cuando este gas se concentra en minas de carbón, puede generar atmósferas inflamables y detonar al contacto con una chispa u otra fuente de ignición.

Qué se sabía sobre la situación de la mina

La mina El Porvenir 1 hacía parte de un Área de Reserva Especial para su formalización, según informó la Gobernación de Cundinamarca.

"La mina hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y había sido objeto recientemente de una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería", confirmó el gobernador de Cundinamarca
"La mina hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y había sido objeto recientemente de una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería", confirmó el gobernador de Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca)

El lugar había recibido recientemente una visita de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM). En esa inspección, añadió el gobernador en sus redes sociales, la entidad encontró aspectos de seguridad por mejorar y ordenó suspender las actividades mientras avanzaba un plan de mejoramiento.

La ANM deberá establecer por qué, pese a la suspensión, había personal que realizaba tareas de extracción de material en el lugar, según la publicación del gobernador. Esa entidad también tendrá a su cargo la revisión de las circunstancias del accidente minero en Cucunubá.

Una explosión en la mina El Porvenir 1 dejó atrapadas a seis personas que trabajaban en el lugar
Una explosión en la mina El Porvenir 1 dejó atrapadas a seis personas que trabajaban en el lugar (Gobernación de Cundinamarca)

Rey Ángel expresó además sus condolencias en el mensaje publicado en X: “Mis oraciones y solidaridad están con sus familias, amigos y con toda la comunidad cucunubense”. También indicó que el equipo psicosocial de la Secretaría de Energía de Cundinamarca ya estaba en el sitio para acompañar a familiares y allegados.

Qué exige la norma sobre ventilación y control del metano

El Decreto 1886 de 2015 establece, para casos de riesgo en minas subterráneas, la obligación de contar con planes de ventilación, mediciones continuas de oxígeno y gases, equipos calibrados, rutas de evacuación y protocolos de emergencia. La norma también dispone la suspensión de labores en el sitio de un accidente mortal y una investigación técnica con una comisión de expertos, además de asignar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) funciones de inspección, vigilancia y control.

Según el decreto, divulgado por Función Pública, el reglamento fija normas mínimas para prevenir riesgos en labores mineras subterráneas y hace responsables directos de su cumplimiento al titular minero, al explotador y al empleador. La misma norma establece que la autoridad minera ejerce la inspección, vigilancia y control sobre la seguridad en esas actividades.

Qué exige la norma sobre ventilación y control del metano

El reglamento exige que toda mina subterránea tenga un plan de ventilación y que los lugares de trabajo cuenten de forma permanente con aire suficiente para mantener una atmósfera segura. También fija que ningún sitio bajo tierra es apto para trabajar o transitar si el oxígeno está por debajo de 19,5% o por encima de 23,5%.

El decreto ordena mediciones ininterrumpidas de oxígeno, metano, monóxido de carbono, ácido sulfhídrico y otros gases antes de iniciar labores y durante la exposición de los trabajadores. Además, los equipos de medición deben estar calibrados, con pruebas de verificación y registros visibles dentro de la mina.

La norma define el grisú como la mezcla de metano con aire y advierte que se acumula en las partes altas de la labor subterránea, por lo que debe medirse allí con metanómetro o multidetector. Si el metano supera 1,0% en frentes de explotación o avance, el decreto ordena suspender los trabajos y evacuar de inmediato.

Puntos clave del Decreto 1886 para entender el caso de Cucunubá

  • Toda labor minera subterránea debe contar con plan de ventilación y circuito identificado en planos.
  • Deben hacerse mediciones continuas de oxígeno, metano, monóxido de carbono, ácido sulfhídrico y otros gases, con registros en tableros y libros de control.
  • Si existe peligro grave para la seguridad y la salud, las operaciones deben detenerse y los trabajadores deben ser evacuados a un lugar seguro.
  • La mina debe tener rutas de evacuación señalizadas, libro de registro de personal bajo tierra y ubicación de trabajadores por áreas o zonas.
  • El plan de emergencias debe incluir alarmas, comunicaciones, simulacros, brigadas, refugios y protocolos para explosión, fuga de gases y rescate.
  • Cuando hay muertes en un accidente laboral minero, la autoridad minera debe impulsar una investigación técnica con una comisión de expertos.

La norma colombiana prevé que, después de un accidente laboral mortal, el área afectada no puede retomar actividad hasta que la autoridad minera levante la medida con base en un informe técnico y tras la aplicación de correctivos.

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