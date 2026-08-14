Fuerte incendio forestal en La Vega, Cundinamarca: un volador lanzado durante un sepelio habría sido el responsable

Bomberos de varios municipios trabajaron para controlar el incendio forestal que amenazó con extenderse hacia viviendas cercanas - crédito Colombia Oscura/X

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Dos incendios forestales de gran magnitud se registraron durante la noche del jueves 13 de agosto en zona rural de La Vega, Cundinamarca, sobre la vía que comunica a Bogotá con ese municipio.

De acuerdo con las autoridades, la causa preliminar de las conflagraciones estaría relacionada con el lanzamiento de elementos pirotécnicos durante un sepelio en el sector de Las Minas.

Las llamas se extendieron por dos veredas contiguas cercanas al Alto de Minas y generaron preocupación por la proximidad de varias viviendas y edificaciones ubicadas junto a la carretera principal.

Las condiciones climáticas, especialmente los fuertes vientos y la vegetación seca, favorecieron la propagación del fuego y dificultaron las labores de control.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó la magnitud de la emergencia y señaló que se trataba de “dos incendios forestales de gran magnitud en dos veredas contiguas al sector conocido como Alto de Minas”.

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Las autoridades atribuyeron preliminarmente el origen de la conflagración al lanzamiento de un volador durante un sepelio en el sector de Las Minas, que habría prendido fuego a la vegetación seca - crédito Colombia Oscura/X

Ante la situación, la Gobernación activó el monitoreo desde un Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinaron los recursos necesarios para atender los diferentes frentes y evitar que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

Bomberos de varios municipios atendieron la emergencia

Para controlar el incendio fueron desplegados organismos de socorro de La Vega, San Francisco, Tenjo y Cota, además de habitantes de las comunidades cercanas que apoyaron las labores de contención.

Los equipos de emergencia trasladaron carrotanques con agua, maquinaria pesada y otros elementos para combatir las llamas y establecer líneas de control.

El apoyo de los municipios vecinos fue necesario debido a la magnitud de la emergencia y a la extensión de las zonas afectadas.

Jorge Emilio Rey explicó que los cuerpos de bomberos de Tenjo y Cota se desplazaron hasta el área con carrotanques para reforzar las labores de control y extinción.

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Una de las principales prioridades era impedir que el fuego avanzara hacia las viviendas y otras estructuras ubicadas en inmediaciones de la vía Bogotá-La Vega.

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que pasadas las 7:00 p .m. se coordinaban las operaciones para controlar el incendio forestal en el sector de Minas, con la participación de los organismos de socorro y de la comunidad.

La emergencia se presentó además en medio de una temporada de incendios que mantiene en alerta al departamento.

Un volador lanzado durante un sepelio habría caído sobre la vegetación seca en el sector de Las Minas, provocando las llamas que posteriormente se extendieron por la zona - crédito Colombia Oscura/X

Según la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, solamente el 12 de agosto fueron atendidos 29 incendios de cobertura vegetal en 13 municipios, con una afectación preliminar de 96,5 hectáreas.

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Autoridades señalan a la pirotecnia como causa preliminar

Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con el origen del fuego. De manera preliminar, los organismos de emergencia señalaron que las llamas habrían comenzado después del lanzamiento de un volador durante una ceremonia exequial realizada en la zona rural de Las Minas.

Según la información conocida por El Tiempo, durante el sepelio de un hombre que había fallecido en un accidente, algunos de sus amigos habrían utilizado pólvora como parte de la despedida. Uno de los elementos habría terminado en la vegetación seca, provocando el inicio de la conflagración.

El capitán Farfán cuestionó el uso de pirotecnia en este tipo de circunstancias y advirtió sobre las consecuencias que puede generar en zonas rurales.

“Lo ocurrido en la vía Bogotá-La Vega refleja falta de responsabilidad, pues usar pirotecnia en una honra fúnebre desató el incendio forestal; despedir a un ser querido no justifica poner en riesgo a una comunidad”, afirmó el funcionario.

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Las autoridades recordaron que el uso de pólvora y otros elementos inflamables en zonas boscosas representa un riesgo especialmente alto debido a las condiciones de sequedad de la vegetación y a la presencia de vientos que pueden hacer que las llamas se propaguen rápidamente.

Alcalde confirmó que el fuego fue controlado

Las llamas consumieron parte de la vegetación en el sector de Las Minas, sobre la vía Bogotá-La Vega, durante la noche del 13 de agosto - crédito Colombia Oscura/X

Horas después del inicio de la emergencia, el alcalde de La Vega, Nelson Bermúdez, informó que los organismos de socorro habían logrado controlar el incendio.

“Ya tenemos el fuego, afortunadamente, controlado. Si no me he pronunciado en redes sociales no es porque esté durmiendo, estoy trabajando”, afirmó el mandatario.

Bermúdez explicó que también se encontraba atendiendo otro incendio registrado entre la avenida de Cacahual y Olla Grande antes de desplazarse hacia el punto considerado más crítico.

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El mandatario agradeció además la participación de los habitantes de las zonas afectadas, quienes colaboraron con los organismos de emergencia durante las labores de contención.