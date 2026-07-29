Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Pacto Histórico y Ungrd radicaron proyecto de ley para reconocer a las víctimas climáticas y transformar la entidad en una agencia autónoma

La iniciativa propone modificar el modelo de la gestión del riesgo en el país y crear nuevas herramientas para la atención, recuperación y protección de las comunidades afectadas por desastres y eventos asociados al cambio climático

El director de la Ungrd, Javier Pava, aseguró que la iniciativa busca corregir problemas estructurales de la Ley1523, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales y garantizar la protección y restitución de derechos de las víctimas climáticas - crédito Ungrd
Guardar

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la bancada del Pacto Histórico radicaron ante el Congreso de la República el proyecto de ley denominado “Política Nacional de Gestión del Riesgo para las Víctimas Climáticas”, una iniciativa que plantea cambios en la forma en que el Estado atiende a las comunidades afectadas por desastres, situaciones de riesgo inminente y desplazamiento forzado ambiental relacionado con el cambio climático.

La propuesta busca reconocer la gestión del riesgo como un derecho fundamental y establecer que las familias y comunidades que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad estructural sean consideradas sujetos de especial protección.

PUBLICIDAD

Además, incorpora el concepto de “víctima climática”, con el propósito de identificar a las personas y comunidades afectadas por desastres, situaciones de riesgo inminente o desplazamiento forzado ambiental asociado al cambio climático, categoría que complementaría las figuras de afectado y damnificado para orientar acciones de adaptación, reparación y justicia climática.

Cambios institucionales y un nuevo enfoque para la gestión del riesgo

La propuesta contempla la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones dentro del sistema de gestión del riesgo - crédito Ungrd
La propuesta contempla la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones dentro del sistema de gestión del riesgo - crédito Ungrd

De acuerdo con la iniciativa presentada al Congreso, uno de los principales cambios consistiría en la transformación de la Ungrd en la Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Angracc), entidad que asumiría la coordinación técnica de la política pública, mientras que los ministerios y las demás entidades del Estado ejecutarían directamente los procesos de reconstrucción de infraestructura dentro del ámbito de sus competencias.

PUBLICIDAD

La nueva agencia también tendría la función de orientar y aprobar técnicamente los Planes de Acción Específicos (PAE), además de realizar el seguimiento a su ejecución.

El proyecto contempla igualmente el cierre y la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe con el propósito de evitar la duplicidad de funciones dentro del sistema institucional encargado de la gestión del riesgo.

Durante la radicación de la iniciativa, la senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho afirmó: “Este proyecto de ley reconoce a las víctimas climáticas como sujetos especiales de derechos y transforma la Unidad de Gestión del Riesgo en una agencia. Es un cambio fundamental en el enfoque de derechos para proteger a las poblaciones vulnerables frente a los riesgos y desastres, y esperamos que haga parte del Acuerdo Nacional”.

Por su parte, el director de la Ungrd, Javier Pava, señaló: “este proyecto de ley es un legado del ‘Gobierno del Cambio’ y del presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis climática. Busca resolver problemas estructurales de la Ley 1523, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales como primeros respondientes y reconocer a los damnificados, las familias expuestas a riesgo inminente y los desplazados climáticos como víctimas climáticas que requieren protección y restitución de derechos”.

Nuevas herramientas para la respuesta y la recuperación

El texto fortalece el enfoque territorial al incluir la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en los procesos de gestión del riesgo - crédito Ejército Nacional de Colombia/EFE
El texto fortalece el enfoque territorial al incluir la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en los procesos de gestión del riesgo - crédito Ejército Nacional de Colombia/EFE

En materia de atención a las emergencias, el proyecto plantea la implementación de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y de la Evaluación de Daños, Pérdidas, Riesgos Asociados y Necesidades e Impactos (Edanprie), metodología que incorpora la evaluación de pérdidas, los riesgos asociados y los impactos derivados de los eventos.

Asimismo, propone fijar un límite de 12 meses para las declaratorias de desastre y establecer la emisión de un concepto técnico sectorial de normalidad como requisito para el cierre de las emergencias.

El enfoque territorial también hace parte de la propuesta legislativa. El texto contempla la participación de representantes de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el pueblo Rrom en los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo. Igualmente, prevé la creación de instancias propias de coordinación en los territorios indígenas y en los colectivos NARP.

De acuerdo con el proyecto, el conocimiento tradicional, las señales de alerta comunitarias y la memoria local se integrarían con la evidencia científica y técnica para fortalecer la gestión del riesgo. Además, la información relacionada con estos procesos deberá estar disponible en lenguas nativas y en formatos culturalmente apropiados.

