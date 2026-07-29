El regreso de Francisco Cruz Prada: el investigado por Aerocafé que hoy participa en el empalme del Ministerio de Ambiente

Estas son las fotos de Cruz Prada tras procesos del empalme - crédito @fabio_arjona/X

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Antes de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tome posesión de su nuevo cargo el 7 de agosto, ministros designados y sus respectivos equipos han encabezado el empalme para que el nuevo mandatario tenga claridad del país que recibirá.

Entre las delegaciones que trabajan en el empalme ha sorprendido el regreso de Francisco Cruz Prada al sector público, puesto que, además de las tres décadas de trayectoria en cargos ambientales, también ha sido investigado en varias ocasiones.

Cabe recordar que Cruz Prada integra la comisión de empalme y es mencionado como posible candidato para la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

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La trayectoria y las investigaciones en las que aparece Cruz Prada

La presencia de Cruz Prada en el empalme ha generado opiniones divididas - crédito @fabio_arjona/X

Cruz Prada es recordado por su paso como gerente del proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé) en 2008, tras haber perdido la Gobernación de Caldas con el aval del Partido de la U y de líderes del uribismo regional.

Durante su administración surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales, incluyendo vínculos entre contratistas y la interventoría, así como cuestionamientos por presuntos sobrecostos y conflictos de interés.

La situación se agravó tras el colapso de dos terraplenes construidos para la pista. En octubre de 2010, Cruz Prada dejó la gerencia del proyecto. En 2013, la Contraloría General de la República vinculó a 21 personas, incluido el exgerente, a un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de más de 16.000 millones de pesos.

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Al respecto, Cruz Prada declaró que no fue sancionado disciplinariamente y que la Procuraduría archivó las investigaciones en su contra. A pesar de ello, figuras de la opinión pública han recordado ese proceso en más de una ocasión.

Cruz Prada ha sido parte del empalme en el Ministerio de Ambiente - crédito Ministerio de Ambiente

Cruz Prada también ocupó cargos estratégicos en los años siguientes: fue director de Evaluación y Seguimiento de la CAR, secretario distrital de Ambiente durante la alcaldía de Enrique Peñalosa y viceministro de Políticas y Normalización Ambiental en el gobierno de Iván Duque.

En su momento, su llegada al viceministerio fue criticada por sectores políticos, incluido el entonces senador Carlos Felipe Mejía, que calificó la designación como “un insulto para Caldas” y recordó los cuestionamientos por Aerocafé.

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En el ámbito ambiental, Cruz Prada ha mantenido una relación profesional cercana con Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente, desde sus inicios en Codechocó. Ambos han coincidido en distintos escenarios institucionales, como Corpocaldas, la CAR, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y el Ministerio de Ambiente.

Cruz Prada fue viceministro de Políticas y Normalización Ambiental - crédito Ministerio de Ambiente

A nivel profesional, personas que han trabajado con Cruz han destacado su capacidad para permanecer en el alto nivel técnico del Estado; sin embargo, su participación en el empalme del Ministerio de Ambiente ha reabierto el debate sobre los perfiles que dirigirán entidades clave en la gestión de licencias ambientales para proyectos mineros, energéticos e infraestructura.

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En Caldas, región donde Aerocafé sigue siendo un tema pendiente, algunos dirigentes han manifestado que su eventual regreso a un cargo directivo enviaría un mensaje contradictorio sobre los estándares de responsabilidad en la administración pública. Por su parte, defensores del funcionario argumentan que su experiencia técnica es amplia y no registra sanciones disciplinarias vigentes.

Hasta el momento, el papel de Francisco Cruz Prada en la comisión de empalme y su eventual designación en la Anla continúan generando reacciones en el sector ambiental y político, mientras se define el rumbo de las principales entidades ambientales del país, principalmente por aquellos que recuerdan la promesa de Abelardo de la Espriella de designar en los cargos a personas que no han estado en mandatos anteriores y que no han protagonizado polémicas de ninguna índole.

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