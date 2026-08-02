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Bogotá buscará consolidarse como capital referente del café: Concejo aprueba ruta de incentivos para productores y baristas

La iniciativa, contenida en el proyecto de acuerdo 726 de 2025, obliga a la administración distrital a implementar un circuito que conecte establecimientos y recorridos con el turismo y la proyección nacional e internacional

El Concejo dio luz verde al acuerdo 726 de 2025, que incluye formación, crédito y apoyo a mipymes para posicionar a la capital como destino cafetero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El Concejo dio luz verde al acuerdo 726 de 2025, que incluye formación, crédito y apoyo a mipymes para posicionar a la capital como destino cafetero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Concejo de Bogotá aprobó en último debate el proyecto de acuerdo 726 de 2025, una iniciativa que impulsará a la capital como nuevo referente del café en Colombia.

La medida, promovida por el concejal Julián Sastoque, establece la creación de la Ruta del Café de Bogotá, así como una batería de incentivos y apoyos destinados a fortalecer a productores, tostadores, baristas, emprendedores y mipymes del sector.

La aprobación de la Ruta del Café marcará un momento clave para la industria del café en la ciudad. El acuerdo, ahora de cumplimiento obligatorio para la administración distrital, eleva al sector cafetero a la categoría de estratégico, con acciones que abarcan desde la formación de talento hasta el acceso a crédito, formación en marketing digital y ruedas de negocio.

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El Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico serán los encargados de coordinar la implementación de la Ruta y de conectar directamente a los actores locales con el turismo experiencial y la proyección nacional e internacional de Bogotá como destino cafetero.

El proyecto del concejal Julián Sastoque obliga a la administración distrital a impulsar capacitación, marketing digital, ferias y ruedas de negocio para la cadena cafetera - crédito @ConcejoDeBogota/X
El proyecto del concejal Julián Sastoque obliga a la administración distrital a impulsar capacitación, marketing digital, ferias y ruedas de negocio para la cadena cafetera - crédito @ConcejoDeBogota/X

El objetivo, según el cabildante es: convertir a Bogotá en un epicentro de cultura, economía e innovación en torno al café, con beneficios para el empleo, el turismo y la economía local.

Reconocimiento e impulso a la industria cafetera

El proyecto aprobado reconoce el papel de los emprendimientos familiares, campesinos y comunitarios y de las Mipymes dedicadas a la transformación, comercialización, distribución y consumo de productos derivados del café. Estos actores podrán acceder a asistencia técnica para formalización, gestión administrativa y financiera, orientación jurídica, sostenibilidad, innovación, e-commerce y marketing digital.

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La administración distrital también promoverá la formación de baristas y catadores, facilitando alianzas con instituciones de educación superior y centros tecnológicos para fortalecer la oferta de capacitación y profesionalización en el sector.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la promoción de la responsabilidad social empresarial en la cadena de valor del café. El acuerdo contempla acciones afirmativas para la inclusión de mujeres, jóvenes emprendedores y población rural, así como incentivos para el cooperativismo, el empleo digno y la formalización laboral. También facilita la participación de los productores y comercializadores en ferias, festivales y ruedas de negocio, abriendo nuevos canales de comercialización tanto en el mercado local como en el ámbito nacional.

obre los departamentos en los que se hospedaron entre septiembre y octubre, los que concentraron la mayor participación fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar. Foto: Wikimedia Commons / @JosCuevasc
El proyecto reconoce a emprendimientos familiares, campesinos y comunitarios, así como a las MIPYMES del café, con asistencia técnica y apoyo para formalización - crédito @JosCuevasc/Wikimedia Commons

La Ruta del Café de Bogotá

La creación de la Ruta del Café es el componente más visible del acuerdo. Bajo la coordinación del Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Ruta articulará establecimientos, recorridos, ferias, festivales, capacitación para baristas y catadores, y actividades de divulgación en torno a la cultura cafetera.

Este circuito permitirá que ciudadanos y visitantes vivan experiencias únicas, conectándose directamente con productores, tostadores y especialistas del café. Además, la Ruta podrá incorporarse como atractivo en grandes eventos de ciudad, como el Festival de Verano de Bogotá.

El acuerdo establece que toda la cadena productiva del café será apoyada con acceso a líneas de crédito, orientación en formalización, ruedas de negocio y estrategias para la participación en ferias. También se impulsará la economía circular mediante el aprovechamiento de subproductos y residuos del café, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la innovación en nuevos productos y servicios.

La administración distrital promoverá la formación de baristas y catadores mediante alianzas con instituciones de educación superior y centros tecnológicos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La administración distrital promoverá la formación de baristas y catadores mediante alianzas con instituciones de educación superior y centros tecnológicos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Innovación, sostenibilidad y alianzas

La administración distrital fomentará procesos de investigación e innovación en articulación con universidades, centros especializados y el sector privado, para fortalecer la calidad y competitividad de los productos y servicios derivados del café en la ciudad.

El acuerdo también prevé la creación de alianzas público-privadas y público-comunitarias para la adquisición de suministros, la formación de talento y la inclusión de criterios de equidad de género, empleo digno y sostenibilidad en toda la cadena de valor.

De acuerdo con el texto aprobado, la administración tendrá un plazo de doce meses para reglamentar y poner en marcha las disposiciones del acuerdo. Entre las metas establecidas figuran la difusión de información sobre organización cooperativa para los trabajadores y emprendedores cafeteros y la articulación con la Región Metropolitana para incorporar al sector cafetero en políticas de innovación, desarrollo tecnológico, sostenibilidad y competitividad.

La Ruta del Café articulará establecimientos, recorridos, ferias, festivales y actividades de cultura cafetera bajo la coordinación del Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico - crédito Luisa Gonzalez/Archivo/REUTERS
La Ruta del Café articulará establecimientos, recorridos, ferias, festivales y actividades de cultura cafetera bajo la coordinación del Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico - crédito Luisa Gonzalez/Archivo/REUTERS

El concejal Julián Sastoque, autor de la iniciativa, destacó que la Ruta del Café y el paquete de incentivos aprobados “reconocen el talento y el esfuerzo de cientos de emprendedores y familias que hacen del café un motor de desarrollo en la ciudad”.

Con la aprobación de este acuerdo, Bogotá avanza en consolidarse como una ciudad que apuesta por el café no solo como bebida, sino como motor de empleo, innovación y turismo, abriendo oportunidades para los actores que integran toda la cadena de valor y posicionando a la capital como territorio cafetero de referencia en el país.

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