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Este es el muro de los ‘cachones’ que revela a los infieles en Colombia: eligen su propio rey

Ubicado en Soledad, Atlántico, este lugar no solo incluye a miembros de la comunidad, sino a figuras del mundo del entretenimiento y la política

El Muro de los cachones se encuentra en una casa esquinera y una atracción de los carnavales - crédito captura de pantalla / Google Maps
El Muro de los cachones se encuentra en una casa esquinera y una atracción de los carnavales - crédito captura de pantalla / Google Maps
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En el municipio de Soledad, Atlántico, una pared pintada con colores vivos y nombres llamativos se ha transformado en un símbolo inusual de la vida local.

La llaman ‘la pared del cacho’ o ‘muro de los cachones’, y es el reflejo de una organización singular: la Asociación de Cachones de Soledad (Asocasol), fundada hace más de dos décadas por un grupo de amigos entre los que se destacan Camilo Barceló, Gerardo Vecino, José Zapata, Gerardo Martínez y Atenágoras Vega.

En este rincón del Caribe colombiano, los cachos, es decir, las infidelidades, han dejado de ser motivo de vergüenza para convertirse en fuente de bromas, carnaval y cohesión social. La pared, situada en el barrio Cruz de Mayo, se pinta de nuevo cada año, y en ella figuran los nombres de quienes, con humor, han decidido aceptar la infidelidad con dignidad.

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La pared del cacho
Allí se pueden encontrar nombres como el de Shakira o el Checo Acosta - crédito Wilson Sanmartin 'Paella'.

El origen de Asocasol se remonta a una parranda en la que, entre risas y música, el grupo decidió rendir homenaje a los amigos que habían sido engañados por sus parejas. La elección del Rey cachón se realiza durante la temporada de Carnaval, y la historia que se lleva el primer lugar suele ser tan creativa como inesperada. El año anterior, el título fue para un hombre que organizó un viaje para su novia y su supuesto primo, solo para descubrir que ambos partieron sin él.

Para ingresar a Asocasol, hay que cumplir reglas precisas: ser mayor de edad, presentar una fotocopia ampliada de la cédula, certificado de antecedentes penales y una carta de recomendación de un miembro activo. Esta estructura organizativa incluye junta directiva, presidente y secretario. Actualmente, más de 400 personas forman parte del colectivo, que se ha consolidado como una agrupación formal en el municipio.

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La pared del cacho no discrimina: en ella han incluido nombres de celebridades como Shakira, figuras del Carnaval como Checo Acosta, hasta políticos y músicos reconocidos. El sentido de inclusión va más allá, pues también se ha destinado un espacio para las mujeres cachonas, cuyos nombres se revelan en Carnaval tras una votación popular.

La pared del cacho
Hay catergorías y tipos de cachos en el mural - crédito Wilson Sanmartin 'Paella'.

El humor es la herramienta principal para transformar situaciones dolorosas en relatos colectivos. Así lo explicó la creadora de contenido Camila Gil a Pluralidad Z, quien desde la perspectiva antropológica resalta que la burla y la exageración cumplen una función social: “Aquí la burla y la exageración no buscan únicamente hacer reír, también permiten que una comunidad procese tensiones sociales y fortalezca su sentido de pertenencia”.

Durante el Carnaval, la asociación se encarga de elegir al Rey cachón y distinguir varias categorías, como cachos guapos, mansos, prósperos, consentidos, sin gracia, valientes e incluso internacionales.

La figura del Reverendo cachón también es parte de este ritual, ya que imita a un sacerdote y ofrece consejos a quienes han sufrido engaños amorosos, aportando un matiz de parodia religiosa a la experiencia.

La Pared del Cacho
Se elige un rey cachón durante las festividades de la ciudad - crédito Wilson Sanmartin 'Paella'.

Quienes se preguntan por el sentido de la asociación, encuentran que Asocasol no busca el conflicto ni la revancha, sino transformar la infidelidad en un motivo de celebración colectiva. En Soledad, este mural es hoy uno de los lugares más fotografiados durante el Carnaval y un ejemplo de cómo una experiencia dolorosa puede resignificarse a través del folclor y el humor caribeño.

En las redes las personas se han referido al particular mro, entre los comentarios más populares figuran: “Mero cachón hermano Cómo estás Qué me cuentas Que Dios te bendiga”, “Hombre sin cacho, hombre indefenso”, “Cómo hago para inscribir a un amigo” y “Me puedo inscribir en anonimo”.

Las celebraciones en torno al muro tienen lugar cada año entre el 9 y el 25 de enero durante las conocidas corralejas. El 20 es la fecha central.

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Muro de los chachosRey cachónPared de los cachosSoledad, AtlánticoColombia-Noticias

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