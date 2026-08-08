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Gobernadora del Valle, tras el primer consejo de seguridad con De la Espriella como presidente: “La Nación nos falló en el gobierno anterior”

Dilian Francisca Toro compartió detalles de lo que fue el primer encuentro de manera oficial con el presidente Abelardo de la Espriella de manera oficial en su cargo, y lanzó varias pullas al expresidente Gustavo Petro. En el encuentro también participaron el alcalde de Cali Alejandro Eder y los gobernadores de Cauca y Nariño

Declaraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro luego de la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @DilianFrancisca/X

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Luego de su ceremonia de posesión presidencial en Cali el viernes 7 de agosto de 2026, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero lideró su primer Consejo de Seguridad para el suroccidente del país oficiando como nuevo jefe de Estado.

Algunos de los detalles de lo que se habló con el mandatario fueron revelados por parte de la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; y del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y en medio de las declaraciones el expresidente Gustavo Petro no salió muy bien librado por las pullas que recibió.

En el encuentro también estuvieron los gobernadores de Cauca, Jorge Octavio Guzmán; y Nariño, Luis Alfonso Escobar.

La primera conclusión del Consejo de Seguridad es que “se va a generar articulación entre todos los sectores, entre el Ministerio de Minas, entre el Ministerio de la Infraestructura, la fuerza pública y otros ministerios, además de otras instituciones, para poder lograr que realmente podamos ejercer un control sobre las economías ilícitas y de esa manera poder generar seguridad”, explicó la mandataria del Pacífico colombiano.

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Frente a la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos, “desde el punto de vista nuestro la idea es que se pueda iniciar la aspersión aérea, pero también que podamos hacer la sustitución”, detalló Toro.

Dilian Francisca Toro confirmó que la reunión con el presidente De la Espriella se extendió hasta la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026 - crédito @DilianFrancisca/X
Dilian Francisca Toro confirmó que la reunión con el presidente De la Espriella se extendió hasta la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026 - crédito @DilianFrancisca/X

“Estamos dispuestos a cofinanciar este proceso porque sabemos que la seguridad también se construye ofreciendo alternativas a nuestras comunidades”, añadió la mandataria.

Incluso, la gobernadora afirmó que desde su administración se comprometieron a a cofinanciar “la sustitución, pero también el Batallón de Alta Montaña, que también quedó establecido, que se va a realizar y destrabar todas las cosas que no se han podido realizar desde el Gobierno nacional”, en ‘dardo’ en contra del expresidente Petro.

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“Ya la próxima semana van a poner una fecha (desde la administración De la Espriella) para poder ampliar mucho más la información de lo que va a ser la estrategia y ya operativizarla en el Valle y en el suroccidente”, concluyó la declaración de la gobernante vallecaucana.

La mandataria regional afirmó en el mensaje adjunto al video que compartió desde su cuenta de X que la reunión se llevó a cabo “hasta la madrugada (del sábado 8 de agosto de 2026) y en absoluta reserva”, y destacó el gesto por parte de De la Espriella, debido a que él llevó a cabo este encuentro “apenas unas horas después de su posesión”.

Por este motivo, Toro calificó lo anterior como “una señal clara de la importancia que esta región tiene para el nuevo Gobierno”.

La gobernadora describió, y en medio de otra pulla que le lanzó al expresidente Petro, que De la Espriella “escuchó de frente las problemáticas de seguridad del Valle y pudimos explicarle que, cuando la Nación nos falló en el gobierno anterior, el Valle respondió con trabajo: con la tasa de seguridad fortalecimos las capacidades de nuestra fuerza pública”.

De la Espriella ofició su primer consejo de seguridad oficial como nuevo presidente de Colombia la noche del viernes 7 de agosto de 2026 - créditos Jaime Saldarriaga / AFP | @DilianFrancisca/X | @alejoeder/X
De la Espriella ofició su primer consejo de seguridad oficial como nuevo presidente de Colombia la noche del viernes 7 de agosto de 2026 - créditos Jaime Saldarriaga / AFP | @DilianFrancisca/X | @alejoeder/X

Toro resaltó que desde “hoy tenemos una ruta clara: articular a todos los sectores, ministerios y a la Fuerza Pública para ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”, en un claro mensaje para los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región: las disidencias de las Farc de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mórdisco, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC).

Al final, ella concluyó que “este Consejo es un primer paso para construir y, sobre todo, operativizar una estrategia integral de seguridad para el Valle y todo el Suroccidente”.

Alcalde de Cali Alejandro Eder también participó del Consejo de Seguridad en el suroccidente con De la Espriella

Además de la gobernadora de Valle del Cauca, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también se refirió a lo que se charló en la convocatoria hecha por el presidente De la Espriella.

“Junto a los gobernadores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño y los alcaldes de las principales ciudades de la región, le presentamos los principales retos de seguridad, los puntos estratégicos que requieren atención y las soluciones que necesitamos para recuperar la tranquilidad de nuestros territorios”, agregó Eder en su mensaje, que difundió la misma madrugada del sábado vía X.

El alcalde de Cali Alejandro Eder confirmó que también participaron los gobernadores de Cauca, Nariño y alcaldes de ciudades principales de la región ubicada en el suroccidente (región Pacífica) - crédito @alejoeder/X
El alcalde de Cali Alejandro Eder confirmó que también participaron los gobernadores de Cauca, Nariño y alcaldes de ciudades principales de la región ubicada en el suroccidente (región Pacífica) - crédito @alejoeder/X

El alcalde caleño destacó que “el Presidente (De la Espriella) presentó su estrategia de seguridad para el país y se mostró dispuesto a trabajar de inmediato en soluciones concretas para Cali y el Suroccidente”.

Al final, Eder puntualizó: “Nuestra región habló con una sola voz: necesitamos más seguridad, más presencia del Estado y resultados”. Y para cerrar, el mandatario local respaldó al “Tigre” y dijo que “desde Cali estamos listos para trabajar de la mano del nuevo Gobierno”.

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