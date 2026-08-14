Comprar casa o carro pierde fuerza en Colombia: esto reveló una encuesta de Fedesarrollo

La disposición de los colombianos para comprar vivienda cayó frente a junio y también registró una variación negativa en la comparación anual -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La intención de los hogares colombianos de adquirir bienes de alto valor volvió a mostrar señales mixtas durante julio de 2026. Aunque algunas ciudades mejoraron su disposición para comprar vivienda, el indicador nacional retrocedió frente a junio y también quedó por debajo del registro de un año atrás.

La medición de Fedesarrollo muestra que la disposición a comprar vivienda cayó 1,2 puntos porcentuales en comparación con junio de 2026. Frente a julio de 2025, la reducción fue de 7,9 puntos porcentuales, una variación que refleja el menor ánimo de los consumidores para asumir una compra de este tipo.

Barranquilla fue la ciudad con mayor aumento en la intención de compra de vivienda durante julio de 2026 - crédito VisualesIA

El resultado se conoce en medio de dudas sobre la estabilidad financiera de los hogares y sobre el comportamiento que pueda tener la economía nacional. Estos factores hacen parte del escenario que rodea las decisiones de consumo y ayudan a explicar los cambios registrados en la encuesta de opinión del consumidor. En el caso de la vivienda, el índice pasó de -21,0% en junio a -22,2% en julio. Pese al resultado nacional, el comportamiento no fue igual en todas las ciudades incluidas en la medición.

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“Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda aumentó en tres de las cinco ciudades analizadas, relativo a junio de 2026”, señala la encuesta. Barranquilla presentó el mayor avance entre las ciudades que mejoraron, con un aumento de 7,5 puntos porcentuales. Cali le siguió con una variación positiva de 4,7 puntos porcentuales, mientras Medellín registró un incremento de 1,6 puntos porcentuales.

En contraste, Bucaramanga tuvo una disminución de 7,9 puntos porcentuales y Bogotá registró una caída de 3,8 puntos porcentuales. Las diferencias muestran que la percepción de los consumidores frente a la posibilidad de comprar vivienda tuvo comportamientos distintos según la ciudad. La encuesta también encontró diferencias cuando los resultados se revisaron por nivel socioeconómico. En esta comparación, dos de los tres grupos registraron aumentos frente al mes anterior, aunque el estrato medio presentó una reducción.

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Bogotá y Bucaramanga registraron las principales caídas en la disposición de los consumidores para adquirir vivienda -crédito Alcaldía de Bucaramanga Santander

“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en julio de 2026 la disposición a comprar vivienda registró un aumento en el nivel socioeconómico alto de 19,4 puntos porcentuales y de 4,6 puntos porcentuales en el estrato bajo. No obstante, se registró una caída de 9,9 puntos porcentuales en el estrato medio respecto a junio de 2026”, agrega el documento.

El comportamiento de la vivienda no fue el único dato que dejó la medición. La disposición de los consumidores para comprar vehículo también presentó cambios durante julio, aunque en este caso el balance continuó en terreno negativo.

El indicador de disposición a comprar vehículo se ubicó en -21,3% durante julio de 2026. Esto representó una caída de 2,4 puntos porcentuales frente al resultado de junio, cuando se encontraba en -18,9%. Sin embargo, la comparación anual muestra una lectura diferente. Frente a julio de 2025, cuando el indicador había alcanzado -36,5%, la disposición actual mejoró 15,2 puntos porcentuales.

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El indicador de compra de vehículos retrocedió frente a junio, aunque mostró una mejora significativa respecto a julio de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así, mientras la comparación mensual evidencia un menor interés por adquirir vehículo, el contraste con el mismo mes del año anterior muestra una recuperación. En vivienda, en cambio, el balance nacional se deterioró tanto frente a junio como frente a julio de 2025. Los resultados de Fedesarrollo dejan, por tanto, un panorama desigual para las compras de vivienda y vehículos. Las cifras no se comportaron de la misma manera entre ciudades, niveles socioeconómicos ni periodos de comparación.

En vivienda, los avances registrados en Barranquilla, Cali y Medellín no fueron suficientes para evitar el descenso del indicador nacional. Bogotá y Bucaramanga presentaron las principales caídas entre las ciudades evaluadas. Para los vehículos, el retroceso mensual convivió con una mejora frente al año anterior. El indicador pasó de -36,5% en julio de 2025 a -21,3% en julio de 2026, una diferencia positiva de 15,2 puntos porcentuales.

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