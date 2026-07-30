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Canciller cuestionó anuncio del Gobierno De la Espriella de cerrar la embajada de Colombia en Cuba y dio detalles del viaje de Petro: “Había querido ir a la isla”

Rosa Villavicencio destacó la cooperación entre ambos países en materia de salud y en distintos procesos de paz

Rosa Villavicencio afirmó que no se debería cerrar la Embajada de Colombia en Cuba - crédito EFE/Prensa Abelardo de la Espriella
Rosa Villavicencio afirmó que no se debería cerrar la Embajada de Colombia en Cuba - crédito EFE/Prensa Abelardo de la Espriella
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La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó que el presidente Gustavo Petro viajará a Cuba en los últimos días de su mandato para reunirse con su homólogo Miguel Díaz-Canel y conocer de primera mano la situación económica y social de la isla.

Según precisó, Petro viajará en condición de jefe de Estado antes del 6 de agosto de 2026, fecha en la que concluye su mandato y también su gestión al frente de la Cancillería. “El presidente había querido ir a la isla. Es un viaje oficial como presidente; lo es hasta el día 6 de agosto, al igual que seré yo canciller hasta el día 6 de agosto”, dijo en diálogo con La FM.

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Y afirmó: “Iremos a Cuba para hablar con el presidente, para conocer directamente cuál es la situación que está afrontando social y económicamente por cuenta del bloqueo de Estados Unidos y de la política de ahogamiento a un pueblo”.

Petro viajará con Leonor Zalabata y pondrá el foco en la crisis social y energética

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la intervención del presidente Gustavo Petro en la solicitud a Estados Unidos de que elimine al país de la lista de países que patrocinan el terrorismo - crédito Maxim Shemetov/Reuters y Juan Cano/Presidencia/Flickr
Petro visitar al presidente Miguel Díaz-Canel en Cuba antes de abandonar la Casa de Nariño - crédito Maxim Shemetov/Reuters y Juan Cano/Presidencia/Flickr

Villavicencio confirmó que Petro no viajará solo y que la delegación incluirá a la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata. La presencia de la diplomática, según la canciller, se inscribe en la postura que Colombia quiere sostener en defensa del respeto mutuo y de la soberanía.

La ministra vinculó esa posición con los pronunciamientos del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas contra el bloqueo. “El Consejo de Seguridad permanentemente se ha pronunciado, y Naciones Unidas, en contra del bloqueo, y nosotros queremos seguir teniendo una política de respeto mutuo y de respeto a la soberanía”, señaló al medio citado.

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También describió un escenario de deterioro social en el Caribe asociado, según el Gobierno colombiano, a las restricciones impuestas por Washington. “Estamos preocupados por la situación del Caribe. Ahora hay unas situaciones económicas y sociales, con racionamiento por cuenta del impedimento de poder tener energía, por la imposición de Estados Unidos para no venderles petróleo y otros instrumentos de todo tipo a este país”, afirmó.

En sus declaraciones, Villavicencio añadió que, desde la mirada del Ejecutivo saliente, Cuba ha tenido un papel relevante en distintos procesos de paz en Colombia. “Es un pueblo al que le debemos mucho en términos de todos los apoyos y la disposición que siempre ha tenido para lograr los acuerdos de paz y reducir la violencia en nuestro país”, sostuvo.

El Gobierno Petro rechazó la idea de romper relaciones diplomáticas con la isla

La canciller colombiana Rosa Villavicencio considera que los aranceles ecuatorianos tienen un trasfondo ideológico y perjudican la integración regional - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Rosa Villavicencio destacó la cooperación entre ambos países en materia de salud y en distintos procesos de paz - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Rosa Villavicencio respondió de manera directa al anuncio del gobierno entrante sobre el eventual cierre de la embajada en Cuba y la suspensión de las relaciones bilaterales. Dejó claro que la administración de Petro no comparte esa postura y que mantiene una valoración positiva de la cooperación cubana.

Consultada sobre si considera al gobierno cubano una dictadura, respondió: “Nosotros no compartimos esa visión porque Cuba es un pueblo hermano, un pueblo que ha colaborado de distintas maneras”. Esa definición condensó la posición oficial del actual gobierno frente al debate abierto por la futura administración.

La canciller también destacó la cooperación de la isla en materia de salud, señalando que Cuba “tiene una gran base en el ámbito de la salud y ha contribuido con su personal médico en diferentes oportunidades, no solamente a Colombia, también a los países de la región”.

Rosa Villavicencio - Omar Bula
La canciller Rosa Villavicencio ahondó en el costo diplomático que tendrá afectar las reaciones con Cuba - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

Sobre la decisión anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Villavicencio reconoció que corresponderá a la nueva administración resolverla, pero insistió en que el costo político y diplomático de una ruptura sería alto. “Lógicamente, el nuevo presidente tiene ese posicionamiento, pero deberá mirar la inconveniencia de romper ese tipo de relaciones cuando, históricamente, somos pueblos hermanos y hemos tenido una serie de apoyos, más bien de ellos hacia nosotros”, expresó.

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