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El Pacto Histórico afirmó que buscan impedirle usar el Capitolio Nacional para un evento el 7 de agosto: “El Congreso no pertenece a sus mesas directivas”

La bancada del partido tiene planeado presentar una declaración política como oposición desde la sede principal del Legislativo, teniendo en cuenta que la mayoría de los congresistas estará en Cali en la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente

El Pacto Histórico aseguró que el traslado del Congreso a Cali el 7 de agosto no implica el cierre del Capitolio Nacional en Bogotá - crédito Colprensa
El Pacto Histórico aseguró que el traslado del Congreso a Cali el 7 de agosto no implica el cierre del Capitolio Nacional en Bogotá - crédito Colprensa
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El Pacto Histórico informó a través de un comunicado que las mesas directivas del Congreso de la República no le permitirán realizar un evento que tiene programado el partido para el 7 de agosto de 2026, fecha de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información que suministró, su objetivo es utilizar el Capitolio Nacional, en Bogotá, para presentar una declaración política de la oposición.

Ese día, todo el Legislativo se trasladará a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para participar en la ceremonia de posesión del mandatario entrante. Sin embargo, los congresistas del Pacto Histórico no estarán presentes en el acto protocolario y, en esa medida, esperan disponer de la sede principal del Congreso en Bogotá para hacer un pronunciamiento como oposición.

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La bancada del partido político advirtió que el haber autorizado el traslado del Congreso en pleno para la ceremonia de posesión presidencial no implica que el Capitolio Nacional deba cerrar ni que sus actividades constitucionales tengan que ser suspendidas.

El Congreso no pertenece a sus mesas directivas ni a las mayorías políticas de turno; pertenece a la Nación y debe permanecer abierto al ejercicio de la representación democrática, el pluralismo político y las garantías de todas las fuerzas con representación parlamentaria”, precisó el Pacto Histórico en la comunicación oficial.

El Pacto Histórico reafirma su compromiso con las reformas sociales y las elecciones de 2026, pero enfrenta críticas desde la oposición por supuestas irregularidades - crédito @MafeCarrascal/X
El Pacto Histórico exigió a las mesas directivas del Congreso garantizar el normal funcionamiento de su sede principal el 7 de agosto - crédito @MafeCarrascal/X

El movimiento político aseguró que, si se niega o dilata de manera injustificada la realización del evento que ya se convocó, las mesas directivas del Congreso estarían incurriendo en una “grave vulneración” de las garantías constitucionales de la oposición, así como de otros principios como el pluralismo político.

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Recordó, además, que millones de colombianos se sienten representados por la colectividad y que, en esa medida, tienen derecho a ser escuchados a través de la bancada más numerosa del Congreso de la República.

De igual manera, informó que el evento que planean realizar será pacífico, democrático e institucional y tendrá como objetivo defender la vida, la democracia, la soberanía, la Constitución y el Estado social de derecho. En ese sentido, rechazó cualquier acto de violencia o de provocación que se presente y que esté dirigido a afectar su convocatoria al evento o que sea utilizado como pretexto para “restringir las garantías de la oposición o limitar el ejercicio de los derechos democráticos”.

Exigimos a las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes habilitar el normal funcionamiento del Congreso en su sede principal, autorizar de manera inmediata la realización de este evento y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la oposición, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley 5 de 1992 y el Estatuto de la Oposición”, añadió.

El Pacto Histórico denunció la presunta violación de los derechos de la oposición por parte de las mesas directivas del Congreso - crédito @PactoCol/X
El Pacto Histórico denunció la presunta violación de los derechos de la oposición por parte de las mesas directivas del Congreso - crédito @PactoCol/X

El Pacto Histórico advirtió que, si persiste la postura de las mesas directivas del Congreso de no permitir la realización del evento en cuestión, la bancada acudirá a todas las instancias constitucionales, legales y judiciales competentes, con el objetivo de garantizar que los derechos de la oposición sean debidamente protegidos.

La democracia se fortalece con más deliberación, más garantías y más respeto por el pluralismo político; nunca cerrando las puertas del Congreso ni restringiendo la voz de la oposición”, indicó.

El director nacional del Pacto Histórico, el representante a la Cámara por Bogotá Gabriel Becerra, se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que calificó como “absurdo” el hecho de que las mesas directivas del Legislativo todavía no hayan dado vía libre al desarrollo del evento.

El director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, aseguró que las directivas del Congreso no han autorizado el uso del Capitolio Nacional para un evento programado por el partido - crédito @BecerraGabo/X
El director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, aseguró que las directivas del Congreso no han autorizado el uso del Capitolio Nacional para un evento programado por el partido - crédito @BecerraGabo/X

En una democracia se garantizan los derechos de la oposición; no se le cierran las puertas del Congreso, no se le persigue ni se le silencia. Exigimos garantías democráticas y respeto por la Constitución”, aseveró.

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