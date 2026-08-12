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Comunidad habilitó un paso manual para evacuar a una adolescente embarazada en San José del Palmar, epicentro del terremoto en Colombia: esta es la historia

Los vecinos trabajaron entre lodo y rocas para trasladar a una joven de 17 años, con 33 semanas de gestación, tras el inicio del parto, ante la falta de transporte terrestre luego del movimiento telúrico en Chocó

La Personería prioriza la salud mental y la Gobernación del Chocó coordina la asistencia mientras continúa el censo de damnificados - crédito Personería Municipal/Facebook

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La emergencia en San José del Palmar (Chocó) dejó a cientos de personas enfrentando condiciones extremas tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

El municipio fue el epicentro de la emergencia, sufre la interrupción de servicios básicos y la imposibilidad de recibir ayuda humanitaria por las vías convencionales.

La comunidad fue testigo de una situación crítica: una joven embarazada de 17 años, con 33 semanas de gestación, inició trabajo de parto en medio del desastre.

La evacuación aérea no pudo concretarse a tiempo, lo que llevó a los habitantes a abrir manualmente un paso entre el lodo y las rocas. Gracias a esta labor colectiva, fue posible trasladar a la mujer hasta un centro médico donde se confirmó que se encuentra estable, según sus familiares.

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San José del Palmar enfrenta una emergencia humanitaria tras el sismo de 7,4 del 10 de agosto - crédito Reuters
San José del Palmar enfrenta una emergencia humanitaria tras el sismo de 7,4 del 10 de agosto - crédito Reuters

La dimensión del aislamiento quedó expuesta con el reporte de al menos 15 derrumbes en la única vía de acceso, según la personera municipal, Helen Johana Cuero Rivas. Esta situación ha impedido la entrada de medicamentos, alimentos y otros insumos esenciales, mientras que la ausencia de electricidad, internet y señal telefónica agrava la crisis.

Así como explicó la Personería Municipal de San José del Palmar Chocó en la mañana del miércoles 12 de agosto: “Después de múltiples gestiones para lograr su traslado en helicóptero, la respuesta fue que la ambulancia aérea llegaría el 12 de agosto. Pero el trabajo de parto había iniciado desde el día 10 y, según el criterio médico, no era seguro esperar más”.

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Entre líneas seguidas: “Nuestra propia gente abrió un paso de emergencia. Trabajaron de día y de noche para permitir el traslado de una adolescente de 17 años, con 33 semanas de gestación, hacia un lugar que cuenta con las condiciones médicas necesarias para proteger su vida y la de su bebé, y garantizarle un parto digno y seguro. Gracias a cada persona que puso sus manos, su tiempo y su voluntad en esta labor”.

Finalmente, la Personería hizo un llamado: “San José del Palmar fue el epicentro del sismo y continúa incomunicado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades. Nuestra gente necesita respuestas inmediatas, no podemos seguir esperando”.

La única vía de acceso a San José del Palmar registra al menos 15 derrumbes, según la personera Helen Johana Cuero Rivas - crédito Captura video
La única vía de acceso a San José del Palmar registra al menos 15 derrumbes, según la personera Helen Johana Cuero Rivas - crédito Captura video

En la publicación se incluyó un video en el que se evidenció cómo actuó la comunidad para ayudar a la adolescente: “Bueno, mi nombre es Efraín Valencia. Hoy son las 10: 20 de la noche. Gracias a Dios ya la ambulancia le dimos, pudimos dar paso. De verdad que cuando muchos ayer nos decían que era imposible, pues dar vía en tan poco tiempo, que si la vía Palmar Cartago, el operador empezó ayer a las 6 de la tarde a desatascar este tramo, y le dio hasta las 3 de la mañana. Hoy nuevamente madrugó a las 6 de la mañana y mantiene10 y 20. Y aquí estamos, ya gracias a Dios los carros pequeños, se dio vía para carro pequeño. Cabe resaltar, para carro pequeño, el trabajo que queda es mucho porque la vía hay demasiado, demasiado tierra en la vía. Por lo menos la ambulancia ya pudo transitar, pudo pasar. Entonces, no es satisfactorio, pues cuando fuimos más los que impulsamos a que esto se diera”.

Infraestructura dañada y servicios al límite

Las autoridades han registrado más de 180 viviendas seriamente afectadas tanto en zonas urbanas como rurales. Aunque no se han reportado fallecidos dentro del municipio, continúa la búsqueda de una persona desaparecida. El acceso al agua potable se encuentra en estado crítico por los daños en las redes de distribución, sumando presión a una población que ya sufría racionamientos previos por el fenómeno del Niño.

La situación humanitaria en San José del Palmar es resultado de la suma de factores como el aislamiento, la destrucción de infraestructura y la interrupción de todos los servicios básicos. A eso se añade el riesgo sanitario por la escasez de agua y la dificultad para acceder a insumos médicos, lo que eleva la vulnerabilidad de los habitantes.

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