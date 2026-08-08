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Efraín Cepeda es un “loquito” y pide cargos en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, según Ariel Ávila

El congresista de la Alianza Verde se pronunció por las declaraciones del presidente del Partido Conservador, al asegurar que el excandidato presidencial es “guerrillero”

El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025, pero quedó afuera de la corporación desde 2026 - crédito Colprensa
El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025, pero quedó afuera de la corporación desde 2026 - crédito Colprensa
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El inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó con nuevas polémicas contra Iván Cepeda, excandidato presidencial que perdió en segunda vuelta por 250.000 votos, aceptó la curul de oposición en el Senado e invitó a sus seguidores a la desobediencia civil pacífica contra el mandatario.

Efraín Cepeda fue uno de los que calificó al exaspirante de “guerrillero”, una declaración que causó rechazo en distintos sectores de la oposición, además de que hizo recordar los fuertes choques entre el presidente del Partido Conservador y el expresidente Gustavo Petro.

De hecho, el senador Ariel Ávila le respondió con un duro comentario en el que le recordó que no fue tenido en cuenta por De la Espriella para los principales cargos en el gabinete, pese a que su colectividad se declaró de gobierno en el Congreso.

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“Ya no sabe qué hacer”

Durante la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, el exsenador conservador se pronunció acerca del fracaso de la política de seguridad en el Gobierno de Gustavo Petro: “La Paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda”.

Con respecto a la supuesta idea del “voto fusil”, planteada por sectores del uribismo y simpatizantes de De la Espriella sobre la presión de grupos ilegales sobre la población para elegir al excandidato, Cepeda afirmó que “es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”.

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Efraín Cepeda volvió a cargar contra el expresidente Gustavo Petro y el excandidato Iván Cepeda- crédito Colprensa/EFE
Efraín Cepeda volvió a cargar contra el expresidente Gustavo Petro y el excandidato Iván Cepeda- crédito Colprensa/EFE

Dichas declaraciones causaron toda clase de opiniones, tanto a favor como en contra del presidente de los conservadores, y una de ellas fue de Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde y una de las personas que apoyaron las propuestas del Gobierno Petro.

El congresista afirmó que lo dicho por Cepeda es una medida desesperada para obtener un cargo en la administración actual: “El loquito de Efraín Cepeda ya no sabe qué hacer para sacarle un puesto para la hija a Abelardo de la Espriella. Ojalá lo demanden por injuria y calumnia a este señor”.

Ariel Ávila
El senador Ariel Ávila lanzó un fuerte comentario contra el excongresista Efraín Cepeda - crédito @ArielAnaliza/X

Sumado a eso, el abogado Miguel Ángel del Río también apoyó la idea de que el excandidato del Pacto Histórico demande al exsenador por lo que dijo en la posesión en Cali: “Es imperativo interponer las denuncias correspondientes ante la gravedad de esas afirmaciones”.

El gabinete alterno

En Barranquilla, el senador Iván Cepeda lideró un plantón con seguidores del Pacto Histórico y anunció la creación del “Gabinete por la Vida, que con el concurso de los actuales ministros y ministras nos permitirá controvertir con sólidos argumentos las políticas del gobierno de De la Espriella”.

El excandidato también aseguró que su anuncio de desobediencia civil no buscará alteraciones de orden público ni vandalismo: “No responderemos al odio con odio, ni al autoritarismo con violencia; responderemos con la fuerza organizada y consciente del pueblo”.

Iván Cepeda durante su discurso en Barranquilla, en el inicio de la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Iván Cepeda durante su discurso en Barranquilla, en el inicio de la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Finalmente, Iván Cepeda afirmó que la bancada de oposición estará abierta a tener conversaciones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a que el presidente, por ahora, no tiene intención de un acuerdo con los sectores de la izquierda para acabar con la polarización.

“Como lo ha dicho nuestro compañero Gustavo Petro, nos movilizaremos, pero si también se ofrece, estaremos dispuestos al diálogo y al acuerdo nacional”, dijo el senador, el cual es apuntado para ser el líder de la oposición en los próximos cuatro años, pero en especial para las elecciones regionales de 2027, un escenario en el que se enfrentará ahora al recién creado partido Defensores de la Patria.

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