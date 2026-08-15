Sneyder Pinilla recibió prórroga por un año más del principio de oportunidad, tras la decisión de un juez en el caso Ungrd

El juez consideró que los testimonios de Pinilla son relevantes para avanzar en las investigaciones y obtener sentencias contra integrantes de la red criminal - crédito @GustavoMorenoRi/X

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El Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá aprobó, el viernes 14 de agosto, la prórroga por un año del principio de oportunidad otorgado a Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el marco de las investigaciones por el entramado de corrupción relacionado con esa entidad.

La decisión permite que Pinilla continúe bajo el mecanismo de colaboración con la justicia. La solicitud de extensión fue presentada por la Fiscalía General de la Nación y avalada por el juez tras considerar que se encontraban cumplidos los requisitos establecidos para mantener vigente el principio de oportunidad.

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En un comunicado divulgado tras la decisión, el abogado penalista Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, señaló que la determinación judicial constituye una ratificación del proceso de colaboración adelantado por su representado.

“Esta decisión confirma, una vez más, que el proceso de colaboración de Sneyder Pinilla con la justicia colombiana ha sido sustentado en información y elementos materiales probatorios que han sido verificados y contrastados por las autoridades y entes encargados de la investigación”, afirmó.

Juez avaló la continuidad de la colaboración

El proceso de colaboración ha derivado, según la defensa, en más de 12 sentencias condenatorias y en la recuperación de $10.000 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la audiencia, el juez destacó el aporte de los testimonios entregados dentro del proceso y su relación con el esclarecimiento de los hechos investigados.

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En su intervención, señaló que la colaboración constituye un mecanismo para avanzar en la identificación de los responsables y en la obtención de decisiones judiciales: “El esclarecimiento de los hechos y la obtención de sentencias condenatorias contra toda la red criminal, a través de estos testimonios de cargo, es el vehículo idóneo y necesario para alcanzar la verdad completa y propiciar los respectivos incidentes de reparación integral. Así las cosas, al encontrarse cabalmente satisfechos los requisitos legales y advertir que la prórroga resulta absolutamente imperiosa para que el postulado pueda cumplir con su colaboración eficaz, esta judicatura imparte aprobación a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación”.

De esta manera, el juzgado declaró legal la solicitud y autorizó que el principio de oportunidad continúe bajo la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba durante un periodo adicional de 12 meses. El mecanismo implica que Pinilla deberá continuar atendiendo los compromisos adquiridos dentro del proceso de colaboración y comparecer ante las autoridades cuando sea requerido.

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Más de 25 investigaciones relacionadas con el caso

La prórroga permitirá que el exfuncionario continúe colaborando con la Fiscalía en el esclarecimiento del entramado de corrupción de la Ungrd - credito Ovidio González/Presidencia

De acuerdo con el pronunciamiento de su abogado, la colaboración de Pinilla ha contribuido al avance de más de 25 investigaciones contra altos funcionarios del gobierno saliente, excongresistas y otras personas relacionadas con los hechos investigados alrededor de la Ungrd y aseguró que la información aportada por el exfuncionario ha impulsado otros principios de oportunidad dentro del mismo expediente. Entre las personas mencionadas se encuentran Olmedo López Martínez, María Alejandra Benavides, Luis Carlos Barreto Gantiva, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Andrés Rodríguez Melo.

El caso de la Ungrd ha involucrado diferentes investigaciones judiciales relacionadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración anterior de la entidad. Dentro de esos procesos, la Fiscalía ha recopilado testimonios, documentos y otros elementos de prueba para establecer las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en los hechos investigados.

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Según el balance entregado por Moreno Rivera, como resultado de las investigaciones se han obtenido más de 12 sentencias condenatorias y se logró la recuperación de $10.000 millones relacionados con los hechos investigados.

El abogado también indicó que, a partir del proceso, se desarrolló una operación con agentes encubiertos que permitió detectar un presunto soborno superior a $13.000 millones. De acuerdo con su versión, ese dinero habría tenido como propósito presionar a Pinilla para que modificara su versión de los hechos y guardara silencio.

La operación mencionada por la defensa derivó en la captura de Edgar Riveros Rey y otras personas. El procedimiento hizo parte de las actuaciones adelantadas para determinar si existieron intentos de interferir en las investigaciones y en la colaboración que Pinilla había iniciado con las autoridades.

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Pinilla continuará entregando información a la justicia

La defensa sostiene que la colaboración de Pinilla ha contribuido al avance de más de 25 investigaciones contra funcionarios y excongresistas - crédito @GustavoMorenoRi/X

Tras conocerse la decisión judicial, la defensa reiteró que el exsubdirector de la Ungrd continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades y cumpliendo las obligaciones establecidas dentro del principio de oportunidad. “Sneyder Pinilla seguirá cumpliendo a cabalidad sus compromisos con la justicia cada vez que sea requerido”, manifestó Moreno Rivera.

Agregó que la prórroga permitirá que Pinilla mantenga su participación en las actuaciones judiciales derivadas de la información que ha entregado.

“La verdad y la recuperación de los recursos de todos los colombianos deben prevalecer ante los intentos de desprestigio, desacreditación y silencio que pretenden algunos imponer al señor Sneyder Pinilla Álvarez”, concluyó el abogado penalista.

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