Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Esta es la propuesta que busca habilitar créditos exprés para departamentos y municipios afectados por el terremoto

Los recursos serían para que las entidades territoriales aseguren la liquidez inmediata con el fin de atender la emergencia y facilitar la recuperación de las zonas impactadas

Especialmente en Cali, los impactos del terremoto fueron devastadores en la infraestructura - crédito Sergio Acero/Reuters
Especialmente en Cali, los impactos del terremoto fueron devastadores en la infraestructura - crédito Sergio Acero/Reuters
Guardar

El departamento del Valle del Cauca, liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro y, a través del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle), presentó una propuesta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para habilitar créditos de tesorería exprés dirigidos a los departamentos y municipios impactados por el terremoto del 10 de agosto.

En vista de los devastadores efectos que dejó la catástrofe en la infraestructura de ciudades del Valle del Cauca como Cali, Cartago y Roldanillo, la medida busca dotar de liquidez a las entidades territoriales afectadas, con el objetivo de atender gastos urgentes asociados a la emergencia, la rehabilitación y la recuperación de los territorios.

PUBLICIDAD

Por ende, Infivalle solicitó que se autorice, de manera “transitoria e inmediata”, la contratación de créditos de tesorería por parte de departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas, con plazo de pago hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los créditos irían hasta diciembre de 2027, según el anuncio de los empresarios - crédito imagen suministrada a Infobae
Los créditos irían hasta diciembre de 2027, según el anuncio de los empresarios - crédito imagen suministrada a Infobae

La propuesta, inspirada en el mecanismo adoptado durante la pandemia del covid-19, contempla un límite del 15% de los ingresos corrientes y prohíbe su uso para adiciones presupuestales, con el fin de evitar que se convierta en una fuente permanente de financiación.

El gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez Cabrera, explicó que la medida responde a la insuficiencia de caja que enfrentan los territorios en el tramo final del año fiscal y a la magnitud de la tragedia; además, está orientada a facilitar el acceso oportuno a recursos para la atención de la emergencia, la continuidad de los servicios públicos y la recuperación temprana de las zonas impactadas.

PUBLICIDAD

“Los instrumentos ordinarios de crédito resultan insuficientes para cubrir las necesidades urgentes de los territorios, lo que dificultaría aún más la reconstrucción de las ciudades y de los municipios afectados por el terremoto”, afirmó Ramírez Cabrera.

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) solicitó al Gobierno nacional que los recursos sean entregados a las autoridades territoriales - crédito Infivalle
El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) solicitó al Gobierno nacional que los recursos sean entregados a las autoridades territoriales - crédito Infivalle

La iniciativa fue comunicada oficialmente al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Financiera de Colombia.

A su vez, en Infivalle sostienen su disposición a participar en espacios técnicos para aportar a la estructuración de soluciones financieras en el marco de la situación de desastre declarada a nivel nacional.

Once millones de dólares en ayudas para Colombia desde Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció un nuevo paquete de ayuda humanitaria de 11 millones de dólares para Colombia tras el terremoto. Con este anuncio, la asistencia total estadounidense asciende a 26,5 millones de dólares, destinados a enfrentar la emergencia y apoyar a los afectados.

Según el comunicado de la administración Trump, la ayuda forma parte de un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), que transporta suministros de socorro desde Miami a Colombia.

“El Departamento de Estado continúa coordinando con el presidente colombiano Abelardo De la Espriella y el gobierno colombiano para evaluar y responder a las necesidades derivadas del terremoto”, indicó el mensaje oficial.

La asistencia incluye ayuda alimentaria, sanitaria, de protección y refugio, así como evaluaciones estructurales posteriores al desastre. Esta labor se realiza en colaboración con organizaciones como Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y World Vision.

La defensa sostiene que la colaboración de Pinilla ha contribuido al avance de más de 25 investigaciones contra funcionarios y excongresistas - crédito @GustavoMorenoRi/X
La defensa sostiene que la colaboración de Pinilla ha contribuido al avance de más de 25 investigaciones contra funcionarios y excongresistas - crédito @GustavoMorenoRi/X

El primer vuelo con suministros partió este viernes desde Miami y transporta insumos para refugio, agua y artículos de higiene. A su llegada, la distribución estará a cargo de la OIM y el PMA. Además, el envío incluye cientos de kits de Starlink para proporcionar internet de alta velocidad a organizaciones humanitarias y al gobierno colombiano, facilitando las labores de socorro.

“La entrega de estos kits se realizará en coordinación con el Departamento de Estado, de conformidad con el memorando de entendimiento sobre coordinación de respuesta ante desastres firmado entre Starlink y el Departamento a principios de este verano”, añadió el comunicado.

Temas Relacionados

Temblor ColombiaSismos ColombiaInfivalleCréditos exprésColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: se han registrado 256 réplicas y el número de muertos aumentó a 288

La Ungrd informó que a las víctimas se suman 3.975 heridos y 378 desaparecidos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: se han registrado 256 réplicas y el número de muertos aumentó a 288

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Debido al terremoto del 10 de agosto de 2026, el fútbol colombiano se aplazó hasta el miércoles 19 del mismo mes y afectó el calendario de las cuatro competiciones profesionales en el país

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Revelan nuevas imágenes del devastador terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, que ya deja casi 300 muertos

El violento sismo afectó a 15 departamentos del país. Las ciudades que acumulan el mayor número de fallecidos son Cali y Pereira

Revelan nuevas imágenes del devastador terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, que ya deja casi 300 muertos

Sneyder Pinilla recibió prórroga por un año más del principio de oportunidad, tras la decisión de un juez en el caso Ungrd

La decisión fue adoptada por el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que avaló la continuidad del mecanismo de colaboración con la justicia solicitado por la Fiscalía

Sneyder Pinilla recibió prórroga por un año más del principio de oportunidad, tras la decisión de un juez en el caso Ungrd

Hallaron sin vida a seis personas que estaban atrapadas en la mina El Porvenir 1 en Cucunubá, Cundinamarca, tras una explosión de gas metano

La Agencia Nacional de Minería abrió una investigación sobre las actividades realizadas en el yacimiento de Cucunubá, clausurado días antes por fallas detectadas en una inspección

Hallaron sin vida a seis personas que estaban atrapadas en la mina El Porvenir 1 en Cucunubá, Cundinamarca, tras una explosión de gas metano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Atlante echó para atrás el despido de David Ospina y esperará a su recuperación: hubo novedad con su contrato

América de Cali ya tiene nuevo estadio para el segundo semestre tras el terremoto: esta será su sede

Gustavo Puerta tendría ofertas del fútbol europeo y su técnico en Racing de Santander se pronunció: “Esperamos que nos aporte muchísimo”

Este es el millonario salario que cobra Jhon Jáder Durán en el Benfica: la diferencia con lo que le pagan a Richard Ríos es impresionante