Senado analiza autorización para que Abelardo de la Espriella se posesione en Cali: la Gobernación del Valle alista plan de seguridad

El Senado aprobará este miércoles el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de La Espriella el 7 de agosto - crédito Lina Gasca/Colprensa

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El Senado, el miércoles 29 de julio de 2026, dará el visto bueno final para que Abelardo de la Espriella se posesione en Cali el 7 de agosto, en una ceremonia extraordinaria que obligará a trasladar al Congreso fuera de Bogotá y que será blindada con un sistema antidrones por el nivel de riesgo que supone reunir allí a autoridades nacionales e invitados internacionales.

La votación llega después de que la Cámara de Representantes aprobara el traslado con el respaldo de 117 representantes, y de que en el Senado ya se hubiera avalado la semana pasada una proposición similar, aunque con destino a Popayán, con 55 votos.

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La nueva autorización se limitaría a la sesión del 7 de agosto para el juramento del presidente y del vicepresidente electos para el período 2026-2030.

En la noche del martes 28 de julio, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, encabezó un consejo extraordinario de seguridad con el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional para definir el operativo con el que se busca blindar la capital vallecaucana antes de la ceremonia.

Imagen de referencia. La posesión en Cali contará con un sistema antidrones de 20 kilómetros que ya se usó durante la COP16 para proteger a autoridades nacionales e invitados internacionales - crédito Ministerio de Defensa

El dispositivo incluirá el mismo escudo antidrones que se usó durante la COP16 en Cali. Ese sistema tiene un alcance de 20 kilómetros a la redonda y volverá a desplegarse para proteger al presidente electo y al resto de asistentes.

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Así mismo, se informó que todo el sistema antidrones estará concentrado en la Arena USC, el auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, en la sede Pampalinda, donde De La Espriella tomará posesión. El recinto tiene capacidad para 2.800 personas.

Toro también pidió a las Fuerzas Armadas activar en todo el departamento el plan antidrones que la Gobernación ha financiado con más de $8.000 millones. La Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía cuentan con equipos capaces de detectar vehículos aéreos no tripulados por medio de una alerta sonora y de derribarlos o forzarlos a regresar al punto de partida.

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Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, deberá garantizar además la seguridad de más de 200 senadores y representantes que llegarán a la ciudad el 7 de agosto. A ellos se sumarán invitados internacionales, entre ellos el presidente de Argentina Javier Milei, la peruana Keiko Fujimori, el presidente de Panamá José Raúl Mulino y el presidente de Ecuador Daniel Noboa, además de los reyes de España.

Después del acto protocolario, De La Espriella se desplazará al Cantón Militar Pichincha, ubicado a pocos metros de la universidad, para presidir su primer consejo de seguridad como presidente en ejercicio. El jueves 30 de julio, el equipo de protocolo del Congreso viajará a Cali para ajustar los detalles logísticos del evento, que quedará a cargo de las directivas del Legislativo.

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La Cámara de Representantes respaldó el traslado con 117 votos y el Senado ya había avalado una propuesta similar para la sesión de juramento del período 2026-2030 por parte de Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La proposición para autorizar el traslado extraordinario del Congreso fue radicada en ambas cámaras por congresistas del Movimiento Salvación Nacional: el senador Enrique Gómez y la representante Carol Borda. La iniciativa busca que Senado y Cámara sesionen de forma excepcional en Santiago de Cali solo para la ceremonia de juramento.

En la exposición de motivos, los promotores sostienen que la Constitución no fija un lugar específico para la posesión presidencial y que solo exige que el juramento se haga ante el Congreso de la República. También citan el artículo 140 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley 5 de 1992, que facultan al Congreso para trasladar excepcionalmente su sede mediante acuerdo de ambas cámaras.

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Borda explicó a Semana que la intención es que la ceremonia se realice en un espacio civil y no en una guarnición militar. “Hay compañeros que quieren dejarlo explícitamente: está bien, no lo vamos a hacer en una guarnición militar. Lo que importa es ir al territorio”, dijo.

Luego añadió que el presidente electo podría desplazarse después a una base militar para rendir homenaje junto con su gabinete. “Hay un ánimo en el Congreso de hacer la posesión en un espacio civil”, reiteró.

La idea de sacar la posesión de Bogotá surgió después de que De La Espriella manifestara públicamente su intención de jurar el cargo en una región golpeada por la violencia como gesto de respaldo a la Fuerza Pública.

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La Arena USC de la Universidad Santiago de Cali será la sede de la posesión de Abelardo De La Espriella y tendrá un aforo de 2.800 personas - crédito nationalballetofkosovo/IG

En un comienzo planteó hacerlo en el Cauca, pero la propuesta se reorientó hacia Cali por las restricciones en el aeropuerto de Popayán asociadas a la actividad del volcán Puracé y por las dudas en el Congreso sobre las condiciones de seguridad en la capital caucana.

Los partidos Cambio Radical, de La U, Conservador, Centro Democrático y Liberal, además de Mira, apoyarán la iniciativa. El Pacto Histórico y sectores independientes de la Alianza Verde se opondrán, mientras que el petrismo ya confirmó que no asistirá.

Algunos congresistas afines al presidente electo anunciaron incluso que asumirán de su bolsillo los tiquetes aéreos y los gastos de alojamiento.

Antes de que se definiera la Arena USC, se evaluaron otros lugares en Cali, entre ellos la Plaza de Cayzedo, la Plazoleta de San Francisco, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

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La Plaza de Cayzedo era una de las apuestas de Eder por su valor histórico, mientras que la Plazoleta de San Francisco perdió fuerza por los reparos de seguridad que implicaba un acto al aire libre.