Otro de los cambios planteados consiste en eliminar el término “naturales” de las referencias normativas sobre desastres, de manera que la legislación haga referencia únicamente a “desastres”. El articulado también mantiene la corresponsabilidad entre el Estado, la ciudadanía, el sector privado y las comunidades como principio de la gestión del riesgo, sin trasladar a otros actores las obligaciones que, de acuerdo con la Constitución, corresponden al Estado.

Más de 4,8 millones de personas resultaron afectadas por emergencias entre 2022 y 2026

Entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026, la Ungrd registró 28.924 emergencias que afectaron a 4.861.815 personas, mientras que cerca del 87% de los eventos estuvo relacionado con condiciones climáticas -crédito @COL_EJERCITO/X
Entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026, la Ungrd registró 28.924 emergencias que afectaron a 4.861.815 personas, mientras que cerca del 87% de los eventos estuvo relacionado con condiciones climáticas -crédito @COL_EJERCITO/X

Las cifras presentadas por la Central de Información y Telemática de la Ungrd (CITEL) muestran la dimensión de las emergencias registradas en el país durante los últimos años.

Entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026, el consolidado de emergencias y desastres reportó 28.924 eventos, que dejaron 4.861.815 personas afectadas, correspondientes a 1.146.292 familias. En ese mismo periodo también se registraron 20.061 viviendas destruidas, 385.713 viviendas averiadas y 1.235.853 hectáreas afectadas.

Según la información presentada por la entidad, los incendios forestales representaron el 50% de los eventos registrados, seguidos por los movimientos en masa, con 15,7%, y las inundaciones, con 10,5%. Además, aproximadamente el 87% de estos eventos estuvo asociado a condiciones climáticas.

La iniciativa legislativa comenzará ahora su trámite en el Congreso de la República, donde deberá surtir las discusiones y votaciones correspondientes para definir el alcance definitivo de las modificaciones propuestas a la política de gestión del riesgo y al modelo institucional encargado de atender las emergencias y desastres en el país.

Temas Relacionados

UngrdPacto HistóricoVíctimas climáticasProyecto de leyCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paloma Valencia celebró la condena de nueve años de prisión contra Carlos Caicedo y lanzó duro mensaje al Pacto Histórico

La exsenadora uribista reaccionó a la condena impuesta contra el exalcalde de Santa Marta, y aseguró que la decisión representa una buena noticia para el país en la lucha contra la corrupción

Paloma Valencia celebró la condena de nueve años de prisión contra Carlos Caicedo y lanzó duro mensaje al Pacto Histórico

Aumento del salario mínimo, pensiones e informalidad laboral, lo que tendrá que solucionar Natalia López desde el Ministerio del Trabajo

Abelardo de la Espriella confió la cartera a una abogada cordobesa con trayectoria académica y una realidad compleja que exige liderazgo técnico y político

Aumento del salario mínimo, pensiones e informalidad laboral, lo que tendrá que solucionar Natalia López desde el Ministerio del Trabajo

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de julio

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de julio

La divisa estadounidense ha mostrado una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 29 de julio

La Dimayor tomó primera decisión sobre los derechos de televisión: qué pasó con la propuesta de los ocho grandes

Los clubes discutieron las diferentes ofertas que se presentaron para la transmisión de los campeonatos profesional desde 2027, en especial la posición del “G8″

La Dimayor tomó primera decisión sobre los derechos de televisión: qué pasó con la propuesta de los ocho grandes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

Streamer colombiano pidió a padres de familia que no dejen a sus hijos ingresar a famoso videojuego en línea: “Pasan cosas muy perturbadoras”

Streamer colombiano pidió a padres de familia que no dejen a sus hijos ingresar a famoso videojuego en línea: “Pasan cosas muy perturbadoras”

Paola Jara recordó el incómodo momento que vivió junto a Arelys Henao en un concierto mientras estaba embarazada: “Le tiré los orines encima”

Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

‘Betty la fea: la historia continúa’ regresa con nueva temporada, Prime Video anunciará la fecha de estreno global en agosto

La casa de Joe Arroyo será convertida en museo para preservar su legado musical: sus hijas lo anunciaron con un sentido mensaje

Deportes

La Dimayor tomó primera decisión sobre los derechos de televisión: qué pasó con la propuesta de los ocho grandes

La Dimayor tomó primera decisión sobre los derechos de televisión: qué pasó con la propuesta de los ocho grandes

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Jhon Jáder Durán podría ser clave para el Benfica, según el análisis táctico de la prensa de Portugal: “Apostará por él”

Asamblea de la Dimayor define el futuro de los derechos de televisión para los equipos colombianos: esta es la agenda de la reunión

Así están las posiciones de los equipos en la Dimayor sobre la distribución del dinero de las transmisiones de televisión