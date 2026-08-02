Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ciudadano denunció que el conductor del Chevrolet Spark azul prestó servicios de transporte bajo los efectos de la marihuana: “Teníamos demasiado miedo”

El conductor, al parecer, había consumo marihuana. Manejó a altas velocidades, no respetó señales de tránsito y evitó puntos de control

El concejal solicitó a las autoridades investigar al conductor del Chevrolet Spark azul y analizar las fallas en sistemas de control - crédito Prensa Juan David Quintero
Guardar

Un ciudadano hizo una denuncia que involucra al vehículo particular marca Chevrolet Spark de color azul que recientemente fue utilizado para subir por un puente peatonal en la calle 26 en Bogotá. De acuerdo con el denunciante, al parecer, ese vehículo, de placas ZIX 013, fue utilizado para prestar servicios de transporte en la plataforma Didi.

De acuerdo con las autoridades, el propietario del carro –que fue inmovilizado– fue identificado como Edward Figueredo. Sin embargo, el ciudadano negó haber estado manejando cuando se presentó el incidente del puente peatonal; en diálogo con 6AM aseguró que un desconocido tomó el control del vehículo y realizó la peligrosa maniobra.

PUBLICIDAD

Luego de que la prensa y las autoridades dieran a conocer los hechos, surgió una denuncia de un ciudadano que aseguró haber viajado en ese carro tras solicitar un servicio de transporte a través de la plataforma Didi.

El Spark azul de placas ZIX013 fue inmovilizado por las autoridades de tránsito en Cajicá y será trasladado a patios mientras avanzan las investigaciones por las maniobras de alto riesgo registradas en Bogotá - crédito @JD_Quintero
El Spark azul de placas ZIX 013 fue inmovilizado por las autoridades de tránsito - crédito @JD_Quintero/X

El problema no es que el vehículo fuera utilizado para el traslado de usuarios. De acuerdo con el denunciante, el conductor que lo recogió –identificado como Gustavo en el aplicativo–, al parecer, estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Los hechos se presentaron el sábado 25 de julio en horas de la madrugada.

En el recorrido estuvimos un poco nerviosos (el denunciante y su pareja), debido a que desde que nos recogió olía muy fuerte a marihuana. Luego, pensamos que era por la zona donde nos había recogido, que fue por la zona del Virrey. Sin embargo, el olor muy fuerte se mantuvo hasta el final de nuestro viaje (...). En el trayecto, el conductor se veía demasiado nervioso y actuaba demasiado en extremo. Parecía estar bajo los efectos de una sustancia alucinógena”, detalló el ciudadano a Noti Bogotá, absteniéndose de revelar su identidad.

PUBLICIDAD

Según su relato, en varias oportunidades pasaron por retenes de la Policía de Tránsito, pero el conductor aceleraba para evitar ser detenido por las autoridades en las zonas de control.

En el recorrido, el ciudadano se puso en contacto con un amigo, al que le compartió su ubicación en tiempo real y los datos que aparecían en la plataforma sobre el conductor. “Bro, puedes estar pendiente de mi ubi. El man lo siento raro, el del Uber”, escribió.

El ciudadano se quejó del estado en el que se encontraba el conductor del Chevrolet Spark azul y advirtió a un allegado - crédito prensa concejal Juan David Quintero
El ciudadano se quejó del estado en el que se encontraba el conductor del Chevrolet Spark azul y advirtió a un allegado - crédito prensa concejal Juan David Quintero

De igual manera, junto con su novia ideó un plan para salir del carro, debido al miedo que sentían de que, por el estado en el que se encontraba el conductor, se vieran afectados en su integridad o en su vida. “Teníamos demasiado miedo de estar en el carro”, dijo.

Su plan era salir apenas el carro se detuviera en algún semáforo en rojo. Sin embargo, eso nunca pasó, puesto que el sujeto, al parecer, no respetó la señalización roja de los semáforos, así como tampoco acató las señales de alto de las calles y continuó con el recorrido.

