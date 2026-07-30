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Fotógrafa furiosa con uno de los creadores de Rappi por particular oferta de empleo: “La gente es bien conchuda”

La artista le recordó al empresario las denuncias por precarización laboral que han sido objeto de investigación en años pasados

Declaraciones de la fotógrafa Paula D'Pablos - crédito @pauladpablos/IG

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La polémica sobre la precarización laboral en el sector creativo volvió a encenderse en Colombia tras una contundente crítica pública de la fotógrafa y artista Paula D’Pablos, y dirigida al empresario Andrés Bilbao, ampliamente conocido por ser cofundador de la plataforma de entregas Rappi.

El detonante fue una oferta de prácticas publicada por Bilbao en LinkedIn, en la que buscaba a un profesional del área audiovisual para colaborar en la producción de contenidos para sus redes sociales, dejando explícitamente claro que no habría remuneración económica a cambio de ese trabajo.

La publicación de Bilbao, que permaneció visible solo unas horas antes de ser borrada tras la oleada de reacciones negativas, decía: “Busco alguien con hambre de aprender. Y ganas de crecer a lo bestia. Si sos estudiante, practicante o querés intentarlo, leé esto. Estoy buscando un cineasta o profesional audiovisual que quiera ver de primera mano cómo funciona una organización como 30X por dentro, y meterle mano al contenido de mis redes. Ojo, esto no es pago. Si estás arrancando y te sirve más el portafolio que la plata ahorita mismo, comentá o taggeá a quien le pueda interesar”.

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La respuesta de Paula D’Pablos no se hizo esperar y fue contundente. A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la fotógrafa compartió su indignación, señalando que este tipo de ofertas reflejan una tendencia dañina y persistente en la industria creativa, donde el trabajo de jóvenes profesionales es frecuentemente desvalorizado.

“Oigan, la gente es muy conchuda. Yo no sé si ustedes conocen a Andrés Bilbao, el cofundador de Rappi, este tipo que hace videos como dando consejos a los empresarios. Pero este señor está buscando en LinkedIn en este momento una persona que quiera ser su practicante o su esclavo, no entendí muy bien, porque a él se le olvida que cuando uno estudia audiovisual uno tiene que invertir en equipos, en la carrera, en los transportes, en alimentación y en un montón de cosas que uno invierte para tener una mejor calidad de vida”, afirmó D’Pablos.

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La artista profundizó en las dificultades que enfrentan quienes se forman en áreas creativas, recordando que el costo de los estudios, los equipos y la vida diaria hacen insostenible trabajar sin recibir ningún tipo de reconocimiento económico.

“Cuando uno hace sus prácticas en una empresa, uno busca que al menos le reconozcan algo para uno poder sobrevivir, pa’ poder pagar si tiene un préstamo o pagar ciertas cosas o lo que debe, o poder tener equipos y demás. Pero este señor, a pesar de tener la plata, a pesar de tener los medios y los recursos, porque tiene empresas, quiere que le regalen el trabajo. Quiere todo regalado básicamente porque quiere que alguien le haga las prácticas audiovisuales en su empresa, asumiendo que porque es una experiencia muy chévere trabajar con él, pues uno debería regalar el trabajo”, sentenció la joven.

En sus historias, D’Pablos también hizo referencia al discurso motivacional que Bilbao comparte regularmente en redes sociales, enfocándose en la “pasión” y el “hambre de aprender” como principales motores para el desarrollo profesional.

“Ya entendí cuando él dice: ‘Busco a alguien con hambre’, porque realmente él se aprovecha de la necesidad de las personas. Y no está mal como aprovechar estas oportunidades, sino que el problema es que nada garantiza que después te contrate, pero sí garantiza que no contraten a otras personas porque él ya sabe que la gente regala su trabajo o porque lo hace gratis o porque para qué pagar si alguien más va a querer trabajar con él. Y el problema es que uno no paga el arriendo diciendo como: trabaje con uno en tres mil pavos, porque a nadie le importa al final”, puntualizó la fotógrafa.

Bilbao terminó por borrar la publicación de la oferta laboral en LinkedIn - crédito @pauladpablos/IG
Bilbao terminó por borrar la publicación de la oferta laboral en LinkedIn - crédito @pauladpablos/IG

D’Pablos insistió en que el voluntariado o las prácticas sin pago pueden ser válidas en contextos como organizaciones sociales o experiencias de aprendizaje donde el beneficio es principalmente formativo. No obstante, subrayó que la situación es diferente cuando se trata de empresarios con capacidad financiera suficiente para pagar salarios justos. “El problema sí está en que empresarios como este, que tienen los recursos económicos para reconocer el trabajo, para pagar, se queden pidiéndolo regalado porque hay personas que no cobran, porque hay personas que no saben el valor que tienen, buscar unas buenas prácticas pensando que estas ofertas de verdad son buenas cuando son malísimas”, declaró.

La polémica escaló en redes sociales, donde numerosos profesionales del sector creativo y usuarios anónimos se sumaron a las críticas a Bilbao, cuestionando la normalización de prácticas laborales sin remuneración en empresas tecnológicas y startups de alto perfil.

Una de las que reaccionó fue la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, que compartió desde su cuenta de X este mensaje: “Es uno de esos casos en los que la realidad supera incluso a la sátira más aguda. Parece un chiste, pero no lo es”.

La congresista a María Fernanda Carrascal se mostró de acuerdo con las críticas que expuso la fotógrafa - crédito @MafeCarrascal/X
La congresista a María Fernanda Carrascal se mostró de acuerdo con las críticas que expuso la fotógrafa - crédito @MafeCarrascal/X

“Aquí, la ideología del emprendimiento sirve para edulcorar la precariedad laboral absoluta: trabajo gratuito presentado como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Definitivamente, algunos millonarios lo quieren todo regalado”, concluyó la senadora.

El debate se extendió hacia la responsabilidad de los grandes empresarios en la generación de empleo digno y en el reconocimiento del trabajo calificado de jóvenes profesionales.

Los problemas de Rappi que recordó Paula D’Pablos

D’Pablos, además, recordó antecedentes de denuncias sobre condiciones laborales en Rappi y señaló que la precarización no es exclusiva de esta oferta puntual.

“No esperaba nada de él. O sea, ha explotado laboralmente a muchas personas en Rappi, en Latinoamérica. O sea, esa es una de las formas de explotación del siglo veintiuno, pueden ver este documental. Así que, bah. Pero pues sí hay que ser críticos con estas cosas y cuestionarlas, porque para él esos videos que hace romantizando la sumisión y romantizando cómo deberías actuar, qué debes hacer, pues son muy normales. Y es un coach que básicamente tiene un positivismo tóxico para venderle a la gente que si hace ciertas cosas va a tener una mejor calidad de vida”, concluyó en su arremetida D’Pablos.

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