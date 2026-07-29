Reactivaron acusación contra la exfiscal Angélica Monsalve por su presunta implicación en actos de corrupción: esto se sabe

Reactivaron la acusación contra la exfiscal Angélica Monsalve por su presunta implicación en actos de corrupción - crédito Angélica Monsalve/X

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Este miércoles 29 de julio de 2026 se reactivó el proceso penal contra Angélica Monsalve. La exfiscal volverá a los estrados como acusada por presuntos hechos de corrupción vinculados con supuestas exigencias de dinero a empresarios para evitar investigaciones, en un caso asociado al llamado ‘cartel de los blindados’ en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El expediente había quedado frenado después de que el Tribunal de Bogotá declaró nula la imputación de cargos por errores de la Fiscalía General de la Nación. Pero una apelación del Ministerio Público derivó en una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que reactivó el trámite.

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La exfiscal es acusada de presuntas exigencias de dinero a empresarios para evitar investigaciones, en un caso asociado al llamado cartel de los blindados en la Unidad Nacional de Protección - crédito UNP y Colprensa

Con esa determinación, el caso regresó a la etapa procesal en la que estaba: la acusación del ente investigador, que atribuye a Monsalve una presunta responsabilidad en los hechos bajo investigación. La hipótesis señala que habría pedido dinero a empresarios a cambio de no iniciar o frenar actuaciones en su contra.

Monsalve renunció a la Fiscalía tras anunciar su aspiración al Congreso de la República por el partido Frente Amplio Unitario en las pasadas elecciones legislativas, pero no obtuvo una curul. El órgano acusador sostiene que cuenta con elementos de prueba para llevarla a juicio y buscar una condena por el delito de concusión, asociado a exigir dinero en el ejercicio de una función pública.

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El caso contra la exfiscal Angélica Monsalve

El proceso disciplinario contra la exfiscal delegada Angélica María Monsalve Gaviria ha dado un nuevo paso con la formulación de un pliego de cargos en su contra, según consta en el expediente de 16 páginas - crédito Comisión Seccional de Disciplina Judicial

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá formuló un pliego de cargos contra la exfiscal Angélica María Monsalve Gaviria el 17 de septiembre de 2025, en el medio de una investigación disciplinaria por actuaciones durante su gestión ante jueces del circuito de la capital colombiana.

El expediente se originó tras una orden del fiscal coordinador Gabriel Ramón Jaime, del 30 de junio de 2023, que dispuso la compulsa de copias disciplinarias. Esa instrucción llegó a la Comisión el 4 de julio de 2023 mediante un oficio firmado por Juan Carlos Villamil Rubio, secretario administrativo de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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La investigación revisa la conducta de Angélica Monsalve Gaviria, que se desempeñó como Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito de Bogotá entre el 23 de julio de 2018 y el 2 de febrero de 2025. El proceso fue iniciado de oficio por el fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que figura como quejoso.

La Comisión explicó que el avance a pliego de cargos supone que existen elementos para continuar la actuación disciplinaria y establecer si la exfuncionaria incurrió en faltas en el ejercicio de sus funciones. Los hechos específicos atribuidos a Monsalve Gaviria no fueron detallados públicamente.

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Angélica Monsalve Gaviria sobre formulación de pliego de cargos en su contra - crédito @alazamo123/X

El trámite está a cargo del Despacho 09 de la Comisión. Tras conocerse la decisión, la fundadora del movimiento Somos Justicia publicó un mensaje en X:

“El fiscal delegado ante la CSJ Gabriel Jaimes defensor de @AlvaroUribeVel abrió una investigación por las presiones en mi contra, donde concluye archivarle a Alberto Ríos Velilla, Néstor Humberto Martínez y Rodrigo Noguera por el caso de la CORRUPCIÓN de transmilenio, alegando que esas presiones no constituían delito alguno, sin embargo, en REVANCHA, en el mismo archivo ordena compulsa disciplinaria contra mi persona, por no haber DENUNCIADO UN DELITO QUE PARA EL NO ERA DELITO. Suena a chiste, pero ocurre en Colombia (sic)”, expuso.

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Cabe recordar que el 4 de julio de 2025 se conoció el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que anuló la imputación contra la exfiscal Angélica Monsalve. Esto reavivó el debate sobre la legitimidad de las investigaciones en su contra y la presunta existencia de persecución judicial.

La decisión, que ordenaba devolver el expediente a la Fiscalía General de la Nación, se fundamentaba en la falta de sustento jurídico en la formulación del cargo de concusión, según consta en el fallo del alto tribunal. Ahora la exfiscal deberá esperar a la resolución de las autoridades.