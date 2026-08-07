Medellín celebró a lo grande el fin del Gobierno Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia: “Cesó la horrible noche”

El video muestra una vista aérea nocturna de la ciudad de Medellín el 6 de agosto de 2026. La escena está dominada por miles de luces de la ciudad y el estallido simultáneo de múltiples fuegos artificiales en diversos puntos del horizonte. Esta alborada marca el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella. Se observan construcciones residenciales en primer plano bajo un cielo oscuro - crédito @galloogp7/X

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El viernes 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella asumirá como presidente electo de Colombia en Cali, Valle del Cauca, en una ceremonia prevista para las 3:00 p.m. En la previa, se registraron celebraciones en varias ciudades por el fin del gobierno de Gustavo Petro.

En Medellín una alborada comenzó a la medianoche del 6 de agosto, con fuegos artificiales y publicaciones en redes sociales que atribuyeron el festejo al cierre del ciclo de Petro. Un mensaje difundido indicó: “Medellín, 6 de agosto de 2026, 12:00 a. m. Alborada por el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. Felicidad total. Cesó la horrible noche. #FueraPetro se hizo realidad, para fortuna de los colombianos”.

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La capital de Antioquia vivió una alborada a la medianoche del 6 de agosto de 2026 con fuegos artificiales para marcar el inicio de la llamada Patria Milagro - crédito Presidencia/@galloogp7/X

También circuló un diseño de invitación que llamaba a celebrar a las 11:55 p. m. con “grandes cantidades de pólvora” para marcar el inicio de la llamada Patria Milagro, término usado por De la Espriella y su fórmula vicepresidencial. Varios videos compartidos por periodistas, figuras políticas y creadores de contenido mostraron la magnitud de la alborada.

En una publicación, Arturo Villegas escribió: “Colombia está de fiesta por la salida de Gustavo Petro. Las calles se llenaron de algarabía, fuegos artificiales y un ambiente como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Pero en realidad consiguieron algo mucho más importante: sacar del poder al socialismo criminal. Recuperaron la esperanza y rescataron a su país de un proyecto que los estaba llevando al infierno”.

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José Manuel Restrepo celebró el fin del gobierno Petro - crédito @jrestrp/X

Desde su cuenta oficial de X, José Manuel Restrepo vicepresidente de la Nación, celebró el cambio de mando: “12 p. m.!! Se acabó la Patria Miseria y llegó ya la Patria Milagro!! Llegó el momento de construir con esperanza, rigor técnico, capacidad de ejecución, cero ‘charlatanería’ y genuino ánimo de apoyo a los más vulnerables del país (sic)”.

Mientras se espera el inicio de la posesión, que se llevará a cabo en el coliseo Arena de la Universidad Santiago de Cali, continúa el arribo de presidentes de otros países de América Latina y de delegaciones internacionales convocadas para el acto.

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Las medidas de seguridad en Medellín por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Las medidas de seguridad en Medellín por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @FicoGutierrez/X

Tras una reunión de seguridad, la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, activó dispositivos de control y patrullaje para prevenir alteraciones del orden público durante el 7 de agosto de 2026, día de la posesión presidencial. El mandatario local dijo que habrá más de 12.000 integrantes de la fuerza pública desplegados en la ciudad y en los días siguientes.

En la capital de Antioquia, dijo, no habrá restricciones de movilidad y se mantendrá la programación de la Feria de las Flores, pese al refuerzo en 18 puntos priorizados por posibles atentados o actos vandálicos, entre ellos torres de energía e infraestructura en zonas periféricas, el centro administrativo La Alpujarra y el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Gutiérrez detalló el despliegue: “Todos los dispositivos están activados, controles, allanamientos y capturas en las últimas horas que son importantes. Tenemos todas las capacidades activas. Hay más de 8.000 policías dispuestos para garantizar la seguridad y más de 4.000 soldados dispuestos para garantizar la seguridad en la ciudad de Medellín ”.

Según lo anunciado, se instalarán puestos de control en las entradas y salidas de Medellín y los municipios del área metropolitana. También habrá patrullajes en comunas y corregimientos, controles especiales en diferentes zonas, sobrevuelos durante la jornada y capacidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguo ESMAD, para atender posibles protestas.

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El alcalde indicó que viajará a primera hora del viernes 7 de agosto de 2026 a Cali para acompañar la posesión del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo. En Medellín, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, encabezará la instalación del Puesto de Mando Unificado (PUM) con altos mandos de la fuerza pública.

Las autoridades recordaron que entre 500 y 600 uniformados llegaron recientemente desde otros puntos del país para reforzar la seguridad en la capital de Antioquia, con un total de 3.190 policías destinados solo a los 165 eventos de la Feria de las Flores.

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