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Gustavo Bolívar pronosticó lo que pasará en Colombia con el fin del Gobierno Petro: “Se acordarán de mí”

El exfuncionario sostuvo que varias decisiones cambiarían pronto, desde la reforma pensional hasta proyectos fiscales

Gustavo Bolívar afirmó que tras el fin del gobierno de Gustavo Petro se destrabarán decisiones judiciales, económicas y legislativas que atribuyó a un “golpe blando económico” - crédito @GustavoBolivar/X

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Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), utilizó sus redes sociales para dar su visión sobre lo que podría depara para Colombia, tan pronto finalice el periodo presidencial de Gustavo Petro.

En un video publicado en sus redes sociales, el dirigente político sostuvo que, una vez se posesione Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario del país sudamericano, empezarán a destrabarse decisiones judiciales, económicas y legislativas que, según él, estuvieron frenadas durante el cuatrienio del líder progresista.

Se acabó el gobierno Petro y se va a acabar el golpe blando económico que le dieron durante cuatro años para que la economía no creciera. Se acordarán de mí lo que va a pasar”, advirtió. A partir de ahí enumeró cuatro hechos que, a su juicio, confirmarían esa hipótesis.

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Gustavo Bolívar sostuvo que los cambios se verán en días o semanas posteriores a la posesión de De la Espriella - crédito AFP
Gustavo Bolívar sostuvo que los cambios se verán en días o semanas posteriores a la posesión de De la Espriella - crédito AFP

Las hipótesis de Gustavo Bolívar

El primer pronóstico tiene como actor principal a la Reforma Pensional, una de las pocas leyes que radicó el Ejecutivo y fue avalado en el Congreso de la República, pero que está bajo estudio de la Corte Constitucional.

Para Bolívar, la normativa, que estuvo en estudio por más de dos años, será avalada por el alto tribunal sin inconvenientes. “Primero, la Corte Constitucional, que tiene engavetada la reforma pensional hace dos años, pues por arte de magia, la va a aprobar en los próximos días o próximas semanas. Se acordarán de mí”, aseguró.

Su segunda previsión apuntó a las tasas de interés, teniendo en cuenta que para agosto de 2026, el Banco de la República la fijó en un 12%. En su pronóstico, indicó que, a diferencia del periodo de Petro, el emisor central empezará a bajar este indicador y vinculó esa eventual decisión con el cambio de etapa política.

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Por arte de mafia, perdón, de magia, las tasas de interés van a empezar a bajar, cosa que nunca pasó durante el gobierno de Gustavo Petro, porque recibió las tasas de interés en nueve puntos y el Banco de la República las entrega en doce, a pesar de que cuando estaban en nueve, la inflación estaba en once punto ocho por ciento. Hoy está en seis puntos y mantienen las tasas suba y suba para que no crezca la economía porque no les convenía que a Petro le fuera bien”, comentó.

- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El exdirector del DPS dijo que, con el cambio de gobierno, la reforma pensional será avalada por la Corte Constitucional - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Altas cortes y el Congreso

El tercer punto aludió al Consejo de Estado. El exfuncionario dijo que las declaratorias de emergencia económica que, según él, ese tribunal le negó de manera reiterada al Gobierno de Petro empezarían a ser aprobadas bajo la administración de De La Espriella.

Las emergencias económicas que el Consejo de Estado le ha negado una y otra y otra y otra vez a Gustavo Petro, se van a empezar, por arte de mafia, dijo, por arte de magia, a aprobar el Consejo de Estado”, recalcó.

Por último, la cuarta predicción se concentró en el trámite legislativo. En este punto, Bolívar afirmó que proyectos, como la reforma tributaria, recordando que el Congreso rechazó en varias oportunidades durante el gobierno anterior, ahora empezarían a recibir luz verde.

Las reformas tributarias que le negó el Congreso varias veces, y leyes de financiamiento que le negó el Congreso varias veces a Petro, por arte de mafia, perdón, por arte de magia, van a empezarse a aprobar en el Congreso. Anoten esas cuatro cosas”, puntualizó.

El exfuncionario sostuvo que las reformas tributarias y las leyes de financiamiento rechazadas por el Congreso durante el gobierno de Petro recibirán luz verde - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El exfuncionario sostuvo que las reformas tributarias y las leyes de financiamiento rechazadas por el Congreso durante el gobierno de Petro recibirán luz verde - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Esta no ha sido la única declaración que Gustavo Bolívar hace referencia a las posibles consecuencias que tendría el cambio de mando presidencial.

En su cuenta de X, el exdirector de Prosperidad Social había mencionado que el país entra en “una nueva etapa en nuestra vida republicana” y describió un escenario dividido: “La mitad de Colombia está feliz y la otra mitad entre aburrida y asustada por las promesas de destripación y persecución”.

Así mismo, reiteró sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, por lo que anunció una resistencia desde la educación ante la llegada de Abelardo de la Espriella.

“Las pruebas y los indicios de fraude no me permiten reconocer la legitimidad del nuevo presidente. Esperaré a que los jueces fallen. Mientras tanto haré oposición serena y sería (...) haremos el acto fundacional de la escuela de formación política @EscuelaSemilla el 13 de agosto en la sede del Pacto Histórico. Les invito a aprender juntos para que construyamos juntos”, declaró.

Gustavo Bolívar anunció oposición desde la educación y lanzó la Escuela Semilla - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar anunció oposición desde la educación y lanzó la Escuela Semilla - crédito @GustavoBolivar/X

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