Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La Corte Suprema de Colombia tomó importante decisión sobre las pensiones de los colombianos: fondos privados podrán reservar este dinero

El alto tribunal respaldó que se descuente un monto aun si el jubilado no tiene pareja ni descendencia, al considerar que deben contemplarse eventuales derechos de terceros por la prestación de sustitución

Por el momento la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no ha anunciado la fecha en la que se realizará la diligencia de acusación - crédito Corte Suprema de Justicia / Facebook
La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló que los fondos privados reserven parte de la mesada en pensiones bajo retiro programado - crédito Corte Suprema de Justicia/Facebook
Guardar

La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló que los fondos privados descuenten y reserven una parte de la mesada en las pensiones bajo retiro programado incluso cuando el afiliado esté soltero y no tenga hijos, porque ese cálculo debe contemplar posibles beneficiarios futuros de la pensión de sobrevivientes.

La decisión quedó fijada en la sentencia SL3451-2022, que resolvió el caso de un afiliado identificado como Jairo. El demandante reclamó que su fondo corrigiera el cálculo de su pensión de vejez porque había incluido de manera ficticia a un cónyuge, lo que reducía el valor que recibiría cada mes.

PUBLICIDAD

Según la Corte, esa previsión no contraviene la ley. El tribunal sostuvo que toda pensión de vejez, e incluso de invalidez, lleva asociada una prestación de sobrevivientes destinada al cónyuge, la compañera o compañero permanente, los hijos menores de edad o menores de 25 años que dependan del fallecido para sus estudios, además de otros familiares reconocidos por la norma como sustitutos pensionales.

La reserva en la mesada busca cubrir una eventual pensión de sobrevivientes

La pensión de sobrevivientes constituye un mecanismo de apoyo financiero destinado a ciertos familiares de personas afiliadas o pensionadas que fallecen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La sentencia SL3451-2022 resolvió el caso de Jairo y validó el cálculo de la pensión de vejez realizado por su fondo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El punto central del fallo es que, en la modalidad de retiro programado, el capital que financia la pensión sigue en la cuenta de ahorro individual del pensionado. Por eso, al calcular la mesada, los fondos deben incorporar variables que puedan afectar ese capital, entre ellas la existencia actual o futura de beneficiarios.

PUBLICIDAD

La Sala de Casación Laboral explicó que esa reserva protege a terceros que puedan depender del afiliado más adelante. En palabras del alto tribunal: “Se trata de posibilidades futuras y siempre latentes: casarse, formar una familia, tener hijos o adoptarlos”.

La Corte precisó además que, en los fondos privados, si un pensionado muere, los recursos para pagar la mesada de sobrevivientes salen de la reserva que el propio jubilado mantiene en su cuenta. De ahí que el cálculo no se limite a la expectativa de vida del titular, sino que contemple a quienes podrían adquirir el derecho a esa prestación.

Ese fue el argumento con el que el tribunal consideró ajustada a la ley la operación hecha por el fondo de pensiones de Jairo. Aunque un tribunal había fallado antes contra la administradora, el caso llegó a revisión ante la Corte para unificar el criterio sobre cómo deben liquidarse estas mesadas.

El fallo confirmó que estar soltero no elimina la obligación de prever beneficiarios

Corte Suprema de Justicia condenó a tres magistrados de Tribunal de Villavicencio por corrupción - crédito Colprensa
La Corte sostuvo que la pensión de sobrevivientes debe contemplar beneficiarios actuales o futuros, aunque el afiliado esté soltero y no tenga hijos - crédito Colprensa

La respuesta de la Corte fue que la ausencia de pareja o hijos al momento de pensionarse no elimina la obligación de incluir beneficiarios potenciales en el cálculo. La ley exige que se reserve un monto para esa contingencia, lo que impacta el valor mensual que recibe el pensionado.

El alto tribunal reseñó que Jairo se opuso a que su mesada se proyectara como si tuviera una pareja inexistente, porque eso implicaba una pensión menor al considerar no solo su expectativa de vida, sino también la de una supuesta compañera. Aun así, la decisión final validó el procedimiento del fondo.

“En los fondos privados, si un pensionado muere, los recursos para cubrir la mesada de sobrevivientes vienen de la reserva que el propio pensionado tiene en su cuenta de ahorro individual. De allí radica la importancia de que, cuando se calcula la pensión, se incluyan las variables que puedan afectar el capital, siendo una de ellas los beneficiarios de quien va a recibirla”, se observa en el fallo de la Corte Suprema.

La controvertida reforma pensional podría entrar en vigencia el 1 de julio del 2025 antes de completar el proceso de revisión constitucional - crédito Colprensa
La Ley 100 de 1993 reconoce como beneficiarios al cónyuge o compañero permanente, a los hijos menores o estudiantes hasta los 25 años y a los padres dependientes - crédito Colprensa

Según establece la Ley 100 de 1993, si el pensionado muere pueden ser beneficiarios de la pensión el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de edad o estudiantes hasta los 25 años, y los padres que hubieran dependido económicamente del afiliado o pensionado.

La sentencia también aclaró qué ocurre si el jubilado fallece y no existen beneficiarios de la mesada. En ese escenario, el saldo del ahorro pensional que permanezca en el fondo privado pasa a la masa sucesoral, es decir, al conjunto de bienes que deberá repartirse entre sus eventuales herederos.

Temas Relacionados

Pensión en ColombiaCorte Suprema de JusticiaFondos de pensionesAhorro pensionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Los colegios oficiales de la capital colombiana suspenderán clases el jueves 6 de agosto de 2026 por el aniversario de la fundación de la ciudad

Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

La DJ colombiana se hizo cuatro tatuajes en el rostro a finales de 2021, los defendió públicamente durante meses y hoy lleva varias sesiones de remoción láser para eliminarlos

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

La administración entrante de Abelardo de la Espriella oficializó que la funcionaria vallecaucana reemplazará a Javier Darío Higuera, en un cambio dentro del servicio exterior que entrará en vigor el 7 de agosto

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

La cantante colombiana reveló la lista de 14 canciones que componen el proyecto musical que será lanzado el 7 de agosto y que será promocionado durante la gira mundial

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Johanna Fadul reveló por qué no se ha separado de Juanse Quintero: “Sin mí no tendría dinero”

Pautips reveló lo que ha aprendido en años de terapia y les dejó enseñanza a sus seguidores: “Lo que realmente cambia tu vida”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Deportes

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Acolfutpro denunció irregularidades en la suspensión provisional del futbolista Yhormar Hurtado del América de Cali

Johan Mojica se refirió a polémico comentario en redes sociales sobre que él si sabe hacer plata: “Manchar la imagen de personas honestas”