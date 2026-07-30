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‘Influencer’ hizo un top 5 de las propuestas “más absurdas” que han sido presentadas ante el nuevo congreso: “Una semana anticomunista en los colegios”

Propuestas controvertidas de los nuevos congresistas colombianos han generado debate nacional tras apenas diez días de iniciado el periodo legislativo

En menos de dos semanas desde la posesión del nuevo Congreso en Colombia, varias iniciativas legislativas ya provocaron polémica pública, destacando por su contenido inusual y el escepticismo que han despertado entre analistas y ciudadanos - crédito the_roldan9 / TikTok

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El pasado 20 de julio de 2026, se posesionaron los nuevos congresistas de Colombia. A pocos días de iniciar el mandato de cuatro años, varias propuestas legislativas ya generaron controversia en la opinión pública y en las redes sociales.

Santiago Roldán, politólogo y creador de contenido conocido como the_roldan9, elaboró un listado con cinco propuestas que, en su opinión, representan los planteamientos más insólitos de esta legislatura.

Según Roldán: “Arrancó una nueva legislatura y nuestros congresistas ya empezaron a lucirse”. Su análisis inició con una iniciativa presentada por el congresista Daniel Briceño, quien, tras haber hecho carrera como supuesto veedor, propuso eliminar la Veeduría de Bogotá.

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A solo diez días del inicio del nuevo Congreso en Colombia, cinco propuestas legislativas ya causaron polémica y críticas en redes sociales - crédito the_roldan9 / TikTok
A solo diez días del inicio del nuevo Congreso en Colombia, cinco propuestas legislativas ya causaron polémica y críticas en redes sociales - crédito the_roldan9 / TikTok

Roldán señaló: “Dice que duplica funciones, lo cual es falso. La Contraloría y la Personería castigan el daño después. La veeduría es la única que lo previene antes”.

Además, recordó que intentos similares fracasaron en 2013 y 2022.

En el cuarto lugar de su lista, Roldán mencionó a Aída Zabaleta, que radicó tres proyectos de ley de corte punitivo en un solo día. El más polémico propone enviar a adolescentes desde los catorce años a cárceles de adultos. Roldán adviertió que: “Eso ya se intentó en el pasado y se hundió, y choca con la Convención de los Derechos del Niño que Colombia ya firmó”.

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La tercera propuesta destacada por Roldán es la de instaurar la cadena perpetua para violadores de menores. Sobre esto, afirmó: “Suena bien, pero eso ya se aprobó en 2020 y la Corte lo declaró inconstitucional en 2021 en la sentencia C294, porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua. Insistir en eso es reciclar los titulares del pasado”.

El segundo lugar lo ocupó el proyecto del senador Germán Rodríguez, quien sugirió permitir que los militares en servicio activo puedan votar. Roldán dijo: “Dice que impedirlo es discriminarlos, pero esa prohibición está en la Constitución por una razón: las fuerzas militares funcionan bajo mando y obediencia. Permitir el voto dentro de esa estructura abre la puerta a presiones y a que los superiores terminen orientando políticamente a la tropa”.

- crédito Daniel F. Briceño/Facebook
Primeras propuestas del nuevo Congreso colombiano generan controversia y debate público - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

Encabezando el ranking, Roldán ubicó la propuesta del senador Alejandro Bermeo, al plantear crear una “semana anticomunista” en los colegios. El politólogo señaló que “convertir el anticomunismo en política oficial no es una inocente actividad escolar, es revivir el lenguaje que en este país ya sirvió para perseguir y justificar la violencia”.

Según Roldán, todas estas iniciativas “tienen algo en común: no van a ser aprobadas como leyes”. Para él: “O es puro show para redes o es incompetencia y desconocimiento. En los dos casos, nos están intentando ver la cara”.

Las reacciones en redes sociales frente a la labor de ciertos congresistas muestran una variedad de posturas. Para algunos usuarios, la calidad de las propuestas no es el problema: “Todas excelentes... que usted sea de izquierda es otra cosa hermano”, resaltó un comentario que separa la ideología de la gestión legislativa.

Las opiniones divididas en redes sociales reflejan el nivel de exigencia ciudadana hacia los congresistas y el debate sobre la calidad y pertinencia de sus propuestas - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Las opiniones divididas en redes sociales reflejan el nivel de exigencia ciudadana hacia los congresistas y el debate sobre la calidad y pertinencia de sus propuestas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Otros cuestionaron la preparación de quienes ocupan curules: “Uno como llega al congreso sin leerse la constitución? Que vergüenza”, lamentó una usuaria, mientras que otro internauta rescató un punto positivo: “Bro lo de los niños de 14 lo veo que una de las mejores”.

La institucionalidad de las propuestas también fue tema de debate. “Raro que todo lo que propongan sea institucional, y no veo criticando que quieran modificar la constitución”, expresó un usuario. La expectativa sobre el perfil técnico del gobierno apareció en tono irónico: “Pero si este era el gobierno más técnico de la historia”.

Las sospechas sobre parcialidad política no faltaron: “Serán malas porque ninguno es petrista?”, se preguntó una voz. Finalmente, otra crítica apuntó a la repetición y falta de rigor: “O sea entran al congreso a radicar leyes que ya fueron radicadas y declaradas inconstitucionales además que no se leen los tratados que Colombia ya firmó?, ganándose 40 millones y con un equipo de trabajo”.

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