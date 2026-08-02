Ciudadano denunció que el conductor del Chevrolet Spark azul prestó servicios de transporte bajo los efectos de la marihuana: “Teníamos demasiado miedo”

El concejal solicitó a las autoridades investigar al conductor del Chevrolet Spark azul y analizar las fallas en sistemas de control - crédito Prensa Juan David Quintero

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Un ciudadano hizo una denuncia que involucra al vehículo particular marca Chevrolet Spark de color azul que recientemente fue utilizado para subir por un puente peatonal en la calle 26 en Bogotá. De acuerdo con el denunciante, al parecer, ese vehículo, de placas ZIX 013, fue utilizado para prestar servicios de transporte en la plataforma Didi.

De acuerdo con las autoridades, el propietario del carro –que fue inmovilizado– fue identificado como Edward Figueredo. Sin embargo, el ciudadano negó haber estado manejando cuando se presentó el incidente del puente peatonal; en diálogo con 6AM aseguró que un desconocido tomó el control del vehículo y realizó la peligrosa maniobra.

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Luego de que la prensa y las autoridades dieran a conocer los hechos, surgió una denuncia de un ciudadano que aseguró haber viajado en ese carro tras solicitar un servicio de transporte a través de la plataforma Didi.

El Spark azul de placas ZIX 013 fue inmovilizado por las autoridades de tránsito - crédito @JD_Quintero/X

El problema no es que el vehículo fuera utilizado para el traslado de usuarios. De acuerdo con el denunciante, el conductor que lo recogió –identificado como Gustavo en el aplicativo–, al parecer, estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Los hechos se presentaron el sábado 25 de julio en horas de la madrugada.

“En el recorrido estuvimos un poco nerviosos (el denunciante y su pareja), debido a que desde que nos recogió olía muy fuerte a marihuana. Luego, pensamos que era por la zona donde nos había recogido, que fue por la zona del Virrey. Sin embargo, el olor muy fuerte se mantuvo hasta el final de nuestro viaje (...). En el trayecto, el conductor se veía demasiado nervioso y actuaba demasiado en extremo. Parecía estar bajo los efectos de una sustancia alucinógena”, detalló el ciudadano a Noti Bogotá, absteniéndose de revelar su identidad.

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Según su relato, en varias oportunidades pasaron por retenes de la Policía de Tránsito, pero el conductor aceleraba para evitar ser detenido por las autoridades en las zonas de control.

En el recorrido, el ciudadano se puso en contacto con un amigo, al que le compartió su ubicación en tiempo real y los datos que aparecían en la plataforma sobre el conductor. “Bro, puedes estar pendiente de mi ubi. El man lo siento raro, el del Uber”, escribió.

El ciudadano se quejó del estado en el que se encontraba el conductor del Chevrolet Spark azul y advirtió a un allegado - crédito prensa concejal Juan David Quintero

De igual manera, junto con su novia ideó un plan para salir del carro, debido al miedo que sentían de que, por el estado en el que se encontraba el conductor, se vieran afectados en su integridad o en su vida. “Teníamos demasiado miedo de estar en el carro”, dijo.

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Su plan era salir apenas el carro se detuviera en algún semáforo en rojo. Sin embargo, eso nunca pasó, puesto que el sujeto, al parecer, no respetó la señalización roja de los semáforos, así como tampoco acató las señales de alto de las calles y continuó con el recorrido.

“No tuvimos la oportunidad de salir por esta misma razón y por eso mismo hago tanto la denuncia pública, así como se hizo la respectiva denuncia en el aplicativo del servicio particular”, detalló.

Tras lo ocurrido, el ciudadano reportó lo sucedido a Didi. La plataforma informó que tomó medidas para resolver el reporte y cerró el caso. Además, se negó a compartir detalles de la cuenta que reportó por “motivos de privacidad”. “Queremos que sepas que nos tomamos muy en serio todos los reportes de seguridad. Cualquier incidente de este tipo se investiga a fondo y puede llevar a la suspensión temporal o permanente de la cuenta que haya transgredido nuestros términos y condiciones”, precisó.

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Didi no proporcionó detalles de la cuenta que el ciudadano denunció - crédito AFP

El concejal Juan David Quintero se pronunció sobre la denuncia que hizo el ciudadano y solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes al respecto. Además, indicó que los hechos pondrían en evidencia las falencias de los sistemas de control de las autoridades.

“Esto representa una clara advertencia de cómo todos los sistemas de control de las autoridades distritales, de las autoridades de tránsito, pero también de las aplicaciones, está fallando. ¿Quiénes son este tipo de personas que tenemos en esta sociedad? ¿Qué incentivos estamos teniendo para que estos malos comportamientos se vuelvan la norma?”, cuestionó.