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El Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 12,0% ante expectativas de aumento de la inflación

El banco central reconoció que hay indicadores positivos en materia económica, como la reducción del desempleo a nivel nacional, que se ubicó en un 8,0% en junio

Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
El Banco de la República espera lograr una senda decreciente de la inflación para 2027 - crédito Colprensa
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En una reunión llevada a cabo el 31 de julio de 2026, la junta directiva del Banco de la República decidió mantener en 12,0% la tasa de interés de política monetaria.

De acuerdo con un comunicado emitido por el banco central, la decisión se tomó en un contexto en el que la economía colombiana mostró mejores datos de actividad y empleo. En mayo, el Índice de Seguimiento de la Economía registró una variación anual de 4,1% y la tasa de desempleo en el agregado nacional se ubicó en un 8,0% en junio.

Sin embargo, estos indicadores positivos no son suficientes para reducir la tasa de interés. El Banco de la República explicó que la inflación total siguió aumentando en junio y llegó a 6,1%. El alza respondió al comportamiento de los alimentos y de los precios regulados.

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Por otro lado, en alimentos, la inflación anual subió a 6,8%. En regulados alcanzó 5,9%, mientras la inflación básica, que excluye ambos componentes, se mantuvo estable en 6,0%.

“Las expectativas de inflación de los analistas económicos para diciembre de 2026 y de 2027, según la encuesta realizada en julio, mostraron aumentos situándose en 6,6% y 5,0% respectivamente. Las expectativas derivadas del mercado de deuda pública permanecen por encima de 6,0% para todos los plazos”, añadió.

En ese sentido, la junta directiva concluyó que es necesario mantener la tasa de interés inalterada con el fin de continuar con los esfuerzos de reducir la inflación para 2027. “Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible”, aclaró.

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