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Más de 40 hospitales públicos de Antioquia suspenderán sus servicios ambulatorios a los afiliados del Fomag: esta es la razón

La medida, anunciada para 1 de agosto de 2026, excluye las emergencias y los procedimientos inmediatos, y se aplicará hasta que se firmen acuerdos de la vigencia y se salden cuentas atrasadas

Más del 40% de los docentes afiliados al FOMAG supera los 60 años, aumentando los riesgos médicos - crédito Fomag
La suspensión en Antioquia afectará a cerca de 100.000 usuarios del Fomag entre docentes, jubilados y beneficiarios del magisterio- crédito Fomag
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El anuncio de la suspensión de servicios ambulatorios no urgentes en 46 hospitales públicos de Antioquia afecta a cerca de 97.000 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), según confirmó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa).

La medida entra en vigor el 1 de agosto de 2026 y responde a la ausencia de contratos y pagos pendientes con los centros de salud.

La decisión fue tomada luego de que transcurriera más de medio año sin que el Fomag concretara acuerdos formales con los hospitales públicos del departamento para la vigencia 2026.

Las instituciones explican que, pese a la falta de respaldo contractual y financiero, continuaron atendiendo a docentes y beneficiarios durante varios meses. Sin embargo, la situación se volvió insostenible ante la ausencia de recursos, lo que llevó a la suspensión temporal de la atención no prioritaria.

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- crédito Fomag
Los hospitales públicos mantendrán en Antioquia la atención de urgencias y los procedimientos necesarios para proteger la vida o la integridad de los pacientes del Fomag - crédito Fomag

Por qué los hospitales públicos suspenden servicios a los docentes

Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la organización, afirmó: “Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora y al FOMAG para que estos contratos se firmen inmediatamente y para que también le hagan los pagos pendientes a la red pública hospitalaria”.

El conflicto surge por la ausencia de contratos que respalden la prestación de los servicios y por la falta de pago de obligaciones financieras ya vencidas, lo que ha puesto en jaque el funcionamiento de los hospitales públicos en Antioquia.

Desde AESA se dejó claro que la suspensión se mantendrá hasta que se establezca un espacio real de concertación y se logren acuerdos para la atención sanitaria y el pago paulatino de la deuda.

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La medida afectará hospitales en municipios clave como Girardota, La Estrella, Copacabana y Barbosa en el Valle de Aburrá, además de centros en La Ceja, San Pedro de los Milagros, Jericó, Segovia, Andes, Amagá y Santa Rosa de Osos. La decisión refleja el alcance del problema en toda la red de salud pública del departamento.

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