Gobierno electo de Abelardo de la Espriella negó realización de reuniones para la elección del contralor: “Carecen de veracidad”

El Congreso de la República en pleno deberá votar el 12 de agosto para elegir al nuevo contralor General - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Guardar

El 12 de agosto de 2026, en una sesión del Congreso de la República en pleno convocada por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, se elegirá al nuevo contralor General de la República. La persona seleccionada reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

La dirección de la Contraloría General de la República se disputa entre 10 aspirantes:

Luis Enrique Abadía García Andrés Castro Franco Jorge Eliécer Laverde Vargas Ana Elena Monsalvo Herrera Carlos Mario Zuluaga Pardo Julián Mauricio Ruiz Rodríguez Diana Carolina Torres García Amanda Madrid Panesso Karol González Mora Rosalba Jazmín Cabrales Romero

Días antes de que el Congreso en pleno se reúna para elegir al próximo contralor o contralora de la República, se adivrtió sobre un presunto interés del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella de respaldar a alguno de los candidatos y sobre la realización de reuniones entre el ministro del Interior designado Rodrigo Lara y algunos políticos, con el fin de abordar el tema.

PUBLICIDAD

Sin embargo, fuentes de la administración entrante informaron a Infobae Colombia que dichos encuentros no tuvieron lugar en ningún momento. De acuerdo con el Gobierno electo, esos señalamientos carecen de sustento.

“Se desmiente de manera categórica la supuesta realización de reuniones entre el ministro Lara y los señores Simón Gaviria o César Gaviria (Partido Liberal) con el propósito de abordar asuntos relacionados con la elección del contralor. Dichas versiones carecen de veracidad y no corresponden a la realidad de la agenda gubernamental”, precisaron.

En ese sentido, aclararon que no se le ha otorgado ningún aval, respaldo ni guiño político a ninguno de los aspirantes que están compitiendo por la dirección de la Contraloría. Además, recalcaron que el Ejecutivo respeta la autonomía de los poderes públicos.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicaron que la administración del presidente electo reconoce la independencia del Congreso de la República en la designación de quienes ejercen liderazgos en los órganos de control y que está comprometido con la transparencia institucional.

El Gobierno entrante negó que el ministro designado Rodrigo Lara se haya reunido con integrantes del Partido Liberal para hablar sobre la elección del contralor - crédito Diego Pineda/Colprensa

No es la primera vez que hay un pronunciamiento aclaratorio al respecto. A través de su cuenta de X, el ministro del Interior designado indicó que el Gobierno entrante no está buscando tener un “contralor de bolsillo” y aseguró que respeta plenamente la autonomía del Legislativo.

De igual manera, informó que la administración de De la Espriella está dispuesta a acompañar la elección del nuevo contralor, únicamente si cumple con características que, a su juicio, son esenciales para la persona que ocupe el cargo.

PUBLICIDAD

Según precisó, el sucesor de Carlos Hernán Rodríguez Becerra debe tener una clara postura contra la corrupción. De igual manera, indicó que el nuevo contralor o contralora no debe ser seleccionado mediante un “pacto de impunidad con el Pacto Histórico para tapar la grotesca corrupción del gobierno que se va”.

El ministro designado Rodrigo Lara aseguró que el Gobierno entrante no quiere un contralor de bolsillo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Por último, aseguró que los partidos políticos que son amigos de la administración entrante o que ya se declararon de gobierno deben lograr un consenso para escoger el mejor perfil entre los 10 aspirantes, “pensado únicamente en los intereses superiores de Colombia”.

“En esas condiciones, el gobierno entrante acompañará el proceso. La patria primero”, precisó el funcionario entrante en la red social.

Al igual que el Gobierno electo, el partido Centro Democrático emitió un pronunciamiento relacionado con la elección del contralor General de la República, en el que informó que la colectividad insistirá en que la persona seleccionada combata decididamente la corrupción, no permita la impunidad, no ejerza ninguna persecución política, haga un recorte de la burocracia y modernice tecnológicamente la entidad y desmonte contralorías municipales y departamentales.

PUBLICIDAD

El partido Centro Democrático informó que el 11 de agosto, la bancada del partido hablará sobre la elección del contralor - crédito @CeDemocratico/X

“El Partido Centro Democrático ha escuchado a 8 de los 10 aspirantes a la Contraloría General de la República. El día martes 11 de agosto la bancada de congresistas del Partido discutirá y analizará el tema”, detalló.