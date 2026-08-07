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Gremio automotor pidió a Abelardo de la Espriella recortar el IVA de carros nuevos y eliminar el impuesto al consumo

Aconauto envió una carta al mandatario electo y solicitó al Ministerio de Hacienda una reforma fiscal aplicada al sector automotor, con el fin de que los vehículos nuevos bajen de precio

Aconauto propuso a Abelardo De La Espriella reducir a la mitad el IVA de los vehículos nuevos y eliminar el Impoconsumo en Colombia - crédito David Zalubowski/AP
Aconauto propuso a Abelardo De La Espriella reducir a la mitad el IVA de los vehículos nuevos y eliminar el Impoconsumo en Colombia - crédito David Zalubowski/AP
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La Asociación Aconauto propuso al presidente electo Abelardo de la Espriella reducir a la mitad el IVA de los vehículos nuevos y eliminar el Impoconsumo, una medida que, si el próximo Gobierno la adopta, podría bajar la carga tributaria que hoy encarece los automóviles en Colombia y ampliar el acceso de los compradores.

La iniciativa fue planteada en una carta enviada antes de la posesión del mandatario, programada para el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali, desde donde iniciará un mandato de cuatro años.

Así mismo, la propuesta no se limita a los carros particulares. El gremio también pidió eliminar los aportes obligatorios al Fopat equivalentes al 25% del valor de cada vehículo de carga nuevo que se pretenda matricular, además de desmontar el esquema de reposición uno a uno para ese segmento.

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Según la asociación, la estructura tributaria actual genera una sobrecarga sobre el precio final de los vehículos y desincentiva la compra de unidades nuevas. Por eso solicitó que el Ministerio de Hacienda intervenga para recortar el IVA y suprimir el impuesto al consumo que grava estas operaciones.

El planteamiento central del sector es establecer menos impuestos sobre los vehículos nuevos para que haya precios potencialmente más bajos y un mercado con más ventas formales. Aconauto sostiene que esa combinación también ayudaría a acelerar la renovación del parque automotor.

El gremio dice que el impuesto actual castiga un negocio con márgenes de 3% a 4%

En Colombia, se matricularon 101.657 vehículos nuevos entre enero y julio de 2024 - crédito Colprensa
La carta de Aconauto sostiene que la carga tributaria actual encarece los automóviles y desincentiva la compra de vehículos nuevos - crédito Colprensa

La carta incluye otra reclamación tributaria sobre el impuesto de Industria y Comercio. Aconauto pidió revisar el ICA que pagan los concesionarios sobre sus ventas brutas y argumentó que, con márgenes netos de entre 3% y 4%, un gravamen del 1% ejerce una presión fuerte sobre la rentabilidad del negocio.

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La organización plantea que una menor carga fiscal facilitaría el acceso de los consumidores a vehículos nuevos, elevaría el número de operaciones y movería más actividad económica formal. También advierte que la eventual reducción del IVA y la eliminación del impuesto al consumo no producirían una baja automática de precios, porque cualquier cambio dependería de que el Gobierno adopte y tramite las modificaciones necesarias.

En el frente del transporte de carga, el gremio pidió revisar y derogar la obligación de aportar al Fopat el 25% del valor de cada unidad nueva que se quiera matricular. A su juicio, ese cobro desincentiva la adquisición de vehículos nuevos y dificulta la modernización del transporte de carga.

El gremio pidió al Ministerio de Hacienda revisar los impuestos a los vehículos nuevos para ampliar el acceso de los compradores - crédito John Paz/Colprensa
El gremio pidió al Ministerio de Hacienda revisar los impuestos a los vehículos nuevos para ampliar el acceso de los compradores - crédito John Paz/Colprensa

Aconauto también propuso instalar mesas técnicas con los ministerios de Transporte, Hacienda y Minas y Energía para construir una política pública centrada en renovación vehicular, competitividad y modernización del transporte. El planteamiento incluye ajustes vinculados con el combustible Euro VI, aunque el texto conocido no detalla las medidas específicas sobre ese punto.

La apuesta del sector va más allá de una rebaja puntual de impuestos. El gremio sostiene que Colombia podría acercarse a 500.000 unidades vendidas al año si se corrigen normas que hoy encarecen la compra y la operación de los vehículos.

Aconauto solicitó eliminar el aporte obligatorio al Fopat del 25% para cada vehículo de carga nuevo que se matricule - crédito Colprensa
Aconauto solicitó eliminar el aporte obligatorio al Fopat del 25% para cada vehículo de carga nuevo que se matricule - crédito Colprensa

Esa expansión, según la asociación, permitiría sacar de circulación automotores antiguos y tendría efectos sobre la seguridad vial, la eficiencia y las emisiones contaminantes. La reducción de la carga tributaria aparece en esa estrategia como una de las palancas para renovar el parque automotor colombiano.

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, resumió esa expectativa en la carta dirigida al nuevo mandatario: “Colombia tiene todo el potencial para ser ese ‘país milagro’ que visualiza el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y en lo que se refiere al sector automotor, que puede llegar a ser de unas 500.000 unidades anuales, pero una vez se corrijan varias incoherencias”, dijo en declaraciones citadas por Semana.

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