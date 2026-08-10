Hija de Gustavo Petro lo defendió de las críticas que afirman que “acabó” con su familia durante la Presidencia

Sofía Petro volvió a utilizar las redes sociales en defensa de su padre - crédito César Carrión/Presidencia

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Sofía Petro salió a frenar las versiones de una ruptura familiar tras la despedida de Gustavo Petro de su mediático mandato entre 2022 y 2026.

Las versiones surgieron en las diferentes plataformas digitales al estar acompañado solo por dos de sus hijos; sin embargo, la joven le salió al paso a los memes y noticias al afirmar en redes sociales que la ausencia de otros integrantes en esa imagen no reflejaba un distanciamiento.

La reacción llegó después de que circularan comparaciones entre la fotografía familiar de su posesión presidencial y la de su salida del Palacio de Gobierno, donde se le vio solamente junto a Antonella Petro y Nicolás Alcocer Petro.

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La hija del exmandatario respondió de forma directa a la cantidad de comentarios que surgieron porque la familia no lo acompañó en ese momento. La contundente frase que publicó en el portal de noticias La Provincia, del departamento del Cesar fue: “Seguimos con él y para la vida entera. Una foto no es una realidad”.

La joven realizó la publicación para desmentir de manera categórica las especulaciones sobre un supuesto quiebre en el núcleo cercano del expresidente.

La joven utilizó sus redes sociales para desmentir rumores de separación familiar - crédito laprovincia.co / Instagram

La discusión se desató cuando usuarios en redes sociales contrastaron la imagen de la llegada de Petro a la Presidencia con la escena final de su salida del poder. En esa última postal, el ex jefe de Estado aparecía caminando solo con dos de sus hijos, un detalle que dio pie a lecturas sobre su situación familiar.

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El mensaje de Sofía Petro fue enfático en que no se debe creer todo lo que circula en redes sociales, pues algunos de los memes indicaban que el exmandatario de los colombianos había “acabado” con su familia, por lo que se pidió separar la interpretación pública de una escena puntual de la realidad.

Gustavo Petro se despidió de la Casa de Nariño con el gesto de victoria - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Entre los comentarios de los internautas que se viralizaron en las plataformas digitales se encuentran algunos como: “Cuál familia? En los gloriosos llegaron 8 y en la salida solo con su hija menor, y si hablamos de la Plaza Bolívar fue peor el fiasco. Las imágenes no mienten al antes y el después, saben qué? Me dio lastima ver esa imagen saliendo solo con su hija menor”, “Terminó solo. En la posesión estaba rodeado de mujer, hijos, nietos, yernos y mírenlo ahora. Así cómo acabó con su familia acabó con el país” y “Su familia? Que risa, recuerdan como entró? Ahora miren como salió. Resultado de su propio comportamiento y pobre vida familiar, el no es ejemplo de nada”.

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Fueron estas declaraciones y la cantidad de publicaciones las que desataron la reacción de Sofía Petro.

Ante su respuesta, otros internautas comentaron: “Pues una foto no es una realidad, pero habla muchísimo y comunica muchas cosas! Dejaron al viejo solo en un momento que quizá más necesitaba que estuvieran”, “Ni la familia le aguantó el ritmo, pero ya acabó, a descansar y disfrutar de la pensión presidencial” y “En las buenas, pero no en las malas”.

En contraste, otros salieron en defensa de la familia con reacciones como: “Total, ustedes son uno más del grupo de colombianos, nos toca cambiar de lugar, pero siempre en familia... Lejos pero unidos” y “Los colombianos solo viven de apariencias, por eso escogieron al frentón”.

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Antonella Petro y Sofía Petro son dos de las más reconocidas hijas del expresidente - crédito Sofía Petro / Instagram

Cabe mencionar que la interpretación de un alejamiento del presidente de sus seres queridos solo hace parte de la percepción de algunos, teniendo en cuenta que él se ha mostrado muy cercano a Sofía Petro y sus demás hijos en otras oportunidades como los eventos familiares privados en los que incluso se ha llegado a ver con su exesposa Verónica Alcocer, con la que ahora mantiene una relación cordial tras la separación.