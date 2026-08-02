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Bogotá habilitó inscripción gratuita para que 390.000 afiliados al régimen subsidiado elijan su centro de salud más cercano

El trámite del Modelo de Adscripción se realiza en línea o de forma presencial en la Subred Sur Occidente y define el punto habitual de atención

La gerente Subred Sur Occidente, Andrea Hurtado, explicó el Modelo de Adscripción asigna a cada usuario un equipo de salud con médico y auxiliar de enfermería para el seguimiento clínico y la continuidad del cuidado - crédito Secretaría de Salud
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Cerca de 390.000 usuarios del régimen subsidiado en Bogotá ya pueden elegir el centro de atención en salud más cercano a su residencia, gracias al Modelo de Adscripción implementado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

La medida, que abarca las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, representa un avance fundamental para garantizar una atención médica más cercana, personalizada y continua para los afiliados a las EPS Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud.

La estrategia, parte del Modelo de Salud MAS Bienestar, ofrece a los usuarios la posibilidad de seleccionar la sede de la Subred Sur Occidente que mejor se ajuste a sus necesidades y ubicación. Una vez realizada la elección, esa sede se convierte en su punto habitual para acceder a servicios de medicina general, odontología, enfermería y laboratorio clínico.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el objetivo es brindar atención integral, reducir tiempos de espera, evitar remisiones innecesarias y facilitar diagnósticos oportunos cerca del hogar.

El Modelo de Adscripción de la Subred Sur Occidente opera en Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda para afiliados de Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud - crédito Secretaría de Salud
El Modelo de Adscripción de la Subred Sur Occidente opera en Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda para afiliados de Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud - crédito Secretaría de Salud

¿Cómo funciona el Modelo de Adscripción y a quiénes beneficia?

El Modelo de Adscripción permite que cada usuario del régimen subsidiado elija libremente su centro de salud u hospital dentro de la red de la Subred Sur Occidente. A partir de ese momento, contará con un equipo de salud conformado por un médico y un auxiliar de enfermería, responsables de su seguimiento clínico, la continuidad del cuidado y la orientación durante todo el proceso de atención.

Cuando sea necesario, el paciente podrá acceder a la red de Servicios Especializados Resolutivos (SER), lo que garantiza atención especializada y más integral. La gerente de la Subred Sur Occidente, Andrea Hurtado, precisó que:

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“Con el Modelo de Adscripción queremos que nuestros usuarios tengan una atención más cercana, humana y continua. Al elegir su centro de salud contarán con un equipo que conocerá su historia clínica y los acompañará durante todo su proceso de atención”.

El Modelo de Adscripción asigna a cada usuario un equipo de salud con médico y auxiliar de enfermería para el seguimiento clínico y la continuidad del cuidado - crédito Secretaría de Salud Bogotá
El Modelo de Adscripción asigna a cada usuario un equipo de salud con médico y auxiliar de enfermería para el seguimiento clínico y la continuidad del cuidado - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Hurtado, además agregó que, el propósito es que los usuarios reciban atención en la sede más conveniente para su domicilio o facilidad de acceso, fortaleciendo la atención primaria, la prevención y el seguimiento oportuno.

Requisitos y proceso para elegir su centro de atención

Para acceder a este beneficio, los usuarios deben estar afiliados a una de las EPS habilitadas y encontrarse dentro de la base de datos asignada a la Subred Sur Occidente. El proceso de inscripción es gratuito y puede realizarse en línea a través del formulario oficial disponible en https://adscripciones.subredsuroccidente.gov.co/adscripciones.

También es posible recibir acompañamiento presencial en cualquiera de los centros de salud u hospitales de la Subred, donde el personal de Atención al Usuario orientará sobre el proceso. Al momento de diligenciar el formulario, es fundamental tener presente:

  • Tipo y número de documento de identificación: debe seleccionarse y digitarse exactamente como aparece en el documento, sin comas, puntos ni espacios.
  • Dirección actual de residencia: ingresar siguiendo la estructura oficial de nomenclatura urbana (tipo de vía, número, complemento interno si aplica).
  • Localidad y barrio: seleccionar correctamente para que el sistema despliegue las sedes disponibles en su zona.
  • Números de contacto: registrar un teléfono principal y uno alterno, sin caracteres adicionales, para facilitar la comunicación.
  • Selección de la sede primaria: solo se mostrarán las sedes con cupo disponible según la EPS. Si la preferida no tiene cupos, podrá escoger otra.
  • Estado de salud: indicar si presenta alguna enfermedad diagnosticada y seleccionar el diagnóstico en caso afirmativo, de acuerdo con lo informado por su médico.
La estrategia del modelo MAS Bienestar permite seleccionar una sede habitual para acceder a medicina general, odontología, enfermería y laboratorio clínico - crédito Secretaría de Salud

Los datos solo aparecerán en la aplicación si están en la base de pacientes asignados por la EPS. En caso de dificultades técnicas o dudas, se puede acudir a los puntos de atención presencial para recibir asistencia.

Impacto en la atención y beneficios para los usuarios

Con la implementación del Modelo de Adscripción, los usuarios del régimen subsidiado podrán experimentar una atención más cercana y resolutiva, accediendo a equipos médicos que darán seguimiento continuo a su salud, lo que facilita la prevención de enfermedades y la detección temprana de necesidades clínicas.

El modelo también busca fortalecer la confianza y la relación entre los equipos de salud y la comunidad, reduciendo la fragmentación en la atención y mejorando los resultados en salud.

“Avanzamos hacia una atención más resolutiva, donde cada persona puede recibir atención en la sede más cercana y contar con un equipo de referencia que acompaña cada paso del proceso de salud”, destacó David Peñuela, director de Servicios Ambulatorios de la Subred Sur Occidente.

La articulación con los Servicios Especializados Resolutivos (SER) permite que, en caso de requerir atención por especialistas o ayudas diagnósticas, el usuario sea atendido sin largos desplazamientos ni demoras innecesarias.

Finalmente, quienes no realicen la elección de sede serán asignados automáticamente según la disponibilidad de cupos y la capacidad instalada de cada centro.

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