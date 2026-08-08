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Presidente de la JEP envía nuevo mensaje a De la Espriella y pide una relación armónica con su Gobierno

El magistrado Alejandro Ramelli reiteró su disposición al diálogo con la nueva administración y pidió respetar la autonomía de la justicia transicional y lo pactado en el Acuerdo de Paz

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, envió una carta oficial a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo tras su elección - crédito Composición fotográfica: Reuters y Colprensa
Abelardo de la Espriella anunció una revisión del funcionamiento y los resultados de la JEP durante su Gobierno - crédito Composición fotográfica: Reuters y Colprensa
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El presidente de la Juridisdiccíon Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella una relación institucional basada en el respeto, la separación de poderes y la garantía de la autonomía judicial, en un momento en que el nuevo mandatario anunció que revisará con rigor la naturaleza y los efectos del tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016.

En diálogo con Caracol Radio, el magistrado sostuvo que la jurisdicción está dispuesta a mantener abiertos los canales institucionales con el Ejecutivo durante el nuevo periodo presidencial.

Su planteo incluyó una exigencia precisa: que se preserve la independencia de la justicia transicional y se cumplan los compromisos pactados en el acuerdo firmado hace una década.

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Ramelli habló después de la posesión presidencial del 7 de agosto, fecha en la que De la Espriella asumió el cargo y cuestionó en su discurso la jurisdicción de paz. Según el mandatario, su gobierno revisará “con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació sin reconocer la voluntad popular”.

El presidente de la JEP pidió garantizar la autonomía de la justicia transicional frente al nuevo Gobierno - cr+edito ;atias Delacroix/AP
El presidente de la JEP pidió garantizar la autonomía de la justicia transicional frente al nuevo Gobierno - cr+edito ;atias Delacroix/AP

Ramelli defendió la autonomía judicial y la vigencia del Acuerdo de Paz

“Yo confiaría en que sea una relación basada en el respeto, en la separación de poderes, en la garantía absoluta de la independencia de la autonomía judicial, que es lo que manda la Constitución”, dijo Ramelli al medio. Añadió que ese es el marco constitucional que debe orientar cualquier vínculo entre el poder judicial y el Ejecutivo.

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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz también respondió al trasfondo político de las críticas lanzadas desde la Casa de Nariño. Su mensaje al nuevo jefe de Estado fue que pensara “precisamente en las víctimas”, en referencia a las personas que, según explicó, han sido escuchadas por el tribunal y han recibido respuestas dentro del sistema de justicia transicional.

En ese mismo tramo de la entrevista, el magistrado rechazó que la crisis de seguridad del país pueda atribuirse al acuerdo firmado en 2016. “Yo no creo que los problemas de seguridad del país tengan relación con el Acuerdo de Paz”, afirmó.

Alejandro Ramelli reiteró su disposición de trabajar de manera armónica y respetuosa con la administración de Abelardo de la Espriella - crédito AP
Alejandro Ramelli reiteró su disposición de trabajar de manera armónica y respetuosa con la administración de Abelardo de la Espriella - crédito AP

El pronunciamiento se conoce en medio de las críticas que Abelardo de la Espriella formuló contra la JEP durante la campaña presidencial. El ahora mandatario cuestionó el funcionamiento del tribunal, sus resultados y el costo que representa para el Estado, además de plantear una revisión de su naturaleza y efectos dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Durante su discurso de posesión, realizado el 7 de agosto en Cali, De la Espriella afirmó que su Gobierno respetará el “orden jurídico vigente”, pero anunció que revisará “con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació sin reconocer la voluntad popular”.

El presidente también cuestionó el papel de la justicia transicional frente a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado y sostuvo que la reconciliación nacional debe estar fundamentada en la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y el esclarecimiento de los hechos.

Alejandro Ramelli destacó la importancia de cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016 - crédito Luisa González/Reuters
Alejandro Ramelli destacó la importancia de cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016 - crédito Luisa González/Reuters

Las diferencias entre el mandatario y la JEP ya habían quedado expuestas durante la campaña. El 9 de junio, en una entrevista con Caracol Radio, De la Espriella calificó a la jurisdicción como un “directorio político disfrazado de tribunal” y aseguró que, a su juicio, no había cumplido con los objetivos de justicia, verdad y reparación.

También cuestionó los recursos públicos destinados a su funcionamiento y planteó la necesidad de revisar el gasto del organismo.

Pese a estas posiciones, Ramelli reiteró que la JEP está dispuesta a dialogar con la nueva administración. El magistrado explicó que el tribunal incluso intentó establecer contacto con el equipo entrante antes de la posesión presidencial.

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