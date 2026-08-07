Esta fue la respuesta de la Fiscalía a Verónica Alcocer sobre investigaciones en su contra tras audios de Eva Ferrer

La ex primera dama respondió desde Suecia a los señalamientos divulgados en Colombia y afirmó que las acusaciones en su contra son “solo especulaciones” - crédito Reuters/Colprensa

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que Verónica Alcocer no aparece vinculada actualmente a procesos penales en calidad de indiciada o sindicada, según una consulta realizada por su defensa ante los sistemas de información del ente investigador.

De acuerdo con la información del medio Semana, la respuesta fue entregada con corte al 6 de agosto de 2026 y se conoce mientras el organismo judicial abrió una indagación preliminar por los audios de Eva Ferrer, exconsejera y exasesora del Gobierno, en los que realiza señalamientos contra la ex primera dama y personas de su entorno.

De acuerdo con los abogados de Alcocer, la consulta no arrojó registros de procesos penales abiertos en su contra. La defensa aseguró que esta información diferencia los señalamientos divulgados públicamente de la situación jurídica actual de la ex primera dama.

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Ricardo Gaviria Ramírez, socio director de la firma que representa a Alcocer, afirmó al medio mencionado que, en caso de que la Fiscalía requiera su declaración dentro de las actuaciones que adelanta, ella acudirá y entregará las explicaciones correspondientes.

Los abogados también señalaron que Alcocer mantiene una postura de colaboración con las autoridades y negaron que ella haya autorizado a terceros para gestionar asuntos, ofrecer favores o negociar beneficios en su nombre.

Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, cuya defensa aseguró que no aparece vinculada a procesos penales en los sistemas de la Fiscalía - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La respuesta de la defensa se conoce luego de que la Fiscalía General abriera una indagación preliminar por las grabaciones atribuidas a Eva Ferrer, en las que la española formula acusaciones sobre presuntos manejos irregulares de dinero, supuestos direccionamientos de contratos y actuaciones de personas cercanas a la ex primera dama.

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La investigación preliminar quedó en manos de la dirección de corrupción del ente investigador, que deberá determinar si las afirmaciones contenidas en los audios tienen sustento y si existen elementos que permitan establecer posibles conductas penales relacionadas con contratación pública o manejo de recursos.

Los señalamientos que aparecen en los audios

Uno de los puntos que será revisado por la Fiscalía es la afirmación de Ferrer sobre una supuesta entrega de 2 millones de euros por parte del empresario catalán Manel Grau a Alcocer durante la campaña presidencial de 2022. La suma equivaldría a unos 7.155 millones de pesos colombianos según el cambio citado en la información divulgada.

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En las grabaciones conocidas por Semana, Ferrer también aseguró que los gastos mensuales de Alcocer llegarían a 50.000 euros y que existirían cobros por reuniones y actividades. “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales (...) Y que ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”, afirmó.

La Fiscalía General abrió una indagación preliminar para verificar las afirmaciones contenidas en las grabaciones atribuidas a Eva Ferrer - crédito Luisa González/Reuters

Dentro del material divulgado también aparecen acusaciones sobre supuestos pagos pendientes, presuntas intimidaciones y la existencia de intermediarios que, según Ferrer, habrían participado en el manejo de recursos.

La excolaboradora aseguró además que Alcocer tendría supuestos testaferros entre familiares y mencionó a personas cercanas a su entorno. Estas afirmaciones, sin embargo, deberán ser verificadas por las autoridades dentro de la etapa preliminar.

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Audiencia de conciliación entre Ferrer y Alcocer

El enfrentamiento entre Ferrer y Alcocer tendrá un nuevo capítulo el próximo 13 de agosto, cuando está programada una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá.

A la diligencia también fue citado Manel Grau, cuyo nombre aparece en la reclamación presentada por Ferrer y en las conversaciones divulgadas públicamente, relacionadas con supuestos acuerdos alrededor de la contratación de una consultora española.

Alcocer respondió desde Suecia a las acusaciones

La ex primera dama salió del país horas antes del cambio de Gobierno y viajó hacia Suecia. Según su defensa, se trató de un desplazamiento planeado con anticipación por motivos personales, realizado en un vuelo comercial y sin restricciones para su movilidad.

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Eva Ferrer, exconsejera y exasesora del Gobierno, autora de los audios que dieron origen a la indagación preliminar de la Fiscalía - crédito red social X

A su llegada al aeropuerto internacional de Arlanda, en Estocolmo, Alcocer fue consultada por el diario sueco Expressen sobre las acusaciones conocidas en Colombia.

“No es cierto, son solo especulaciones”, respondió al ser preguntada por los señalamientos.

El medio sueco indicó que Alcocer permanecería alrededor de dos semanas en ese país y que mantiene allí relaciones con personas de su círculo cercano. Durante el reporte también fue mencionado el empresario catalán-colombiano Manuel Grau Pujadas, cuyo nombre aparece en las versiones relacionadas con los audios de Ferrer.