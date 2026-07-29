Humberto de la Calle se pronunció tras anuncio de Abelardo de la Espriella de romper relaciones con Cuba: “Creo que es un error”

En su condición del exjefe negociador en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle hizo sus reparos al anuncio de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - REUTERS

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Para Humberto de la Calle, exjefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y exvicepresidente de la República, la determinación del presidente electo Abelardo De la Espriella sobre cortar vínculos diplomáticos con Cuba, en un anuncio al que también vinculó a Nicaragua, podría ser considerado como un error.

De la Calle sostuvo a través de sus redes sociales que la ruptura con Cuba sería equivocada porque ese país, dijo, fue esencial en la búsqueda de la paz en Colombia y, además, actuó con profesionalismo en las conversaciones con el extinto grupo. También señaló que la utilidad de las relaciones diplomáticas no depende de la naturaleza del régimen político del otro Estado.

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El exjefe negociador Humberto de la Calle se pronunció sobre la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de romper relaciones con Cuba y expuso sus motivos - crédito @Delacallehum/X

“Creo que es un error romper relaciones con Cuba. El gobierno actual de la Isla no promueve la revolución en Colombia. Eso quedó en el pasado. En cambio, Cuba ha sido esencial en la búsqueda de la paz entre nosotros”, precisó el excongresista caldense, en relación no solo con cerrar la embajada de Colombia en La Habana, sino de retirar la representación diplomática en la isla y cualquier interacción con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

En sus afirmaciones, el exjefe negociador precisó que puede dar fe del compromiso que puso Cuba para el éxito del proceso de paz, que tras cuatro años de tratativas derivó en la firma del Acuerdo, en noviembre de 2016. “Puedo atestiguar el profesionalismo, la integridad y la seriedad diplomática del gobierno de Cuba en las conversaciones de fin del conflicto con las antiguas Farc”, indicó Humberto de la Calle en su mensaje.

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Además, sostuvo que Cuba “sí es una voz política que contribuye a desarmar los espíritus de los más radicales” y cuestionó el argumento de romper relaciones por el carácter dictatorial del régimen. En ese sentido, afirmó que ese criterio “no resiste el menor análisis” y advirtió que, si se aplicara de esa forma, Colombia debería cortar lazos con otros países: pues “las características del régimen no determinan la utilidad de las relaciones diplomáticas”.

El régimen de los Castro en Cuba acompañö el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, en negociaciones que se hicieron en La Habana - crédito EFE

¿Qué anunció Abelardo de la Espriella sobre Cuba y Nicaragua?

En su declaración, el presidente electo anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, en una medida que también incluye el cierre de la embajada colombiana en La Habana y Managua. La decisión fue divulgada el domingo 27 de julio como parte de una reorganización integral del servicio exterior colombiano del nuevo Gobierno, que presentó esa política en la defensa de la democracia, la libertad y el interés nacional.

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En su cuarta alocución como mandatario electo de los colombianos, efectuada de manera virtual, De la Espriella calificó a las administraciones de Cuba y Nicaragua como “tiranías”. Bajo ese criterio, sostuvo que Colombia no mantendrá vínculos diplomáticos con dictaduras como la que opera en la isla, en la que Díaz-Canel fue impuesto por Raúl Castro, que a su vez sucedió en el poder al fallecido Fidel Castro; en un régimen que opera desde 1959.

El presidente electo explicó las razones de la reestructuración de la red diplomática y anunció otros cambios en la política exterior que implementará a partir del 7 de agosto. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La reorganización propuesta por el mandatario entrante también contempla el cierre de 14 embajadas y 15 consulados. El objetivo declarado es recortar gastos y destinar recursos a seguridad, salud, educación, infraestructura y generación de oportunidades; aunque detrás de la determinación también hay motivos políticos, pese a que en algunos casos De la Espriella precisó que la reestructuración no implica una ruptura de relaciones.

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El peso de Humberto de la Calle en el debate sobre Cuba

Es válido destacar que el pronunciamiento de Humberto de la Calle cobra relevancia por su papel en los diálogos con las Farc. Él fue el jefe del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos, que lo designó en octubre de 2012 para encabezar la delegación oficial del Estado en Cuba: y desde entonces lideró las conversaciones en La Habana entre 2012 y 2016, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz, que puso fin al grupo armado ilegal.

En respuesta a esta determinación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla rechazó el anuncio del presidente electo colombiano y lo calificó de injustificado. Además, afirmó que la decisión muestra subordinación a la política de agresión de Estados Unidos y, en ese sentido, el régimen lamentó el distanciamiento de la amistad histórica entre ambos países, que se veía fortalecida con la llegada del hoy presidente saliente, Gustavo Petro.

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