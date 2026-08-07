Creadora de contenido denunció presunto acoso contra su familia y responsabilizó a la expareja de su mamá si algo les ocurre

El caso por un episodio violento en 2025 habría sido desestimado por la ausencia de la madre de Mariam Obregón - crédito @mariamobregon/tiktok

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Mariam Obregón volvió a utilizar sus redes sociales para exponer una situación familiar que, según relató, se ha extendido durante más de un año y medio y que ahora la llevó a hacer una denuncia pública.

La creadora de contenido señaló directamente a Andrés Romero, quien sostuvo una relación sentimental con su mamá, y aseguró que tanto ella como varios integrantes de su familia han sido víctimas de presunto acoso y hostigamiento.

De acuerdo con el relato de Obregón, el conflicto se originó en enero de 2025, cuando Romero habría protagonizado un episodio violento en la vivienda de su abuela, una mujer de casi 80 años en Venezuela.

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La influenciadora aseguró que durante ese momento el hombre habría causado daños materiales y tenido comportamientos agresivos, situación que posteriormente habría derivado en denuncias y medidas de protección.

La influenciadora Mariam Obregón denunció a Andrés Romero por presunto acoso contra su familia - crédito @mariamobregon/IG

“No puedo creer que públicamente me toca hablar de esto nuevamente. Esta persona que están viendo acá se llama Andrés Romero. Tuvo una relación sentimental con mi mamá bastante prolongada. En enero del 2025 tuvo un arranque violento en la casa de mi abuela. Mi abuela tiene casi ochenta años. Le rompió el televisor a mi abuela, dio golpes a paredes, hizo un show fenomenal. Incluso el show se llevó por delante hasta su propio hermano, que le partió un dedo”, afirmó la creadora de contenido.

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Según explicó, después de aquel episodio su mamá, su abuela y su tía decidieron presentar denuncias en Venezuela. Obregón sostuvo que las tres mujeres recibieron medidas de protección, aunque cuestionó públicamente su efectividad debido a que, según su versión, las situaciones de hostigamiento no habrían terminado.

La influenciadora explicó que el proceso habría tenido dificultades debido a que su mamá actualmente reside en Colombia y no pudo presentarse ante las autoridades venezolanas. Según su relato, la Fiscalía habría decidido desestimar el caso por la ausencia de su madre, aunque recalcó que las denuncias también habían sido presentadas por su abuela y su tía.

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“Dadas las circunstancias, mi mamá decide denunciar en Venezuela, mi abuela decide denunciar, mi tía decide denunciar, y se le dictaminan unas medidas de protección a las tres. Medidas que en este momento yo me pregunto si están funcionando. La fiscalía toma la decisión de desestimar el caso porque mi mamá no se presentó, ya que está viviendo en Colombia”, manifestó.

La denuncia de Mariam Obregón incluyó señalamientos de intentos de hackeo y de suspensión de cuentas en redes - crédito @mariamobregon/IG

Obregón aseguró que, pese al paso del tiempo, las situaciones de presunto hostigamiento continuarían. En particular, afirmó que miembros de su familia, personas cercanas a ellas e incluso una de sus colaboradoras habrían recibido llamadas desde números desconocidos.

La creadora de contenido también señaló que su abuela, que continúa viviendo en Venezuela, recibiría llamadas durante la madrugada. Para Obregón, estas situaciones resultan especialmente preocupantes porque, según afirmó, la mujer cuenta con medidas de protección.

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“Nos encontramos en este momento en agosto del 2026, y este señor no ha parado de acosar absolutamente a todas las personas de mi familia, incluyéndome a mí, o personas incluso cercanas, como mi mejor amiga, como incluso Dianita, que es una de las colaboradoras que yo tengo dentro de mi casa que me ayuda con el aseo. Todos los días llama de números completamente desconocidos, incluso en horas de la madrugada, a mi abuela, que se encuentra todavía en Venezuela, supuestamente tiene medidas de protección”, relató.

Otro de los señalamientos hechos por Obregón está relacionado con supuestos intentos de acceso no autorizado a cuentas digitales. La influenciadora aseguró que su familia habría recopilado información técnica que, según ella, permitiría identificar el origen de algunos de estos intentos.

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Mariam Obregón denuncia en redes más de un año de presunto acoso contra su familia por expareja de su mamá - crédito @mariamobregon/IG

También afirmó que el emprendimiento de su mamá habría sido blanco de acciones destinadas a afectar su funcionamiento en redes sociales. Según contó, una de las cuentas habría sido suspendida temporalmente y posteriormente pudo recuperarla.

“Nos llegan todo el tiempo intentos de hackeo y este ser humano es tan bruto. Les voy a dejar todos los intentos de hackeo con la dirección IP que tenemos registrada y que tenemos como evidencia, justamente donde este ser humano vive. Este señor también se ha dignado a querer hacerle daño directamente al emprendimiento de mi mamá, intentando suspenderle la cuenta. Cuenta que logré recuperar”, sostuvo.

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En medio de su denuncia, Obregón también hizo referencia a presuntas acciones relacionadas con cuentas falsas y publicaciones en plataformas de contenido para adultos. Según afirmó, estas situaciones habrían provocado incluso que hombres llegaran hasta la vivienda de una de sus familiares preguntando por ella.

La creadora de contenido decidió mostrar públicamente fotografías, nombres y otros datos que, según manifestó, corresponden al hombre al que responsabiliza de estas situaciones. Sin embargo, sus acusaciones no constituyen por sí mismas una determinación judicial y las afirmaciones realizadas en el video deberán ser contrastadas por las autoridades correspondientes.

Mariam Obregón denunció en redes sociales un presunto acoso y hostigamiento de Andrés Romero contra su familia - crédito @mariamobregon/IG

Uno de los momentos más contundentes del video ocurrió cuando Obregón aseguró que responsabilizaría públicamente a Romero en caso de que algo le sucediera a ella o a alguno de sus familiares. Además, la influenciadora explicó que decidió hablar después de considerar que la situación había llegado a un punto que ya no podía mantener únicamente en el ámbito privado.

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“Si después de este video cualquier cosa me sucede a mí, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, responsabilizo completamente a Andrés Romero. La verdad no sé qué vaya a pasar con este video, pero simplemente me quedo tranquila de que todo el mundo le vea la cara a la persona que nos ha molestado durante un año y seis meses a toda mi familia”, expresó.

El pronunciamiento generó atención entre sus seguidores, especialmente porque Obregón presentó el caso desde la perspectiva de las mujeres de su familia y pidió empatía a quienes hayan atravesado situaciones similares de acoso u hostigamiento. La creadora aseguró que su intención era que el video alcanzara a otras personas que pudieran comprender el temor y la incertidumbre que, según su relato, han experimentado durante este periodo.

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“Si las mujeres que me están viendo han pasado por alguna situación así o de repente pueden tener un poquito de empatía con lo que hemos vivido como mujeres durante todo este tiempo, les agradezco mucho que puedan compartir este video para que llegue al alcance que sea necesario”, concluyó.