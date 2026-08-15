Rescatan a niña de 3 años de entre los escombros en Cali: con más de 100 horas, ofrece esperanza a voluntarios que aún buscan sobrevivientes

La menor fue rescatada en medio de los escombros de las edificaciones colapsadas por el terremoto de 7,4 grados que azotó al país - crédito jovenesporlavidabogota/Instagram

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A punto de concluir las labores de rescate de personas atrapadas bajo los escombros en las ciudades más afectadas por el devastador terremoto del lunes 10 de agosto, se conoció el hallazgo de una niña de 3 años que permaneció más de 100 horas bajo los restos de edificaciones.

La menor fue encontrada con vida luego de ser buscada de manera intensiva desde el día del sismo. Las labores de búsqueda y rescate se extendieron durante cinco días entre edificaciones colapsadas, mientras los organismos de socorro mantenían la esperanza de hallar más sobrevivientes.

La menor estuvo cerca de 100 horas bajo los escombros de un edificio, al parecer, en el sur de Cali - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Eso significa que la menor sobrevivió más de cuatro días atrapada entre restos de concreto. Las imágenes del operativo circularon rápidamente como símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

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Hasta el momento, las autoridades no han divulgado de manera verificable la identidad ni detalles médicos sobre el estado de salud de la menor. Las labores de salvamento continúan en Cali y en otras regiones afectadas, con equipos de rescate y voluntarios movilizados para atender a las víctimas del sismo.

Se acaba el tiempo para buscar sobrevivientes, pese a que PMU amplió la búsqueda de sobrevivientes en Cali

El jueves 13 de agosto, el Puesto de Mando Unificado (PMU) anunció la extensión de la “ventana de vida” por 48 horas adicionales en Cali, con el objetivo de intensificar la búsqueda y rescate de personas que aún permanecen desaparecidas tras el terremoto del 10 de agosto.

La denominada “ventana de la vida” se refiere a las primeras 72 horas posteriores a un desastre natural, periodo identificado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) como el más crucial para encontrar personas con vida.

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Incluso, Insarag, en su evaluación sobre la respuesta al terremoto de Turquía y Siria en 2023, indicó que la mayoría de los rescates con vida se producen durante esa franja de tiempo, conocida como la 72-hour golden window.

Los bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra la Torre Limonar, que se derrumbó durante el terremoto del lunes en Cali - crédito Raquel Cunha/Reuters

Según el balance oficial proporcionado ese día, 88 personas habían sido rescatadas con vida de entre los escombros hasta las 11:00 a. m.

Las autoridades distritales, organismos de socorro, la Fuerza Pública y el voluntariado resolvieron mantener activos nueve puntos de búsqueda especializada, entre los que destacan el Hospital Universitario del Valle (HUV), Cuarto de Legua, Capri, calle 5 con carrera 39, calle 5 con carrera 56, calle 9 con carrera 44 y frente a la Clínica de Colores.

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En esas áreas, donde se concentran las mayores afectaciones, trabajan 1800 rescatistas provenientes de distintas regiones de Colombia y del exterior. En su momento, el teniente Rafael Palomino, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, precisó que la búsqueda seguiría activa más allá de las 72 horas iniciales.

De hecho, destacó la importancia del uso de equipos especializados, sensores de sonido y temperatura, y perros entrenados para ubicar sobrevivientes. Palomino solicitó a la comunidad colaborar y guardar silencio en los puntos de trabajo para facilitar las labores de rescate.

Sin embargo, al cierre de la jornada del sábado 15 de agosto, esa búsqueda finaliza, pese a la presencia internacional que fortalece el operativo.

Finalizan las labores de rescate en ciudades como Cali - crédito Gobernación de Valle del Cauca

Aún así, a medida que transcurren las horas, las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen y los equipos de emergencia comienzan a concentrar sus esfuerzos en la recuperación de cuerpos y la atención de necesidades adicionales. La OMS advierte que quienes permanecen atrapados pueden padecer lesiones graves, como el síndrome de aplastamiento, y requieren atención médica inmediata tras el rescate para prevenir complicaciones orgánicas.

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No obstante, las instituciones de rescate aclaran que las 72 horas no constituyen un límite absoluto. Técnicamente, no existe un momento exacto a partir del cual resulte imposible encontrar personas con vida, por lo que los protocolos internacionales recomiendan continuar las labores de búsqueda mientras existan indicios o posibilidades reales de rescate.