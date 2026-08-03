Este es el chocolate promocionado como una solución para el estrés y la ansiedad que el Invima asegura que es mejor no consumir: “Está prohibido”

El Invima emitió una alerta sanitaria tras detectar la venta ilegal de chocolate funcional MELLOW/MELLOWXOCOLAT - crédito mellowxocolat / Instagram - Invima

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La comercialización no autorizada del producto denominado Chocolate funcional bajo las marcas Mellow y Mellowchocolat fue objeto de una alerta sanitaria emitida por el Invima el 3 de agosto de 2026.

La entidad advirtió que este chocolate se promociona en redes sociales y plataformas digitales atribuyéndole propiedades para el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional, sin contar con registro o permiso sanitario.

Según la alerta, el producto es considerado fraudulento porque su etiquetado induce a error sobre su composición y origen, en contravención de la Resolución 2674 de 2013. Además, se ha detectado la promoción de la psilocibina (compuesto psicodélico natural presente en los hongos alucinógenos, conocidos como setas mágicas) como ingrediente, lo cual está prohibido en alimentos y bebidas en Colombia.

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El Invima advierte que el chocolate funcional MELLOW/MELLOWXOCOLAT se promociona con propiedades medicinales y contiene psilocibina, un compuesto alucinógeno no permitido en alimentos en Colombia - crédito mellowxocolat

El uso y comercialización de psilocibina en estos productos constituye un delito, con penas que incluyen prisión, multas e inhabilitación profesional, conforme a la Ley 1220 de 2008.

El Invima remarcó que ningún alimento puede publicitarse en Colombia con propiedades medicinales, preventivas o curativas, según lo estipulan la Ley 9 de 1979 y la Resolución 5109 de 2005. Por tanto, el chocolate en cuestión infringe la normatividad vigente y su venta representa un riesgo para la salud pública.

La entidad recomendó a la población abstenerse de adquirir o consumir el producto y, en caso de haberlo hecho, notificarlo a las autoridades. Además, invitó a los ciudadanos a consultar el listado oficial de alertas y registros sanitarios para verificar la legalidad de alimentos y bebidas ofrecidos en el mercado nacional.

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Según el Instagram de la marca, este chocolate se vende en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá. Según la información publicada en el canal oficial de Whatsapp, en el que se realizan las compras, estos productos pueden encontrarse en diferentes presentaciones, incluyendo chocolate belga, arroz, crispys, caramelo salado y masmelos.

Autoridades sanitarias recomiendan a la población abstenerse de consumir el chocolate MELLOW/MELLOWXOCOLAT y reportar su venta a las autoridades competentes - crédito mellowxocolat

Los precios divulgados a través de este mismo canal muestran una gama amplia: van desde 120 pesos hasta 220 mil pesos, dependiendo del tipo y la cantidad adquirida. Esta variación refleja tanto la diversidad de presentaciones como el tamaño de cada porción ofertada.

Riesgos asociados al consumo de psilocibina

El uso de psilocibina presenta riesgos importantes para la salud mental y física. Especialistas advierten sobre la posibilidad de que los consumidores experimenten episodios de pánico, confusión mental o incluso intoxicaciones, en especial si se consumen especies de hongos venenosos por error.

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Entre las consecuencias psicológicas más descritas se encuentran la ansiedad extrema, ataques de pánico y episodios de paranoia. Estas situaciones pueden llevar a una pérdida temporal del contacto con la realidad y, en personas con antecedentes psiquiátricos, desencadenar brotes psicóticos o agravar síntomas preexistentes. Además, la experiencia de un mal viaje puede resultar angustiante, sobre todo en ausencia de un entorno seguro o de acompañamiento adecuado.

Esta es la cuenta de Instagram en la que se promocionan los chocolates - crédito mellowxocolat / Instagram

Algunos informes médicos sugieren que la psilocibina podría afectar negativamente al sistema cardíaco si se consume de forma crónica. Por este motivo, se considera una contraindicación para quienes tienen predisposición a trastornos psicóticos.

Marco legal y sanciones

En Colombia, la situación legal de los hongos alucinógenos y la psilocibina es ambigua. Si bien el Estatuto Nacional de Estupefacientes prohíbe la sustancia, y el Invima veta la comercialización de productos derivados, el porte de esporas o micelio para estudio no está claramente regulado.

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Además, la venta de cualquier producto sin registro del Invima es ilegal y puede traer consecuencias severas: desde decomiso de la mercancía y multas considerables hasta el cierre temporal o definitivo del establecimiento. La falta de control sanitario implica un riesgo grave para la salud de los consumidores, dado que se desconoce la seguridad y la composición exacta de estos productos.