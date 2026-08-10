Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Macafolla respondió a la polémica por su ‘sketch’ sobre víctimas del conflicto armado: “El dolor no tiene política”

La abogada y humorista colombiana María Camila Fonseca Llanos publicó un video en TikTok el 9 de agosto, aseguró que no buscó revictimizar y pidió perdón a quienes se sintieron heridos

Después de la difusión de un video polémico, la humorista María Camila Fonseca Llanos explicó sus intenciones y reiteró que no buscó ofender a quienes sufrieron el reclutamiento forzado de menores - crédito Macafolla / TikTok

Guardar

La comediante y abogada colombiana María Camila Fonseca Llanos, reconocida como Macafolla, emitió un pronunciamiento público tras la controversia generada por un fragmento de su show La Megacárcel.

El polémico video, que también involucró a la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, abordó el tema del reclutamiento forzado de menores por la antigua guerrilla de las Farc, situación que provocó un debate nacional sobre los límites del humor en el contexto del conflicto armado.

La artista enfatizó que su intención nunca fue burlarse de las víctimas ni revictimizarlas, y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados por sus palabras.

PUBLICIDAD

Un sketch que encendió la discusión

El episodio surgió luego de la difusión masiva, en redes sociales, de un fragmento tomado del show La Megacárcel. En el video, Macafolla interpreta a su personaje Micky Ávila, una sátira inspirada en figuras mediáticas y en el discurso político colombiano. En ese segmento, la comediante se refirió de manera irónica al drama de los menores reclutados por las Farc-EP, grupo señalado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de haber incorporado a cerca de 18.677 niños y adolescentes durante el conflicto armado.

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

Las declaraciones de Fonseca generaron rechazo entre organizaciones de víctimas, políticos y usuarios de plataformas digitales, que consideraron inapropiado el uso de la sátira para tratar hechos dolorosos de la historia reciente. La intervención también involucró a Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, que participó en el sketch y luego defendió a la comediante alegando que el video había sido editado fuera de contexto para incentivar la confusión.

PUBLICIDAD

Entre las frases citadas por la prensa, se destacó el comentario de Macafolla sobre “esos hijueputicas niños que ya tienen más de 30 años”, lo que provocó una oleada de críticas. Dirigentes políticas y víctimas de la antigua guerrilla, como Deisy Dorelly, rechazaron públicamente el enfoque del show.

El pronunciamiento de Macafolla

Frente a la ola de reacciones, María Camila Fonseca Llanos publicó un video en su cuenta de TikTok el domingo 9 de agosto, en el que explicó las motivaciones detrás de su sketch y se dirigió directamente a las víctimas del conflicto armado. “Este mensaje va especialmente dirigido a las víctimas del conflicto armado en Colombia y a sus familias”, afirmó la artista en su comunicado.

Macafolla emitió un nuevo pronunciamiento tras la controversia por un fragmento de su show La Megacárcel - crédito macafolla / TikTok
Macafolla emitió un nuevo pronunciamiento tras la controversia por un fragmento de su show La Megacárcel - crédito macafolla / TikTok

La comediante señaló que el fragmento divulgado corresponde a una pequeña parte de un espectáculo de dos horas y que fue difundido “sin contexto, de forma masiva”, lo que generó interpretaciones erróneas. Fonseca argumentó que su personaje Micky Ávila representa los antivalores que deben cuestionarse como sociedad. “Lo que quería reflejar era cómo algunos sectores, o en general la política, utiliza e instrumentaliza el dolor de las víctimas para discursos y narrativas”, explicó.

“Por más que uno tenga una intención, también se pueden generar incomodidades, tocar heridas, y por eso hoy ofrezco disculpas desde lo que soy, desde mis valores, desde mis principios, desde mi recorrido como persona, desde mi historia”, expresó Macafolla. La artista insistió en que el objetivo de su rutina no era herir ni revictimizar a nadie, y que el foco de la sátira estaba en el absurdo de ciertos discursos políticos, no en las víctimas mismas.

Fonseca reflexionó sobre la importancia de la autocrítica en los creadores de contenidoy sostuvo que la intención artística no siempre garantiza que el mensaje sea recibido como se esperaba. “El dolor no tiene política, el dolor está. Y no hablar sobre él, sobre sus profundidades, sobre sus complejidades, no va a hacer que desaparezca”, declaró en su video.

créditos @culotauro/IG | @micky.desinforma/IG
María Camila Fonseca Llanos afirmó que su personaje Micky Ávila busca cuestionar la instrumentalización política del dolor de las víctimas - créditos @culotauro/IG | @micky.desinforma/IG

La comediante también confirmó que su personaje continuará generando conversación y cuestionamientos sobre las narrativas políticas, pero reiteró su disposición a dialogar con las víctimas y a reconocer los errores que puedan haber surgido en el proceso creativo.

Finalmente, Macafolla reiteró su compromiso con la libertad de expresión y con el diálogo, subrayando que el arte y la risa pueden ser herramientas para el cambio social, aunque impliquen riesgos y controversias.

Temas Relacionados

MacafollaReclutamiento forzadoLibertad de expresiónMaría Camila Fonseca LlanosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor en Colombia: el sismo de 6,7 se sintió en varias ciudades del país incluyendo Bogotá, Medellín y Cali

Los organismos locales se mantienen en vigilancia para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras y servicios esenciales, mientras el Servicio Geológico Colombiano actualiza sus boletines y recomienda seguir canales oficiales

Temblor en Colombia: el sismo de 6,7 se sintió en varias ciudades del país incluyendo Bogotá, Medellín y Cali

El congresista Mario Diaz-Balart felicitó a Colombia por paquete de 1.000 millones otorgado por EE. UU.: “Apoya firmemente a sus amigos”

La iniciativa, presentada como apoyo a la administración de Abelardo de la Espriella, todavía requiere el aval del Congreso en Washington D. C., mientras ya empieza a sumar respaldos en el sector republicano

El congresista Mario Diaz-Balart felicitó a Colombia por paquete de 1.000 millones otorgado por EE. UU.: “Apoya firmemente a sus amigos”

Guía turístico que fue testigo relató el accidente de helicóptero en Río de Janeiro en el que murieron tres colombianas: “Lamentablemente no regresaron”

El creador de contenido Sebastián De La Torre relató que su recorrido se adelantó a las 10:30 a. m., regresó sin novedad y vio despegar la aeronave en la que murieron cuatro personas

Guía turístico que fue testigo relató el accidente de helicóptero en Río de Janeiro en el que murieron tres colombianas: “Lamentablemente no regresaron”

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

El equipo motilón está decimosexto en la tabla de posiciones con apenas un punto en tres partidos y es último en la tabla del descenso, perdiendo momentáneamente la categoría

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

Ella es la nueva viceministra de protección Social en el Ministerio de Salud de Abelardo de la Espriella: Marcela Brun Vergara

La nueva administración oficializa nuevos cargos en salud y mantiene en expectativa la definición de tres posiciones clave para el sistema nacional

Ella es la nueva viceministra de protección Social en el Ministerio de Salud de Abelardo de la Espriella: Marcela Brun Vergara
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

Deportes

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali le ganó a Atlético Nacional un clásico más de la Liga BetPlay: así fue el gol de Yeison Guzmán

Once Caldas empató con Jaguares en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles del partido

Jhon Durán en Benfica: el entrenador Marco Silva reveló cómo podría usar al delantero colombiano

Juan Camilo “Cucho” Hernández se refirió a la posibilidad de que Nelson Deossa le quite el puesto en Real Betis