“No tuvimos la oportunidad de salir por esta misma razón y por eso mismo hago tanto la denuncia pública, así como se hizo la respectiva denuncia en el aplicativo del servicio particular”, detalló.

Tras lo ocurrido, el ciudadano reportó lo sucedido a Didi. La plataforma informó que tomó medidas para resolver el reporte y cerró el caso. Además, se negó a compartir detalles de la cuenta que reportó por “motivos de privacidad”. “Queremos que sepas que nos tomamos muy en serio todos los reportes de seguridad. Cualquier incidente de este tipo se investiga a fondo y puede llevar a la suspensión temporal o permanente de la cuenta que haya transgredido nuestros términos y condiciones”, precisó.

Aplicación de teléfono móvil transporte-Colombia
Didi no proporcionó detalles de la cuenta que el ciudadano denunció - crédito AFP

El concejal Juan David Quintero se pronunció sobre la denuncia que hizo el ciudadano y solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes al respecto. Además, indicó que los hechos pondrían en evidencia las falencias de los sistemas de control de las autoridades.

Esto representa una clara advertencia de cómo todos los sistemas de control de las autoridades distritales, de las autoridades de tránsito, pero también de las aplicaciones, está fallando. ¿Quiénes son este tipo de personas que tenemos en esta sociedad? ¿Qué incentivos estamos teniendo para que estos malos comportamientos se vuelvan la norma?”, cuestionó.

Temas Relacionados

Chevrolet Spark azulMarihuanaSustancias psicoactivasDidiColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro reaccionó ante anuncio de tutela en su contra por parte del abogado de Angie Rodríguez: “No la volveré a molestar con su salud”

El Gobierno declaró insubsistente a la funcionaria. El jurista Wilson Ruiz Orejuela aseguró que esa acción constituye una violación a sus derechos fundamentales y laborales

Petro reaccionó ante anuncio de tutela en su contra por parte del abogado de Angie Rodríguez: “No la volveré a molestar con su salud”

Junior vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo online del partido en el Romelio Martínez

El bicampeón de Colombia recibirá en Barranquilla al equipo dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, que llega a la capital atlanticense con la necesidad de sumar los tres puntos

Junior vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo online del partido en el Romelio Martínez

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

El actor de ‘La Mujer Prohibida’ explicó el final de su matrimonio con una metáfora sobre caminos distintos, descartó entrar en polémicas por rumores de infidelidad y contó que hoy mantienen un vínculo cercano enfocado en sus hijas

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

El entrenador fue protagonista de una polémica acción en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, donde detuvo el partido algunos minutos por la supuesta agresión al rostro

Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

Medellín celebró en el último minuto por la Liga BetPlay: superó al Deportivo Cali por 1-0 en el Atanasio Girardot

Diego Moreno colocó el tanto en el tiempo de reposición y le dio los tres puntos al Poderoso, que cuenta con puntaje perfecto en dos jornadas del campeonato

Medellín celebró en el último minuto por la Liga BetPlay: superó al Deportivo Cali por 1-0 en el Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Esperanza Gómez compartió sus impresiones sobre los cambios en la industria del entretenimiento adulto: “Las porn star hace rato se acabaron”

Feid llevó “A Xon De Que” al show de Jimmy Fallon y anunció un nuevo trabajo discográfico

J Balvin le rinde tributo a su mascota fallecida en el videoclip de “Dalmation”

Aterciopelados habló de los 30 años de ‘La Pipa de La Paz’ y algunos invitados para su concierto en el Movistar Arena

Deportes

Junior vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo online del partido en el Romelio Martínez

Junior vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo online del partido en el Romelio Martínez

Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, hizo un “show” en la Primera B: fingió un codazo en partido ante Real Santander

Medellín celebró en el último minuto por la Liga BetPlay: superó al Deportivo Cali por 1-0 en el Atanasio Girardot

Franco Fagúndez desea quedarse en Santa Fe, pero reveló un problema con su contrato: “Que sea lo que quiera el destino”

Faustino Asprilla le dedicó unas palabras a Franco Baresi tras su fallecimiento: “Hasta siempre”