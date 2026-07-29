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Esmeralda Hernández rechazó la elección de Enrique Gómez como presidente de la Comisión Primera del Senado: “Es un antiderechos”

La congresista del Pacto Histórico aseguró que trabajará de la mano del excandidato presidencial Iván Cepeda para “defender la Constitución y las luchas sociales” del nuevo Gobierno

Enrique Gómez criticó el "desconocimiento" de la Ley Quinta para la postulación de la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado - crédito @EsmeHernandezSi/X

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La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández expresó su fuerte rechazo a la elección de Enrique Gómez como presidente de la Comisión Primera del Senado, con 12 votos a favor y 6 en contra.

A través de sus redes sociales, la legisladora progresista que también integrará dicha comisión, ratificó su oposición a la dirección de Gómez en la mesa directiva, al ser, según ella, un “representante de sectores antiderechos, íntimo de Abelardo y de la vieja casta política”, como dijo durante su primer discurso tras asumir como miembro de la comisión.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, señaló que junto a su compañero, el excandidato presidencial Iván Cepeda, defenderá desde ese espacio “la Constitución, las luchas históricas, las causas sociales, las causas animales y ambientales. ¡No vamos a retroceder!“, agregó.

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Esmeralda Hernández criticó la instalación de la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado - crédito @EsmeHernandezSi/X
Esmeralda Hernández criticó la instalación de la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado - crédito @EsmeHernandezSi/X

Las críticas contra la instalación de la mesa directiva: Esmeralda Hernández reclamó por presunto incumplimiento de la ley

Durante su intervención, la congresista criticó el proceso de elección de la mesa directiva y cuestionó el conocimiento del reglamento interno por parte de los integrantes de esta célula del Congreso de la República.

Sostuvo que tienen un “profundo desconocimiento de la Ley Quinta, pues lo primero que uno tiene que hacer para asumir una mesa directiva, pues es conocer esta ley”, que establece procedimientos claros sobre la instalación del Congreso y la representación de la oposición, etapas que, según ella, no se respetaron en la reciente elección.

“Cuando se instala el Congreso de la República, hablan los representantes de la oposición, pero, ¿cómo se configura la representación de la oposición? Primero tienen que estar posesionados. En ese momento no se había instalado el Congreso de la República, por tanto, no era senador posesionado de la República. Segundo, hay un mes después de la instalación del nuevo gobierno para que se declaren las bancadas si son independientes de gobierno o de oposición y después de eso se otorga el derecho legítimo a participar en calidad de la oposición en este país“, explicó.

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Esmeralda Hernández cuestionó la elección de Enrique Gómez como presidente de la Comisión Primera del Senado - crédito Colprensa
Esmeralda Hernández cuestionó la elección de Enrique Gómez como presidente de la Comisión Primera del Senado - crédito Colprensa

La senadora también rechazó los señalamientos de supuestas posturas antidemocráticas por parte del Pacto Histórico, y aseguró que su bancada no participó en el acuerdo para la conformación de la nueva mesa directiva.

“Aquí se nos tilda de que estamos incumpliendo, de que tenemos una postura antidemocrática como Pacto Histórico, porque no acompañamos una postulación de la que, entre otras cosas, nosotros no participamos. Pero yo creo que hay que recordar varias cosas”, afirmó.

Hernández explicó que el Pacto Histórico no participó en dicha postulación, ante una agenda legislativa que, desde su perspectiva, busca desconocer el carácter laico de la Constitución y restringir derechos adquiridos.

Nos oponemos a una agenda que el señor Abelardo de la Espriella y en el Congreso de la República, liderado, como ya lo estamos viendo, por el senador Enrique Gómez”, declaró la senadora.

- crédito @enriquegomezsn/Instagram
El senador Enrique Gómez es afín a Abelardo de la Espriella - crédito @enriquegomezsn/Instagram

Entre las iniciativas que alertó como preocupantes, Hernández mencionó proyectos orientados a restringir los derechos de las mujeres, penalizar la protesta social y modificar el porte legal de armas, temas que, anticipó, serán discutidos en la Comisión Primera.

Como contexto, esta comisión legislativa se encarga de conocer proyectos de reforma constitucional, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, notariado y registro, estructura y organización de la administración nacional central, de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa, estrategias y políticas para la paz, propiedad intelectual, variación de la residencia de los altos poderes nacionales y asuntos étnicos.

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