Agenda de Abelardo de la Espriella en Cali: estas son las actividades que tendría días antes y después de su posesión

Abelardo de la Espriella se instalará tres días en Cali para la investidura y sus primeros compromisos oficiales - crédito Europa Press

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El nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella ha decidido instalarse durante tres días en Cali para cumplir con los actos de su investidura y los primeros compromisos oficiales.

Así lo dio a conocer en la mañana del martes 4 de agosto Mabel Lara, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Cali que, entre otras, aseguró que el nuevo mandatario dará inicio a su agenda oficial desde el jueves 6 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8, abarcando encuentros con los medios, la ceremonia de posesión y el primer consejo de seguridad de su mandato.

Desde el 1 de agosto, Cali empezó a recibir delegaciones oficiales que asistirán a la transmisión de mando. La afluencia de visitantes aumentará notablemente entre el 6 y el 7, periodo en el que también se espera la llegada de un volumen considerable de prensa internacional. Para atender a los comunicadores extranjeros, las autoridades locales habilitaron una casa turística como centro de operaciones.

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Según la Alcaldía, el 6 de agosto, la Universidad Santiago de Cali será el punto de partida, con un saludo oficial a la prensa nacional e internacional programado para las 6:30 p. m.

Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella/Google Maps

El 7 de agosto, la agenda contempla el acto de posesión a las 3:00 p. m. y el traspaso de mando en el Batallón Pichincha a las 5:00 p. m. Finalmente, el 8 de agosto, De la Espriella encabezará el primer consejo de seguridad junto a las autoridades locales.

“El 6 de agosto el presidente va a dar un saludo a la prensa nacional e internacional en la Universidad Santiago de Cali, en el Arena, a las 6:30 de la tarde. Luego, el 7 de agosto será el acto de posesión a las 3:00 de la tarde y a las 5:00 será la toma de mando en el Batallón Pichincha. Al otro día el presidente hará el primer consejo de seguridad, como se ha comprometido con las autoridades locales”, comentó la funcionaria en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

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Lara también señaló que ya hay un consolidado de medios y periodistas que asistirán a los actos protocolorarios y cómo será su distribución en hospedajes y puntos autorizados para cubrir toda la agenda del nuevo mandatario.

“Desde el 1 de agosto las delegaciones están llegando a nuestra ciudad. Tendremos un pico muy alto el 6 y el 7 de agosto.Hemos dispuesto la casa turística para que sea el punto de la prensa internacional. Hasta este momento en el reporte de inscritos, hay 200 periodistas de los cuales el 60% son internacionales que van a estar en este circuito turístico”, continuó la funcionaria.

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El alcalde Alejandro Eder anunció un plan de seguridad con la Gobernación del Valle del Cauca, la fuerza pública y el gobierno entrante - crédito @alejoeder / X

Mábel Lara resaltó el volumen de cobertura extranjera que tendrá la capital del Valle y confirmó que el Hotel Intercontinental se ha designado como uno de los principales puntos de recepción y concentración para las delegaciones oficiales, garantizando logística y seguridad para todos los asistentes.

Hasta el 4 de agosto, habían confirmado su presencia el rey de España Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura.

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Las autoridades preparan corredores especiales de seguridad para proteger a las personalidades que llegarán a la capital del Valle del Cauca. Fuentes de la organización describieron Semana que ya hay un despliegue de uniformados en Cali y sus alrededores, con control sobre los accesos a la ciudad, sistemas antidrones y un esquema “similar al adoptado en la COP16”