Santa Fe vs. Once Caldas: hora y dónde ver el duelo estelar entre cardenales y albos por Liga BetPlay

Santa Fe y Once Caldas jugarán uno de los duelos destacados de la segunda jornada de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

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La Liga BetPlay avanza a toda marcha en el inicio del segundo semestre, el cual promete ser emocionante, con un calendario estrecho porque regresan los cuadrangulares, las finales de la Copa Colombia y la actividad de dos clubes en torneos internacionales.

Santa Fe, que disputa la Copa Sudamericana, ahora se verá con el Once Caldas, uno de los clubes llamados a ser protagonista en el campeonato colombiano por su proceso y el deseo de, por fin, llegar a una final y pelear por el título que le es esquivo desde 2010, cuando consiguió su cuarta estrella.

De otro lado, el Rojo ya sabe que tendrá un rival complicado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que también le servirá para tomar revancha porque el rival, River Plate, eliminó al club de dos certámenes en 2016, 2018 y 2021, por lo que será una oportunidad para dejarlo afuera del certamen.

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Hora y dónde ver Santa Fe vs. Once Caldas

Los santafereños llegarán a la segunda fecha del campeonato colombiano con la obligación de sumar los tres puntos por la caída de la primera jornada, además de que contará con el apoyo de su gente para vencer a un rival complicado y no tienen problema con la altura.

El encuentro entre Santa Fe y Once Caldas será el domingo 2 de agosto, desde las 8:00 p. m., y se verá a través de los canales de Win+ Fútbol, en los cableoperadores de todo el país, además de su plataforma Win Play para sus suscriptores que quieran verlo en cualquier dispositivo.

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Santa Fe viene de golear al Caracas en Barquisimeto por 3-0 en la Copa Sudamericana - crédito @SantaFe/X

Dicho compromiso se disputará en el estadio El Campín, donde se espera una buena cantidad de público porque es el debut en el torneo por parte de los cardenales, pese a que no tuvo mucho público en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante el Caracas FC.

Once Caldas quiere el triunfo para ser líder de la Liga BetPlay, pues tiene tres puntos y una diferencia de gol de +4, luego de golear al Cúcuta Deportivo por 5-1 en el estadio Palogrande de Manizales, donde algunos aficionados del visitante acusaron al club de amaño por el marcador, lo cual desmintió de manera categórica.

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Cúcuta levantó sospechas de amaño por la goleada 5-1 ante Once Caldas en Manizales, por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Por su parte, Santa Fe necesita el triunfo porque perdió en el debut ante Águilas Doradas por 2-1 en el Cincuentenario, donde no mostró su mejor imagen, pero consolidó la nómina en los playoffs de la Copa Sudamericana y quiere el mismo efecto en el ámbito local.

El último refuerzo del Blanco

El portero venezolano Jesús David Camargo Villafañe se sumó a los entrenamientos de Once Caldas para afrontar la Liga BetPlay II 2026 y la Copa BetPlay, tras llegar procedente del Deportivo Táchira. La dirigencia confirmó al diario La Patria que fue el último jugador en integrarse al plantel de pretemporada.

Entre las incorporaciones para este semestre también están Andrés Correa, Daniel Londoño, Daniel Marmolejo, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres y Andrés Colorado. En el listado de salidas figuran Déinner Quiñones y Kevin Cuesta por vencimiento de contrato, además de Kevin Tamayo y Luis ‘Niche’ Sánchez por falta de acuerdo para continuar.

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Once Caldas es líder de la Liga BetPlay II-2026 por su goleada 5-1 contra Cúcuta Deportivo - crédito Once Caldas

También dejaron el club James Aguirre, que pasó a Millonarios a préstamo, Robert Mejía, que se marchó al fútbol ruso, e Iván Rojas, que se fue a Águilas. Según el reglamento, el club puede inscribir 25 jugadores profesionales y 5 jóvenes, y debe llevar dos menores sub-20 por partido cuando la lista de emergentes pasa de 7 a 9.

El arranque del equipo incluyó dos goleadas: venció 5-1 a Cúcuta Deportivo en Palogrande por Liga y superó 6-0 a Envigado en la serie de dieciseisavos de final de Copa Colombia. En octavos, el rival será Alianza Valledupar.