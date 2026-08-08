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Roy Barreras criticó los ideales del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que tiene una “batalla contra todos los que piensan distinto”

En ese mismo pronunciamiento, señaló que el jefe de Estado debe gobernar para toda la ciudadanía y no para un grupo particular

Ilustración en acuarela de Roy Barreras gesticulando hacia Abelardo de la Espriella, con la Casa de Nariño y la bandera de Colombia de fondo.
Esta ilustración a todo color en acuarela representa la crpitica de Roy Barreras a Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Roy Barreras, exsenador y ex precandidato presidencial, cuestionó los planteamientos del presidente Abelardo de la Espriella y advirtió que la llamada “Era del Tigre” abre una confrontación política y social: “Por eso la ‘era del tigre’ es el inicio de una batalla contra todos los que pensemos distinto”.

En su mensaje, Barreras sostuvo que esa disputa tendría un alcance masivo y afirmó: “Y somos más de doce millones…”.

Al referirse al contenido de esa confrontación, el excongresista planteó que “no es buena idea declararle la guerra (la batalla cultural) a medio país creyente pero también laico, diverso y multicultural”.

Barreras agregó que, a su juicio, el enfoque anunciado implicaría un retroceso en libertades y derechos civiles: “Es una batalla contra la libertad de amar a quien te dé la gana, de hacer la familia que quieras, de creer o no creer en el dios que te imagines, de seguir avanzando en los derechos de la mujer, de las minorías y en todos los derechos civiles”.

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Roy Barreras, ex senador y exprecandidato presidencial, cuestionó los planteamientos del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @RoyBarreras/X
Roy Barreras, ex senador y exprecandidato presidencial, cuestionó los planteamientos del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @RoyBarreras/X

En ese mismo pronunciamiento, señaló que el jefe de Estado debe gobernar para toda la ciudadanía y no para un grupo particular: “Un presidente debe serlo de TODOS y no de su secta”.

Sobre el desempeño de la administración, Barreras afirmó: “Ojalá así sea. Si a un gobierno le va bien, le va bien a Colombia. Compás de espera…”.

Abelardo de la Espriella dio sus primeras palabras como presidente de Colombia

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, eligió el Cantón Militar Pichincha en Cali como escenario para su primer discurso tras asumir el cargo en la Universidad Santiago de Cali. Su mensaje fue claro: “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, afirmó, comprometiéndose a gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él.

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La llegada de De la Espriella marca el inicio de una etapa en la que se propone cerrar lo que definió como un “largo capítulo de resignación nacional”. El mandatario subrayó que no habrá espacio para la intransigencia en su administración: “Todo lo contrario, llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas”.

Abelardo De La Espriella saluda tras prestar juramento como nuevo presidente del país durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026 - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo De La Espriella saluda tras prestar juramento como nuevo presidente del país durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El presidente remarcó que su proyecto de gobierno busca demostrar a quienes no lo respaldaron en las urnas que su propuesta está enfocada en el bien común y el progreso. “Envío un mensaje firme al pueblo colombiano”, expresó, dejando claro que la inclusión y la unidad serán ejes de su mandato.

Legitimidad electoral y mensaje a la oposición

En su intervención, De la Espriella se refirió a las dudas sobre la transparencia de la elección del 21 de junio de 2026, impulsadas por el exmandatario Gustavo Petro y miembros del Pacto Histórico. El presidente sostuvo: “Poner en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano”. Además, aseguró que durante su gobierno “se harán respetar todas las reglas de la democracia”.

Las inconformidades de sectores opositores sobre el proceso electoral han generado debate público desde la segunda vuelta presidencial. De la Espriella insistió en que los resultados reflejan la decisión popular y pidió respeto a la institucionalidad democrática.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia y anunció sus primeras medidas - crédito Colprensa

Quienes se preguntan qué ha pasado tras la posesión de Abelardo de la Espriella pueden saber que el mandatario ha centrado sus primeras acciones en enviar un mensaje de unidad y defensa de la democracia, además de comprometerse a liderar un proceso de regeneración institucional y económica junto a su vicepresidente.

Las primeras declaraciones de Abelardo de la Espriella muestran la intención de marcar distancia con etapas recientes de la política nacional y responder tanto a quienes lo apoyaron como a quienes expresan escepticismo. La promesa de unidad y regeneración institucional será puesta a prueba en los próximos meses, con la mirada de todo el país sobre la gestión de su gabinete.

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