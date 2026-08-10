Macafolla respondió a la polémica por su ‘sketch’ sobre víctimas del conflicto armado: “El dolor no tiene política”

Después de la difusión de un video polémico, la humorista María Camila Fonseca Llanos explicó sus intenciones y reiteró que no buscó ofender a quienes sufrieron el reclutamiento forzado de menores - crédito Macafolla / TikTok

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La comediante y abogada colombiana María Camila Fonseca Llanos, reconocida como Macafolla, emitió un pronunciamiento público tras la controversia generada por un fragmento de su show La Megacárcel.

El polémico video, que también involucró a la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, abordó el tema del reclutamiento forzado de menores por la antigua guerrilla de las Farc, situación que provocó un debate nacional sobre los límites del humor en el contexto del conflicto armado.

La artista enfatizó que su intención nunca fue burlarse de las víctimas ni revictimizarlas, y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados por sus palabras.

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Un sketch que encendió la discusión

El episodio surgió luego de la difusión masiva, en redes sociales, de un fragmento tomado del show La Megacárcel. En el video, Macafolla interpreta a su personaje Micky Ávila, una sátira inspirada en figuras mediáticas y en el discurso político colombiano. En ese segmento, la comediante se refirió de manera irónica al drama de los menores reclutados por las Farc-EP, grupo señalado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de haber incorporado a cerca de 18.677 niños y adolescentes durante el conflicto armado.

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

Las declaraciones de Fonseca generaron rechazo entre organizaciones de víctimas, políticos y usuarios de plataformas digitales, que consideraron inapropiado el uso de la sátira para tratar hechos dolorosos de la historia reciente. La intervención también involucró a Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, que participó en el sketch y luego defendió a la comediante alegando que el video había sido editado fuera de contexto para incentivar la confusión.

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Entre las frases citadas por la prensa, se destacó el comentario de Macafolla sobre “esos hijueputicas niños que ya tienen más de 30 años”, lo que provocó una oleada de críticas. Dirigentes políticas y víctimas de la antigua guerrilla, como Deisy Dorelly, rechazaron públicamente el enfoque del show.

El pronunciamiento de Macafolla

Frente a la ola de reacciones, María Camila Fonseca Llanos publicó un video en su cuenta de TikTok el domingo 9 de agosto, en el que explicó las motivaciones detrás de su sketch y se dirigió directamente a las víctimas del conflicto armado. “Este mensaje va especialmente dirigido a las víctimas del conflicto armado en Colombia y a sus familias”, afirmó la artista en su comunicado.

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Macafolla emitió un nuevo pronunciamiento tras la controversia por un fragmento de su show La Megacárcel - crédito macafolla / TikTok

La comediante señaló que el fragmento divulgado corresponde a una pequeña parte de un espectáculo de dos horas y que fue difundido “sin contexto, de forma masiva”, lo que generó interpretaciones erróneas. Fonseca argumentó que su personaje Micky Ávila representa los antivalores que deben cuestionarse como sociedad. “Lo que quería reflejar era cómo algunos sectores, o en general la política, utiliza e instrumentaliza el dolor de las víctimas para discursos y narrativas”, explicó.

“Por más que uno tenga una intención, también se pueden generar incomodidades, tocar heridas, y por eso hoy ofrezco disculpas desde lo que soy, desde mis valores, desde mis principios, desde mi recorrido como persona, desde mi historia”, expresó Macafolla. La artista insistió en que el objetivo de su rutina no era herir ni revictimizar a nadie, y que el foco de la sátira estaba en el absurdo de ciertos discursos políticos, no en las víctimas mismas.

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Fonseca reflexionó sobre la importancia de la autocrítica en los creadores de contenidoy sostuvo que la intención artística no siempre garantiza que el mensaje sea recibido como se esperaba. “El dolor no tiene política, el dolor está. Y no hablar sobre él, sobre sus profundidades, sobre sus complejidades, no va a hacer que desaparezca”, declaró en su video.

María Camila Fonseca Llanos afirmó que su personaje Micky Ávila busca cuestionar la instrumentalización política del dolor de las víctimas - créditos @culotauro/IG | @micky.desinforma/IG

La comediante también confirmó que su personaje continuará generando conversación y cuestionamientos sobre las narrativas políticas, pero reiteró su disposición a dialogar con las víctimas y a reconocer los errores que puedan haber surgido en el proceso creativo.

Finalmente, Macafolla reiteró su compromiso con la libertad de expresión y con el diálogo, subrayando que el arte y la risa pueden ser herramientas para el cambio social, aunque impliquen riesgos y controversias.

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