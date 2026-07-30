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En un operativo de la Policía colombiana y el FBI, capturaron en Bogotá dos hombres buscados por tráfico internacional de cocaína

La Dijín y agencias estadounidenses los señalan por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, al ubicarlos en la etapa que permitía movilizar cargamentos fuera del país mediante coordinación y encuentros con otros integrantes

La red logística del narcotráfico reunía rutas, transporte, información y contactos para concretar exportaciones ilegales hacia Europa y Estados Unidos - crédito Policía Colombia
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La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos, ejecutó la captura con fines de extradición de dos ciudadanos colombianos buscados por delitos relacionados con el narcotráfico y el concierto para delinquir.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Giovanny Romero Muñoz, conocido como ‘Andrés’ o ‘La Pluma’, y José Gilberto Sánchez Nieto, alias Alberto. Ambos figuraban como actores centrales en una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, según la información recolectada por los organismos de investigación.

De acuerdo con los datos oficiales, los implicados desempeñaban funciones clave en el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Su papel incluía la coordinación logística y la articulación de operaciones clandestinas, lo que los situaba como piezas fundamentales dentro de la red criminal.

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Giovanny Romero Muñoz, alias Andrés o La Pluma, y José Gilberto Sánchez Nieto, alias Alberto, quedaron a disposición de la Fiscalía - crédito Policía nacional
Giovanny Romero Muñoz, alias Andrés o La Pluma, y José Gilberto Sánchez Nieto, alias Alberto, quedaron a disposición de la Fiscalía - crédito Policía nacional

Los investigadores detallaron que los capturados mantenían comunicaciones y reuniones frecuentes con otros integrantes de la organización delictiva. Estas interacciones facilitaban tanto el movimiento como el ocultamiento de las sustancias ilícitas, así como su proyección en el extranjero.

Las acciones de inteligencia y seguimiento permitieron a las autoridades documentar el alcance de las operaciones y la jerarquía de los ahora detenidos. La captura se realizó en el marco de la llamada Operación San Andrés, que busca desmantelar redes de tráfico transnacional de estupefacientes.

Actualmente, los dos sujetos se encuentran bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites para su extradición. El procedimiento tiene como objetivo que respondan ante la justicia internacional por los cargos que se les imputan.

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La operación constituye un golpe importante contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, al neutralizar a quienes, según los investigadores, ocupaban roles estratégicos en la logística y expansión de estas actividades ilícitas.

Los investigadores sostienen que alias Andrés y alias Alberto articulaban operaciones clandestinas para enviar clorhidrato de cocaína a mercados internacionales - crédito Policía
Los investigadores sostienen que alias Andrés y alias Alberto articulaban operaciones clandestinas para enviar clorhidrato de cocaína a mercados internacionales - crédito Policía

Golpe histórico al narcotráfico en Colombia: incautan 2.500 kilos de cocaína escondidos en tubos de gas en el Valle del Cauca

El decomiso de 2.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una vía del Valle del Cauca se convirtió en uno de los golpes más contundentes recientes contra el tráfico de estupefacientes en las carreteras de Colombia. La sustancia, oculta en un tractocamión que transitaba entre Yumbo y Cartagena, fue detectada por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte en jurisdicción de Ansermanuevo.

La inspección reveló que los paquetes estaban almacenados en cilindros de gas natural comprimido, adaptados para este fin ilícito. De acuerdo con la Policía de Carreteras, “al realizar la inspección, fueron hallados 2.500 paquetes rectangulares envueltos en papel vinipel, ocultos en cilindros de gas natural comprimido, que por sus características físicas se asemejan al clorhidrato de cocaína”.

El hallazgo se produjo durante un control rutinario en el corredor Mediacanoa–La Virginia. Los agentes detuvieron el tractocamión, revisaron su carga y encontraron el material sospechoso, empaquetado de forma que intentaba burlar los controles policiales habituales. Junto con la droga, se incautaron el vehículo utilizado y un teléfono celular, herramientas clave para la investigación.

En respuesta a la pregunta sobre los motivos y el procedimiento, la Policía Nacional explicó que la sustancia quedó pendiente de la confirmación oficial mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), un paso indispensable para verificar la composición exacta del material incautado y fortalecer el proceso judicial.

Las autoridades indicaron que el cargamento estaba valorado en más de $13.907 millones en el mercado ilegal-crédito Policía Nacional
Las autoridades indicaron que el cargamento estaba valorado en más de $13.907 millones en el mercado ilegal-crédito Policía Nacional

El conductor del camión fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La institución policial destacó el efecto de este operativo sobre las redes ilegales. El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, destacó que la acción representa una “afectación directa a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas”. La incautación del cargamento y la captura del conductor constituyen un revés importante para quienes organizan y ejecutan el transporte de sustancias ilícitas en el país.

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