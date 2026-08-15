Esta es la propuesta que busca habilitar créditos exprés para departamentos y municipios afectados por el terremoto

Especialmente en Cali, los impactos del terremoto fueron devastadores en la infraestructura - crédito Sergio Acero/Reuters

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El departamento del Valle del Cauca, liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro y, a través del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle), presentó una propuesta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para habilitar créditos de tesorería exprés dirigidos a los departamentos y municipios impactados por el terremoto del 10 de agosto.

En vista de los devastadores efectos que dejó la catástrofe en la infraestructura de ciudades del Valle del Cauca como Cali, Cartago y Roldanillo, la medida busca dotar de liquidez a las entidades territoriales afectadas, con el objetivo de atender gastos urgentes asociados a la emergencia, la rehabilitación y la recuperación de los territorios.

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Por ende, Infivalle solicitó que se autorice, de manera “transitoria e inmediata”, la contratación de créditos de tesorería por parte de departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas, con plazo de pago hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los créditos irían hasta diciembre de 2027, según el anuncio de los empresarios - crédito imagen suministrada a Infobae

La propuesta, inspirada en el mecanismo adoptado durante la pandemia del covid-19, contempla un límite del 15% de los ingresos corrientes y prohíbe su uso para adiciones presupuestales, con el fin de evitar que se convierta en una fuente permanente de financiación.

El gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez Cabrera, explicó que la medida responde a la insuficiencia de caja que enfrentan los territorios en el tramo final del año fiscal y a la magnitud de la tragedia; además, está orientada a facilitar el acceso oportuno a recursos para la atención de la emergencia, la continuidad de los servicios públicos y la recuperación temprana de las zonas impactadas.

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“Los instrumentos ordinarios de crédito resultan insuficientes para cubrir las necesidades urgentes de los territorios, lo que dificultaría aún más la reconstrucción de las ciudades y de los municipios afectados por el terremoto”, afirmó Ramírez Cabrera.

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) solicitó al Gobierno nacional que los recursos sean entregados a las autoridades territoriales - crédito Infivalle

La iniciativa fue comunicada oficialmente al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Financiera de Colombia.

A su vez, en Infivalle sostienen su disposición a participar en espacios técnicos para aportar a la estructuración de soluciones financieras en el marco de la situación de desastre declarada a nivel nacional.

Once millones de dólares en ayudas para Colombia desde Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció un nuevo paquete de ayuda humanitaria de 11 millones de dólares para Colombia tras el terremoto. Con este anuncio, la asistencia total estadounidense asciende a 26,5 millones de dólares, destinados a enfrentar la emergencia y apoyar a los afectados.

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Según el comunicado de la administración Trump, la ayuda forma parte de un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), que transporta suministros de socorro desde Miami a Colombia.

“El Departamento de Estado continúa coordinando con el presidente colombiano Abelardo De la Espriella y el gobierno colombiano para evaluar y responder a las necesidades derivadas del terremoto”, indicó el mensaje oficial.

La asistencia incluye ayuda alimentaria, sanitaria, de protección y refugio, así como evaluaciones estructurales posteriores al desastre. Esta labor se realiza en colaboración con organizaciones como Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y World Vision.

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La defensa sostiene que la colaboración de Pinilla ha contribuido al avance de más de 25 investigaciones contra funcionarios y excongresistas - crédito @GustavoMorenoRi/X

El primer vuelo con suministros partió este viernes desde Miami y transporta insumos para refugio, agua y artículos de higiene. A su llegada, la distribución estará a cargo de la OIM y el PMA. Además, el envío incluye cientos de kits de Starlink para proporcionar internet de alta velocidad a organizaciones humanitarias y al gobierno colombiano, facilitando las labores de socorro.

“La entrega de estos kits se realizará en coordinación con el Departamento de Estado, de conformidad con el memorando de entendimiento sobre coordinación de respuesta ante desastres firmado entre Starlink y el Departamento a principios de este verano”, añadió el comunicado.

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