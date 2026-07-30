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Dos internos habrían fallecido en la cárcel de Ibagué en medio de un encuentro íntimo: esto se sabe

Las primeras inspecciones practicadas a los cuerpos detectaron signos de ahorcamiento. No obstante, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la causa definitiva de los fallecimientos

Cárcel de Picaleña, en Ibagué, presenta contagiados por covid-19
Dos muertos dentro del centro penitenciario de Ibagué: los reclusos sostenían un encuentro íntimo - crédito cárcel de Ibagué
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El hallazgo de dos internos sin vida en el bloque 7 del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (Coiba) generó alarma entre las autoridades penitenciarias y judiciales del Tolima. Los cuerpos fueron localizados tras un encuentro íntimo autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según Caracol Radio, un dragoneante del instituto acudió a la puerta del sitio tras finalizar el tiempo permitido para la visita. Al no recibir respuesta, decidió ingresar y fue entonces cuando encontró a ambos internos muertos.

Las primeras inspecciones practicadas a los cuerpos detectaron signos de ahorcamiento. No obstante, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la causa definitiva de los fallecimientos, tras la respectiva autopsia.

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El hecho ocurrió durante un encuentro íntimo previamente pactado y autorizado para Mariana Muñoz Vega y Jhon Emerson Muñoz Guerrero, quienes pertenecían a diferentes pabellones del penal. La mujer estaba adscrita al patio 24, reservado para mujeres, mientras que el hombre cumplía condena en el bloque 3.

Según registros periodísticos, Muñoz Guerrero, de 30 años y oriundo de Purificación, Tolima, había enfrentado detenciones anteriores por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Este hecho llevó al CTI de la Fiscalía a tomar control de la investigación. El organismo judicial inició la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo participación de terceros o si se trató de un acto voluntario.

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