Antioquia solicitará al Gobierno de Abelardo de la Espriella el control de las vías administradas por Invías

Andrés Julián Rendón afirmó que Antioquia está dispuesta a asumir la operación y conservación de todas las vías regionales administradas por el Invías - Andrés Julián Rendon/X

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La Gobernación de Antioquia solicitó formalmente al Gobierno de Abelardo de la Espriella la cesión del control y mantenimiento de todas las vías del departamento actualmente a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

La petición, encabezada por el gobernador Andrés Julián Rendón, se materializó en un contexto de incertidumbre generado por el inminente fin de la concesión de Devimed y el traspaso de la administración de la autopista Medellín – Bogotá al Estado nacional.

La transición administrativa se concretará el viernes 31 de julio, cuando Devimed entregue oficialmente el manejo de las estaciones de peaje de Copacabana (autopista Medellín–Bogotá) y Las Palmas (vía hacia El Retiro) al Gobierno Nacional. A partir del 1 de agosto, el Invías asumirá la operación integral de estos corredores, incluyendo la gestión de los peajes y el mantenimiento de la infraestructura.

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El fin de la concesión de Devimed impulsa la solicitud de Antioquia ante el traspaso de la autopista Medellín-Bogotá al Estado nacional - ANI

Preocupación por el estado de las vías tras el fin de la concesión

La solicitud de Antioquia surge ante la preocupación de que los problemas que afectan actualmente al tramo en calzada sencilla entre Santuario y Caño Alegre se extiendan al resto de la autopista. El gobernador Rendón manifestó que el departamento está dispuesto a asumir la operación y conservación de todos los tramos viales regionales que actualmente administra el Invías, con el objetivo de garantizar estándares de calidad y seguridad para los usuarios.

El mandatario señaló que: “Pedimos al Gobierno entrante que le ceda a la Gobernación de Antioquia todas las vías departamentales a cargo del Invías para su operación y mantenimiento”. Rendón enfatizó que la prioridad es preservar el alto estándar de las vías entregadas por la concesión y responder de manera directa a las necesidades de los antioqueños en materia de conectividad y movilidad.

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Detalles de la transición y funcionamiento de los peajes

Durante el proceso de empalme operativo, la interrupción temporal de los carriles automatizados en las estaciones de peaje requerirá que los usuarios realicen los pagos exclusivamente en efectivo. La empresa Flypass aclaró que la suspensión del recaudo electrónico responderá a un procedimiento técnico de migración y actualización de sistemas, que se extenderá únicamente por unas horas.

Antioquia expresó preocupación por el estado de la autopista Medellín-Bogotá, en especial en el tramo Santuario-Caño Alegre, tras el cambio de operador - ANI

“La interrupción del recaudo electrónico obedece al proceso de migración tecnológica y operativa que deberá realizar el nuevo administrador de los peajes. Se recomienda a los conductores portar dinero en efectivo para evitar congestiones”, indicó la firma.

El Invías se comprometió a realizar una transición ágil en el sistema de recaudo y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, minimizando el impacto sobre los usuarios. Las autoridades de Antioquia advirtieron que estarán vigilantes durante el proceso para asegurar que la calidad de la infraestructura entregada por la concesión se mantenga y se cumplan los compromisos asumidos por el Estado.

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Corredores estratégicos bajo administración de Invías en Antioquia

Entre las vías de mayor relevancia que administra actualmente el Instituto Nacional de Vías en Antioquia destacan:

Autopista Medellín-Bogotá: conexión principal hacia el Magdalena Medio y el interior del país, con especial atención al tramo Santuario - Caño Alegre.

Medellín - Quibdó: eje estratégico para unir Antioquia con el Chocó y facilitar el acceso a la región del Pacífico.

Necoclí - Arboletes: ruta fundamental en la franja costera del Urabá antioqueño.

Conexiones regionales adicionales, como La Unión - Sonsón y tramos en zonas rurales y de frontera departamental.

La solicitud de Antioquia incluye corredores estratégicos como Medellín-Quibdó, Necoclí-Arboletes y La Unión-Sonsón para fortalecer la movilidad regional - crédito Odinsa

La solicitud de la Gobernación incluye la operación y mantenimiento de estos corredores, con la intención de garantizar una respuesta eficiente y directa a las necesidades de movilidad y desarrollo regional.

Llamado a preservar la infraestructura y mantener los estándares de servicio

El gobernador Andrés Julián Rendón subrayó la importancia de que la entrega de las vías se realice en condiciones óptimas, manteniendo el estándar alcanzado durante la concesión y evitando el deterioro que, según la administración departamental, se ha presentado en tramos bajo gestión directa del Estado.

“Se debe preservar el alto estándar y garantizar a mis paisanos vías seguras y bien conservadas”, señaló el mandatario.