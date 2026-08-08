Esto dicen los expertos en salud mental sobre el perfil psicológico de Yulieth Ángulo, principal feminicida de María Camila Potosí en Cali

María Camila Potosí fue asesinada con arma blanca en Cali, Yulieth Ángulo fue capturada como la principal sospechosa junto a cuatro hombres - crédito Redes sociales

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En la investigación periodística sobre el perfil psicológico de Yulieth Ángulo, acusada del feminicidio de María Camila Potosí de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, revela una complejidad que desafía los abordajes tradicionales de la salud mental.

En este caso ya hay cuatro hombres capturados por la Policía, quienes presuntamente habrían participado en el macabro plan que ejecutó Ángulo, con el fin de quitarle su bebé a Potosí, ganándose primero su confianza.

La víctima fue vista por última vez el 16 de julio de 2026 a bordo de una motocicleta con Yulieth Ángulo y fue encontrada sin vida el 20 de julio a orillas del río Meléndez. Hasta ese momento, no habían encontrado a su bebé Alahia (nombre que habían planeado darle) y que fue extraída de su vientre con una cesárea artesanal. La menor fue hallada sin vida 10 días después en una zona boscosa del sector Altos de Santa Elena en la capital vallecaucana.

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Tras lo anterior, una serie de especialistas en salud mental consultados por Infobae Colombia desglosaron los factores que pueden estar presentes en una persona acusada de cometer un crimen de extrema violencia, como en el caso de Yulieth Ángulo.

La investigación profundiza en las motivaciones, los procesos internos y las posibles señales de alerta que rodean hechos de este tipo, en los que la planificación, el control emocional y la deshumanización suelen ocupar un papel central.

La psicóloga Jennifer Avellaneda analizó la desconexión moral en crímenes premeditados - crédito Visuales IA - Suministrada a Infobae Colombia

La psicóloga especialista en salud ocupacional Jennifer Paola Avellaneda advirtió que “un crimen de esta magnitud implica procesos de planificación y control emocional, así como una desconexión de la moralidad”.

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Según Avellaneda, la violencia puede convertirse en un fin normalizado cuando la persona centra toda su atención en alcanzar el objetivo, minimizando el sufrimiento ajeno. La culpa desaparece y el daño causado se percibe como irrelevante.

Para la experta, “baja empatía, manipulación y cambios bruscos de ánimo configuran un perfil de riesgo”, aunque enfatizó que no todas las personas con trastornos mentales desarrollan conductas violentas.

En muchos casos, la manipulación y la simulación de empatía permiten ganar la confianza de la víctima. Avellaneda explicó que “algunas personas pueden inventar historias, como un embarazo inexistente, para conmover al otro y acercarse a su objetivo”.

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Este fenómeno, conocido como “empatía cognitiva”, implica comprender las emociones ajenas y usarlas para propósitos propios. De fondo, suelen existir motivaciones ligadas a deseos de maternidad, conflictos con la pareja o la búsqueda de reconocimiento. “La agresora puede construir una identidad en torno al rol materno para tapar otras responsabilidades o carencias”, sostuvo Avellaneda.

La víctima tenía 8 meses de embarazo y su bebé también fue hallada sin vida - crédito Redes sociales

La historia personal, los traumas infantiles y las experiencias de abandono pueden influir en el desarrollo emocional, aunque la especialista puntualizó que “no determinan por sí mismos la aparición de conductas homicidas”.

Factores individuales, el entorno, la familia y las circunstancias vitales interactúan y pueden potenciar riesgos, pero existen personas resilientes que superan ambientes adversos sin incurrir en la violencia.

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Las señales de alerta pueden incluir mentiras persistentes, aislamiento de la víctima, lenguaje contradictorio, vigilancia, resentimiento, obsesiones o interés excesivo en la vida privada de otros, pero estos indicadores deben interpretarse en su contexto.

Desde la perspectiva psiquiátrica, Avellaneda distingue entre crímenes impulsivos y premeditados: “La premeditación revela organización, ocultamiento y estrategias para evitar ser descubierta, mientras que la criminalidad impulsiva está asociada a estados emocionales intensos, como ira o frustración”.

Ambas formas pueden coexistir y requieren evaluación profesional exhaustiva. La racionalización interna, por su parte, permite a la agresora justificar el acto, minimizando el daño y convencida de que su sufrimiento es comparable al de la víctima.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan Narváez y Edwin García, todos vinculados al caso - crédito Mecal

Por su parte, Susana Ramírez, psicóloga especialista en programas de salud pública, sostuvo que ciertos trastornos de personalidad, como la psicopatía o el narcisismo, pueden asociarse a una falta total de empatía y a un enfoque exclusivo en los propios deseos.

Ramírez apuntó que “las personas con percepción distorsionada de la realidad suelen justificar sus acciones, culpando a otros o minimizando el daño”. Además, la especialista señaló que dificultades para gestionar emociones como ira o frustración, junto con un déficit de control de impulsos, pueden tener origen biológico, psicológico o social.

“La interacción entre factores genéticos, traumas infantiles, abandono y exclusión social crea un caldo de cultivo para la violencia”, afirmó Ramírez.

Por último, la psicóloga Laura Stephany Rojas Perico añadió que estos casos deben analizarse desde múltiples dimensiones: personalidad, historia de desarrollo, patrones de relación y contexto.

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El caso provocó la indignación de la ciudadanía no solo en Cali, sino en toda Colombia, en una semana en la que además de María Camila, también fueron asesinadas otras tres mujeres en el país - crédito La Victoria Noticias/Facebook

Rojas Perico consideró que “la manipulación, la grandiosidad y la impulsividad pueden estar presentes, pero solo una evaluación clínica forense puede establecer la existencia de un trastorno”.

La desregulación emocional, el deseo de control, la venganza o el miedo pueden motivar estos actos, mientras que la planificación instrumental y la anticipación de consecuencias evidencian deliberación, aunque no necesariamente un diagnóstico de psicopatía.

Rojas Perico subrayó que “la deshumanización de la víctima facilita la violencia”, ya que el agresor deja de percibir a la persona como un ser con derechos y emociones.

Finalmente, los expertos coinciden en que la prevención resulta compleja, pues quienes planifican delitos pueden mantener una fachada normal ante su entorno.