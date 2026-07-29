Los empresarios ahora le tienen más confianza a Colombia: Fedesarrollo confirmó cifras alentadoras de la situación del país

El sector empresarial es clave para la generación de empleo y para el PIB colombiano - crédito John Vizcaino/Reuters

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Fedesarrollo reveló los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de junio de 2026. El documento indicó que la confianza empresarial en Colombia mejoró en ese mes, con un avance más marcado en el comercio y una recuperación parcial en la industria.

Según el documento, en junio de 2026 la confianza de los comerciantes subió frente a mayo y la de los industriales también avanzó, aunque este último indicador siguió en terreno negativo. Por ejemplo, el Índice de Confianza Comercial (Icco) se ubicó en 28,6% y el Índice de Confianza Industrial (ICI) en -0,1%, con alzas mensuales de 8,1 puntos porcentuales (pp) y 2,8 pp, respectivamente.

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La EOE describió ese comportamiento como “una mejora generalizada en el clima de negocios del país para junio de 2026”. Además, señaló que el comercio fue “el sector que presentó la mayor mejora durante junio”.

La mayor confianza comercial se explicó por un incremento de 13,7 pp en las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre - crédito Fedesarrollo

Se destaca que el Icco registró el mayor avance mensual del año. También alcanzó su mejor nivel desde mayo de 2023. En la comparación anual, el indicador comercial subió 4,6 pp frente al 24% observado en junio de 2025.

Qué impulsó el repunte de la confianza comercial

El promedio móvil de tres meses del indicador comercial se ubicó en 23,7%, por encima del 21,7% del mes previo. Dentro del índice, las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre pasaron de 33,2% a 46,9%. El cambio representó un aumento de 13,7 pp.

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Asimismo, la percepción sobre la situación económica actual de la empresa o negocio también mejoró. Pasó de 32,3% a 41,0%, con un alza de 8,7 pp. A la vez, el balance del nivel de existencias bajó de 4,0% a 2,0%. La variación equivalió a una caída de 2,0 pp.

La directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, explicó los factores detrás del alza: “El aumento de 8,1 pp del Índice de Confianza Comercial respecto al mes anterior se explica por la mejora en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre y en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio, mientras que el nivel de existencias disminuyó”.

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La variación mensual positiva de la confianza industrial en junio se explicó por un incremento de 12,9 pp en las expectativas de producción para el próximo trimestre - crédito Fedesarrollo

La industria mejora pero sigue en terreno negativo

En la industria, el ICI subió desde -2,9% en mayo hasta -0,1% en junio. Pese a esa recuperación, quedó 1,6 puntos porcentuales por debajo del 1,5% de junio de 2025. Además, completó cuatro meses por debajo de 0. El repunte mensual se apoyó en una mejora de las expectativas de producción para el próximo trimestre. Ese componente pasó de 17,5% a 30,4%, con un aumento de 12,9 pp.

El nivel de existencias cayó de 1,7% a 0,0%. La variación representó una baja de 1,7 pp. El volumen actual de pedidos, en cambio, retrocedió de -24,6% a -30,8%. Dicho descenso fue de 6,2 pp.

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Meléndez explicó ese resultado porque “el Índice de Confianza Industrial aumentó 2,8 pp, explicado por un incremento en las expectativas de producción para el próximo trimestre y una caída en el nivel de existencias, compensado parcialmente por una disminución en el volumen actual de pedidos”.

Mensualmente, la mayor confianza comercial se explicó por un incremento de 13,7 pp en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre - crédito Fedesarrollo

Empleo industrial y percepción sobre el contrabando

El módulo trimestral de la EOE mostró una mejora en las expectativas de generación de empleo industrial para el próximo trimestre. El balance llegó a1,3% en junio, frente a -9,4% en marzo de 2026. La variación equivalió a un aumento de 10,7 pp. Frente a junio de 2025, cuando ese balance fue de 6,0%, el resultado de este año fue 4,7 puntos porcentuales menor.

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Dentro de los industriales encuestados, 13,0% espera aumentar su nómina. Un 75,3% prevé mantenerla estable y 11,7% anticipa una reducción.

La percepción sobre la presencia de actividades de contrabando también cedió. El balance se ubicó en 3,9%, por debajo del 4,2% del trimestre anterior y del 4,7% registrado un año antes. Las bajas fueron de 0,3 pp y 0,8 pp, respectivamente.

En la distribución de respuestas, 19,5% de las empresas percibió un aumento del contrabando. Un 64,9% dijo que la situación siguió igual y 15,6% afirmó que se redujo. Los resultados dejaron al comercio en su punto más alto desde mayo de 2023. La industria, a su vez, mostró señales de recuperación, aunque el volumen de pedidos y la comparación anual del ICI todavía reflejaron un avance gradual.

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