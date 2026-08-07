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El avión presidencial recibió una bendición horas antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

El acto religioso se realizó en la base aérea, donde un sacerdote realizó una ceremonia religiosa antes de que la aeronave quedara al servicio del nuevo mandatario de Colombia

Agua bendita al avión presidencial: el curioso ritual antes de la posesión de Abelardo De La Espriella - crédito @petrogustavo/X
Agua bendita al avión presidencial: el curioso ritual antes de la posesión de Abelardo De La Espriella - crédito @petrogustavo/X
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A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para la tarde del viernes 7 de agosto en Cali en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

El avión presidencial tuvo una ceremonia de bendición en las instalaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en la capital del Valle del Cauca.

Las imágenes del momento fueron reveladas por la revista Semana y rápidamente generaron comentarios en redes sociales.

En el video se observa a un sacerdote recorriendo la aeronave oficial mientras rocía agua bendita sobre diferentes partes del avión, en un acto de carácter religioso que se desarrolló bajo la vigilancia de integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Un procedimiento tuvo lugar en la misma instalación militar donde se encontraba el FAC 001, aeronave que será utilizada por el nuevo jefe de Estado, una vez asuma oficialmente el cargo.

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La revista Semana difundió un video en el que un sacerdote roció agua bendita sobre el FAC 001 en Cali - crédito @petrogustavo/X
La revista Semana difundió un video en el que un sacerdote roció agua bendita sobre el FAC 001 en Cali - crédito @petrogustavo/X

Según las imágenes difundidas por el medio, el sacerdote caminó alrededor del avión presidencial y realizó la bendición mientras varios miembros de la Fuerza Aeroespacial permanecían cerca de la aeronave y el acto se desarrolló de manera discreta, pero terminó trascendiendo públicamente por las fotografías y videos conocidos antes de la posesión.

La bendición se produce en un momento de especial expectativa política en el país, debido a la transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración que encabezará De la Espriella. El avión presidencial, precisamente, fue utilizado durante los últimos años por el mandatario saliente para sus desplazamientos nacionales e internacionales.

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La aeronave fue entregada por el Gobierno saliente dos días antes de la posesión, con el propósito de adelantar las labores necesarias para que estuviera disponible para el nuevo presidente. De acuerdo con la información conocida, el avión comenzaría a ser utilizado por el nuevo mandatario desde las 3:00 p. m., tan pronto como asuma oficialmente la Presidencia de la República.

La aeronave también ha estado en el centro de algunas discusiones políticas durante el gobierno anterior, particularmente por los desplazamientos internacionales realizados por Petro.

El gobierno saliente entregó el FAC 001 dos días antes del cambio de mando en Colombia - crédito @petrogustavo/X
El gobierno saliente entregó el FAC 001 dos días antes del cambio de mando en Colombia - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con cifras citadas por La Silla Vacía, durante su administración Gustavo Petro realizó 65 viajes oficiales internacionales a 32 países y permaneció 259 días fuera de Colombia, equivalentes al 18% de su periodo presidencial.

Entre esos desplazamientos estuvo el viaje a Cuba, que generó cuestionamientos y críticas desde distintos sectores políticos. Ahora, el mismo avión pasará a estar al servicio del nuevo jefe de Estado, quien tendrá entre sus primeros compromisos oficiales la agenda derivada de la posesión presidencial.

La ceremonia religiosa en Cali se conoce además en medio de los últimos detalles de organización para el acto de posesión. La ciudad ha concentrado durante estos días la llegada de invitados nacionales e internacionales que participarán en las diferentes actividades relacionadas con el cambio de Gobierno.

Entre las personalidades que han llegado o tienen previsto participar en la jornada se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el rey de España, Felipe VI, entre otros invitados.

El monarca llegó en horas de la mañana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon - crédito @AlcaldiaDeCali/X

La posesión de De la Espriella tendrá como escenario la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se desarrollará la ceremonia oficial que marcará el comienzo de su periodo presidencial.

Mientras avanzan los preparativos para ese momento, la imagen del sacerdote bendiciendo el avión presidencial se ha convertido en una de las escenas particulares de la antesala de la posesión. Aunque se trató de un acto religioso realizado en una instalación militar, las imágenes despertaron especial interés debido a que ocurrieron pocas horas antes de que la aeronave quedara al servicio del nuevo mandatario.

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