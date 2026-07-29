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Familia de Angie Tatiana Ortiz exige que su presunto feminicida no recupere la libertad, a más de un año de su muerte

El sonado feminicidio de la joven santandereana ocurrió en abril de 2025, en el apartamento de un edificio residencial de Floridablanca, Santander

La joven fue asesinada con maniobras de comprensión manual y trauma cerrado de abdomen con laceración del lóbulo caudado del hígado - crédito @lorenzolizarazo/X
La joven fue asesinada con maniobras de comprensión manual y trauma cerrado de abdomen con laceración del lóbulo caudado del hígado - crédito @lorenzolizarazo/X
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A más de un año del feminicidio de Angie Tatiana Ortiz en Floridablanca, Santander, la familia de la joven insistió en que Bill Steven Barrios Ortega, acusado e imputado por la Fiscalía como presunto responsable del crimen, permanezca privado de la libertad hasta que el proceso judicial culmine con una sentencia.

Los familiares expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el procesado quede en libertad debido al vencimiento de términos, tras las recientes dilaciones y aplazamientos en el juicio.

Vanessa Ortiz, hermana de la víctima, declaró en entrevista con Caracol Radio que está “alzando la voz” en nombre de su familia porque “llevan más de un año esperando justicia”.

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“Tatiana fue asesinada en abril del año pasado por quien en su momento era la pareja sentimental”. Según explicó al medio, la familia ha respetado las restricciones de asistencia a las audiencias, ya que varios de sus integrantes figuran como testigos, pero desconocen el avance de las diligencias judiciales posteriores.

En ese edificio fue hallada sin vida la joven Angie Tatiana Ortiz - crédito Google Maps
En ese edificio fue hallada sin vida la joven Angie Tatiana Ortiz - crédito Google Maps

La inquietud de los Ortiz se incrementó luego de que un juez de control de garantías negara la prórroga de la medida de aseguramiento contra el acusado.

No estamos pidiendo que se anticipen los procesos; solamente estamos solicitando que él se mantenga en medida cautelar mientras se emite un juicio”, precisó Vanessa Ortiz.

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“No solamente perdimos a nuestra familiar ese día; también hemos tenido que pasar por aplazamientos de audiencias en fechas importantes, como su cumpleaños o el de mi padre, y eso es extremadamente revictimizante y doloroso”, relató la mujer.

Según la información de las autoridades, el proceso contra Barrios Ortega, ciudadano venezolano, avanza bajo la acusación de feminicidio agravado de Angie Tatiana Ortiz.

Inicialmente, el procesado declaró que el fallecimiento de la joven se debió a un suicidio; no obstante, el dictamen de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue una asfixia por estrangulamiento manual y trauma cerrado en el abdomen a través de una “laceración del lóbulo caudado del hígado”.

Según conoció el medio regional Ecolecuá, durante el juicio, la Fiscalía presentó videos, registros de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para sustentar la acusación.

La mujer pidió a las autoridades dar con el agresor que estuvo a punto de asesinarla - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
Aunque el agresor aseguró que la mujer se suicidó, las pruebas determinaron que el joven, presuntamente, la ahorcó - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

La familia hizo un llamado a las autoridades judiciales para que garanticen justicia y evitar que el caso quede en la impunidad. “No buscamos ningún tipo de privilegio, solo pedimos que se garantice la justicia y que ninguna familia tenga que vivir con esta incertidumbre. Hacemos un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para que no permitan que este caso quede en el olvido”, concluyó la hermana de la víctima.

Presunto feminicidio en Anserma, Caldas: autoridades ofrecen recompensa para capturar al responsable

El 28 de julio, las autoridades del municipio de Anserma, en el departamento de Caldas, informaron sobre un presunto caso de feminicidio ocurrido en el barrio Galicia, en el que María de las Mercedes Ortiz Carvajal fue hallada muerta al interior de su vivienda. La mujer residía en el lugar junto a su hija y nieta, ambas menores de edad.

El hecho fue reportado inicialmente por el cuerpo de bomberos local, que atendió la emergencia y posteriormente dio aviso a la Policía. Las primeras indagaciones apuntan a que la víctima habría sido atacada con un objeto contundente. Al parecer, el presunto agresor huyó del lugar y, hasta el momento, no ha sido capturado.

La mujer de 42 años, al parecer, fue atacada con un cuchillo. Fue hallada sin vida en su apartamento - crédito @OjosDeBuga/X
La mujer de 42 años, al parecer, fue atacada con un cuchillo. Fue hallada sin vida en su apartamento - crédito @OjosDeBuga/X

Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar al responsable del crimen.

“Es un acontecimiento muy lamentable, rechazamos rotundamente desde la administración municipal este hecho que podría denominarse un feminicidio, nos preocupa y alerta a seguir mejorando la reacción y capacidad institucional para proteger a todas las mujeres ante actos de violencia”, afirmó Omar Andrés Reina Muñoz, alcalde de Anserma.

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