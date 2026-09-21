Juicio por el magnicidio de Luis Carlos Galán se reanudó tras declaración de Carlos Lehder: negó conocer el plan criminal

El magnicidio de Luis Carlos Galán fue uno de los temas abordados durante el interrogatorio a Carlos Lehder ante la Fiscalía. - crédito Migración Colombia y EFE/Archivo

Guardar

El juicio por el magnicidio de Luis Carlos Galán se reanudó la semana pasada con los testimonios de los generales (r) Miguel Antonio Gómez y Óscar Naranjo, dentro del proceso en el que la Fiscalía General de la Nación busca establecer la presunta responsabilidad penal de los generales (r) Óscar Peláez y Argemiro Serna, además del exdetective del DAS Héctor Muñoz.

Antes de la reanudación de las audiencias, uno de los testimonios que estaba previsto dentro de la investigación fue el de Carlos Lehder, excapo del cartel de Medellín, quien rindió interrogatorio ante el fiscal Mauricio Javier Ponce el 12 de junio en Armenia, Quindío. De acuerdo con detalles conocidos por El Tiempo, el exnarcotraficante negó haber tenido conocimiento del plan para asesinar a Galán.

PUBLICIDAD

Carlos Lehder dijo que se enteró del asesinato por los medios

Durante el interrogatorio, Lehder manifestó que tuvo conocimiento del asesinato de Luis Carlos Galán cuando se encontraba en Estados Unidos, donde cumplía una condena de prisión. Según su relato, las primeras informaciones que recibió sobre el crimen apuntaban a distintas versiones sobre sus responsables.

“La primera vez que yo escuché noticias pertinentes al caso Galán en Estados Unidos, lo que decían los periódicos era que unos palestinos habían perpetrado el asesinato del doctor Galán”, afirmó Lehder ante la Fiscalía según el medio.

El exintegrante del cartel de Medellín agregó que posteriormente aparecieron versiones que señalaban a los israelíes como responsables del crimen y sostuvo que esas informaciones fueron difundidas por la prensa y la televisión mientras permanecía recluido en una prisión de máxima seguridad estadounidense.

PUBLICIDAD

La Fiscalía buscaba establecer, entre otros aspectos, si Lehder tenía conocimiento de alguna operación relacionada con el asesinato del candidato presidencial y si podía aportar información sobre la eventual financiación del magnicidio o sobre quienes habrían participado en su planeación.

Carlos Lehder aseguró que se enteró del asesinato de Luis Carlos Galán por los medios de comunicación mientras estaba preso en Estados Unidos. - crédito Migración Colombia

Lehder negó cualquier conocimiento de un atentado contra Galán

Al ser interrogado directamente sobre un posible vínculo con el magnicidio, Lehder fue enfático en negar que hubiera conocido la existencia de un plan para atacar al entonces candidato presidencial.

“De ninguna manera yo supe en absoluto que se atentaba o se atentaría contra un candidato presidencial, y en este caso, el doctor Galán. Nunca tuve comunicación ni advertencia de ese terrible asesinato”, declaró.

PUBLICIDAD

La respuesta se produjo en el marco de las preguntas de la Fiscalía sobre la posible participación de integrantes del grupo conocido como ‘los Extraditables’ en un eventual plan contra Galán.

El interrogatorio tenía relevancia dentro del proceso porque una de las líneas que buscaba esclarecer el ente acusador estaba relacionada con las circunstancias que rodearon la planeación del magnicidio y la eventual responsabilidad de quienes pudieron intervenir en la desprotección del candidato.

Fiscalía también preguntó por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

Durante la diligencia, el fiscal Mauricio Javier Ponce también puso de presente la relación política que tuvo Luis Carlos Galán con Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 en un crimen atribuido al cartel de Medellín.

PUBLICIDAD

La Fiscalía le preguntó a Lehder si tenía conocimiento de que desde ‘los Extraditables’ se hubiera planeado un ataque contra Galán. El exnarcotraficante respondió haciendo referencia también al asesinato de Lara Bonilla y sostuvo que había entregado declaraciones sobre ese caso en tres oportunidades.

Según explicó, siempre ha mantenido que no conoció cómo se planeó el asesinato del entonces ministro de Justicia. Lehder relató además un encuentro que, de acuerdo con su declaración, tuvo con Pablo Escobar cuando se encontraba en Nicaragua.

“De hecho, encontrándome yo en Nicaragua, porque el presidente de Colombia había ordenado mi extradición a Estados Unidos, apareció Pablo Escobar y me informó que él había ordenado personalmente asesinar al doctor Lara Bonilla”, afirmó durante el interrogatorio.

PUBLICIDAD

Lehder sostuvo que en esa conversación Escobar no le informó sobre un supuesto ataque que estuviera siendo preparado contra otro dirigente político.

Durante el interrogatorio, Carlos Lehder también se refirió al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla y a lo que, según su declaración, le informó Pablo Escobar. - crédito Colprensa

Proceso busca establecer responsabilidades por el magnicidio de Galán

El proceso judicial está dirigido a determinar la presunta responsabilidad de Óscar Peláez, Argemiro Serna y Héctor Muñoz en los hechos relacionados con el asesinato de Luis Carlos Galán.

La tesis de la Fiscalía General señala que el homicidio, investigado bajo la calificación de homicidio con fines terroristas, habría estado relacionado con una estrategia para debilitar la seguridad del candidato presidencial mediante su desprotección.

En ese contexto, los testimonios y declaraciones incorporados al proceso buscan aportar elementos para establecer cómo se desarrollaron los hechos y qué responsabilidad penal podrían tener los procesados. La declaración de Lehder era esperada particularmente por la posibilidad de obtener información relacionada con el entorno del cartel de Medellín y con una eventual financiación del magnicidio.

PUBLICIDAD

Galán fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, en agosto de 1989, cuando participaba en un acto político durante su campaña presidencial. El proceso que actualmente se adelanta busca esclarecer responsabilidades individuales alrededor de los hechos.

Lehder rindió interrogatorio ante el fiscal Mauricio Javier Ponce el 12 de junio en Armenia, Quindío. - crédito Migración Colombia

Lehder regresó a Colombia después de más de 30 años preso en Estados Unidos

La declaración de Carlos Lehder se produjo después de su regreso a Colombia, tras haber permanecido más de 30 años en prisión en Estados Unidos.

El exnarcotraficante había sido extraditado el 4 de febrero de 1987 para cumplir una condena en ese país relacionada con las rutas aéreas que había diseñado para transportar drogas hacia Norteamérica a través del Caribe.

Su presencia nuevamente en Colombia permitió que la Fiscalía lo interrogara directamente dentro de la investigación por el magnicidio de Galán y sobre otros hechos relacionados con el funcionamiento del cartel de Medellín.

PUBLICIDAD

El interrogatorio terminó después de que Lehder manifestó que se encontraba decaído debido a afectaciones de salud y a una operación que tenía pendiente.

Por ahora, su declaración quedó incorporada como parte de los elementos recopilados dentro del proceso. Las audiencias contra los investigados se retomarán en abril de 2027, fecha prevista para continuar con el juicio por el magnicidio de Luis Carlos Galán.