A pesar del cierre de la llamada “ventana de vida”, equipos de socorro continuarán buscando sobrevivientes del terremoto 48 horas mas: “Seguirán trabajando sin descanso”

Cali extendió 48 horas la búsqueda de sobrevivientes del sismo del 10 de agosto tras detectar posibles señales de vida bajo los escombros - crédito @alejoeder/X

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Cali extendió 48 horas la búsqueda de sobrevivientes del sismo del lunes 10 de agosto, una decisión tomada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) después de detectar posibles señales de vida bajo los escombros y mientras todavía hay 111 personas reportadas como desaparecidas.

Con corte a las 11:00 a. m. del jueves 13 de agosto, las autoridades contabilizaban 88 personas rescatadas con vida. El operativo se mantiene en nueve puntos priorizados y moviliza a 1.800 rescatistas de Cali, de otras regiones de Colombia y del exterior.

La ampliación de la llamada ventana de vida se concentra en sectores como el Hospital Universitario del Valle, Cuarto de Legua, Capri, la calle cinco con carrera 39, la calle cinco con carrera 56, la calle nueve con carrera 44 y el frente de la Clínica de Colores. En esas zonas se registraron algunas de las afectaciones más graves del terremoto.

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Uno de los frentes más delicados está en el sector de Tequendama, en el sur de la ciudad. Allí, durante la tarde del miércoles 12 de agosto, los organismos de socorro hicieron pruebas de sonido que permitieron detectar señales que podrían corresponder a dos mujeres reportadas como desaparecidas por sus familiares.

El operativo de rescate en Cali mantiene nueve puntos priorizados, moviliza a 1.800 rescatistas y suma 88 personas rescatadas con vida - crédito Alcaldía de Cali

A partir de ese hallazgo, los equipos iniciaron una nueva fase del operativo con maquinaria pesada para remover grandes placas de concreto y facilitar el acceso al punto donde fueron ubicadas las señales.

Las autoridades consideran esa estructura como uno de los escenarios más complejos de la emergencia por la inestabilidad de los escombros y las condiciones de seguridad para los rescatistas.

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En su cuenta de X el alcalde Alejandro Eder afirmó que los organismos de socorro continuarán trabajando incansablemente para encontrar a más personas con vida entre los escombros: “Por eso, desde el Puesto de Mando Unificado se tomó la decisión de ampliar la ventana de búsqueda y rescate en los puntos críticos que tenemos en Cali”.

El alcalde de Cali Alejandro Eder confirmó que los equipos de rescate continuarán con su labor para encontrar a más personas con vida entre los escombros - crédito @alejoeder/X

Por su parte, el teniente Rafael Palomino, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó que la búsqueda continúa pese a que ya se cumplió la ventana inicial de 72 horas. “Tenemos equipos especializados y le pedimos a la comunidad que nos siga colaborando, escuchando y acatando las recomendaciones de los rescatistas para que se pueda optimizar este proceso. Estamos en territorio con sensores de sonido y temperatura y perros entrenados, que nos permiten ubicar a las personas, especialmente cuando tienen vida”.

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Esos equipos trabajan con sensores capaces de detectar sonidos, movimientos y variaciones de temperatura dentro de estructuras colapsadas. El llamado oficial a la ciudadanía es mantener silencio en los puntos de intervención para no interferir con esas tareas.

El secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Ricardo Peñuela pidió reducir al mínimo el ruido alrededor de los operativos. “Reiteramos la importancia de que la gente haga silencio en esos puntos donde se trabaja para rescatar vidas en medio de los escombros. Son momentos críticos donde la probabilidad de vida va mermando, pero siguen activos. Es fundamental que la ciudadanía deje trabajar a los rescatistas”.

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El alcalde de Cali Alejandro Eder sostuvo en su cuenta de X que los equipos no se retirarán mientras exista posibilidad de salvar a alguien. “Mientras exista esperanza de encontrar vidas debajo de los escombros, los equipos y organismos de socorro seguirán trabajando sin descanso para encontrarlas”.

Eder agregó que al personal local se sumaron equipos especializados de Estados Unidos e Israel. También señaló que la decisión se tomó desde el Puesto de Mando Unificado en los puntos críticos de la ciudad.

“A esta nueva etapa se suman equipos especializados de Estados Unidos e Israel, con tecnología de punta, que trabajarán junto a nuestros rescatistas y organismos de socorro”, dice en el mensaje.

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La experiencia internacional sostiene la expectativa de nuevos rescates

Los rescatistas en Cali trabajan con sensores de sonido y temperatura, perros entrenados y maquinaria pesada, mientras las autoridades piden silencio a la ciudadanía - crédito Rogelio Morales/Cuartoscuro.com

Entre los rescatistas que participan en Cali está el mexicano Héctor Méndez, conocido como el “Topo Mayor”, que llegó desde Venezuela tras intervenir en la emergencia de La Guaira. Méndez defendió la continuidad de las labores más allá de las primeras horas posteriores a un terremoto: “Nuestra misión principal es encontrar y salvaguardar la vida. En La Guaira, después de 29 días del sismo pudimos rescatar a personas vivas. Aquí el terremoto es reciente y hay muchas posibilidades”.

El paramédico venezolano Ernesto Medina, que también participó en La Guaira, recordó que en esa tragedia hubo personas halladas con vida después de más de 18 días bajo edificios colapsados. “Si nosotros pudimos levantarnos de esa tragedia, no me cabe duda que ustedes también lo van a lograr”.

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La decisión local de mantener la búsqueda contrasta con la posición expresada por el Gobierno colombiano. El ministro del Interior de Colombia Rodrigo Lara dijo a medios locales que ya se había superado la fase de búsqueda y rescate y que seguía la etapa de atención a las necesidades de los afectados.

Ese debate se da mientras la emergencia deja un saldo de 281 muertos y casi 4.000 heridos. También coincide con reclamos de familias que esperan noticias de sus parientes desaparecidos y permanecen en carpas en las afueras del Instituto de Medicina Legal de Cali.

El sismo dejó colapsos, daños estructurales y afectación en servicios públicos

La continuidad del rescate en Cali se apoya en antecedentes internacionales, mientras el Gobierno colombiano sostuvo que ya terminó la fase de búsqueda y rescate - crédito @AlcaldiaDeCali/X

El reporte oficial de infraestructura registra 45 edificaciones con colapso total, 46 con colapso parcial y 1.142 con daños estructurales. Además, 18 edificios siguen con orden de evacuación.

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Hasta el jueves 13 de agosto habían sido retiradas 8.236 toneladas de escombros. En la red de acueducto, Empresas Municipales de Cali reportó 14 daños en sectores como Champagnat, El Dorado, Aranjuez, Bolivariano, Bosques del Limonar, Cámbulos, Puerto Mallarino, El Limonar, Ciudad Jardín, Capri, Nueva Tequendama, Las Ceibas y Santa Mónica Residencial.

En el servicio de energía se atienden 15 daños en circuitos y sectores como Multifamiliar La Selva, Bretaña, Calipso, Alameda, Vergel, La Hacienda, La Sirena, La Montaña, El Campo, Caldas, kilómetro 18, La Buitrera y Alto Nápoles.

La emergencia también alcanzó a los animales. La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal reportó 55 rescatados, 15 fallecidos y 290 desaparecidos.

Entre los rescates ya confirmados está el de Maximiliano, un niño de tres años que permaneció atrapado cerca de tres horas bajo los escombros y fue sacado por sus vecinos el mismo día del sismo.

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